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自帶水瓶環保又省錢 但不常洗堪比拿嘴對著馬桶座

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可重用水瓶實用又環保，卻極易滋生細菌，含菌量可以達到家居廚房洗滌盆的10倍，常清...
可重用水瓶實用又環保，卻極易滋生細菌，含菌量可以達到家居廚房洗滌盆的10倍，常清洗可保衛生。（Pexels / cottonbro studio）

AI摘要

文章摘要整理：

可重用水瓶雖然環保又省錢，但若長期不清洗，可能成為細菌溫床；研究指出其菌量驚人，因此最好每天或每次使用後徹底清潔。

可重用水瓶是生活中的一大便利。無論是在工作、散步或去健身房，它都非常實用，而且環境友善，減去了垃圾填埋場的眾多即棄塑膠水瓶。不過，使用重用水瓶需要清潔維護，因為其骯髒程度，幾乎媲美馬桶座圈！

網上媒體Yahoo生活專欄報導，可重用水瓶能夠快速滋生各種有害細菌。根據跑步機評測網站（Treadmill Reviews）的測試，平均每個可重用水瓶的每平方公分，就含有約30萬個菌落形成單位。這是個什麼概念呢？這個含菌量大約是家居廚房洗滌盆內可能發現的細菌數量的10倍，或是家中寵物碗裡通常發現的細菌數量的6倍；這個骯髒水平更只有牙刷架和馬桶座圈，才能與重用水瓶相提並論，成為細菌滋生的溫床！

這還未夠糟糕。「運動生理學雜誌線上版」（Journal of Exercise Physiology Online）分析了巴西30名健身者所使用的重用水瓶，發現其達至警示水平的含菌情況，包括90%的水瓶含有金黃色葡萄球菌，23%的水平含有大腸桿菌。

然而，好消息是只要定期正確清潔，重用水瓶就能保持安全衛生。最理想的清潔頻率是每天清洗，或是每次使用後都清潔一番。

另一個好消息是，大多數水瓶都可以用洗碗機清洗，不過這種洗滌法對於清潔旋轉式瓶蓋，未必是最佳選擇。

綜合不同研究，介紹不用洗碗機的重用水瓶清潔方法：

•使用瓶刷和洗潔精，並確保清潔瓶口和瓶蓋周圍那些難以觸及的角落。

•使用洗碗肥皂、蒸餾白醋，以及小蘇打與漂白水。

•使用泡沫清潔片，每月清洗一次。

精華 FAQ

  • 因為瓶內潮濕又常接觸嘴部與手部，若沒有定期清洗，細菌會快速繁殖。研究更指出其含菌量可高到接近馬桶座圈，衛生風險不容忽視。

  • Treadmill Reviews 測得平均每平方公分約有 30 萬個菌落形成單位；另有研究在 30 名健身者水瓶中發現，90%含金黃色葡萄球菌，23%含大腸桿菌。

  • 最好每天清洗，或每次使用後就清潔。可用瓶刷和洗潔精刷洗瓶口與瓶蓋，部分水瓶也能用洗碗機；另外還可搭配白醋、小蘇打或泡沫清潔片。

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