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加州社區學院教授網上授課 年入80萬

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社區學院學生群體主體的在職成年人學生認為，線上課程非常方便，但非同步課程通常導致...
社區學院學生群體主體的在職成年人學生認為，線上課程非常方便，但非同步課程通常導致學生與教授之間的互動較少。(取自Sacramento State臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

加州社區學院因線上課程普及，出現教授同時授課數十門、跨多校兼職並取得高收入的現象，引發教學品質與學生互動是否受損的爭議。

線上課程增多，一些社區學院教授發現一種方法，將內容相似的課程進行整合，一次性面向數百名學生授課，並在一個學期內同時教授數十門甚至更多的課程。

「CalMatters」媒體報導，教授維雷亞(Thien-Huong Ninh Villarreal)至少擁有兩份社區學院的全職終身教職；此外，在過去12個月裡，她還在柏克萊加大、沙加緬度州大以及另外七所社區學院擔任兼職教職。今年秋季，她共教授30門社會學、族裔研究和商業類課程，學生總數約1100人。根據公開薪資紀錄，2024年，在相似教學工作量情況下，她的收入接近80萬美元。

加州社區學院教職員工協會」會長湯普森(Sarah Thompson)指出，社區學院教授本應在沒有助教協助的情況下，負責評估學生的學習進度並提供直接指導，但在龐大教學規模下，幾乎是不可能完成的任務。沒有人能在一周內教好30門課，這本身就存在嚴重問題。

不過，負責監管加州社區學院體系的執行副校長佛格森(Chris Ferguson)表示，身兼多職本身並不能作為教學品質低的證據。他在發給CalMatters的電子郵件指出，若教職員工工作量導致其無法提供必要的互動、反饋、評估或學生支持，身兼多職才會成為問題。

CalMatters分析非營利組織「透明加州」(Transparent California)提供的公開薪資紀錄，並將其與各學院的課程數據進行交叉核對。分析發現，至少有70名兼職教授在同一年內從五個或更多的社區學院學區、加州州立大學系統或加州大學系統隸屬校區領取薪酬；其中許多人一個學期內教授的課程超過十門。

這些教授並未違反任何規定。事實上，目前並無相關規則禁止社區大學的兼職教師在多個學區任教。

兼職天文學教授賀甫(Andrew Vanden Heuvel)告訴CalMatters，他在密西根湖畔一個小鎮的自家車庫辦公室，負責教授大約50門線上課程及實驗課。課程幾乎全部採用預先錄製的形式，學生可隨時觀看學習；這種模式被稱為非同步教學(asynchronous instruction)。在加大、加州州立大學，尤其是社區學院，這類線上課程普遍且廣泛應用。

所有測驗均為選擇題，由電腦自動評分。對於部分學生提交的書面作業，他通常會使用演算法進行評估，僅用於核實學生是否提交作業。

研究人員指出，目前尚不清楚線上課程比傳統的線下教學更差，或是更好。社區學院學生群體主體的在職成年人學生認為，線上課程非常方便，但這種模式也存在明顯缺失。特別是非同步課程，通常導致學生與教授之間的互動較少；研究表明，互動不足會不利於學生學業表現。

精華 FAQ

  • 報導指出，部分教授利用線上與非同步教學，把相近課程整合後一次面對大量學生，單學期可教十幾門到30門以上，甚至跨多所學校任教並領取高額薪酬。

  • 工會認為，社區學院教授本應在沒有助教協助下，持續評估學生表現並提供直接指導；若同時負責過多課程，幾乎不可能做好互動、回饋與學習支持。

  • 加州社區學院體系官員表示，身兼多職本身不代表教學品質差，關鍵在於教師是否仍能提供必要的互動、評估、回饋與學生支持；目前也沒有明文禁止兼職教師跨校授課。

加州 柏克萊加大

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