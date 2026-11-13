台男徒步美西半年 揭台美山區旅行最大不同是...

胡凱德過去在台灣就接觸輕量化登山，這次前往美國主要沿用原本的裝備，包括帳篷、睡袋與充氣睡墊等。（胡凱德提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣山友胡凱德分享徒步PCT經驗，指出美西步道除考驗體力外，還需面對高溫、積雪、野生動物與補給規畫等與台灣不同的挑戰。

想挑戰美國長程步道，除了體力與心理準備，如何挑選裝備、控制背包重量，以及因應沿途天氣與野生動物，也是重要功課。今年徒步「太平洋屋脊步道」（PCT）的台灣山友胡凱德分享，他有台灣登山的經驗，但美國步道的環境與規範有較多不同，尤其南加州 沙漠高溫、山區積雪，以及野生動物，都要事先做準備。

PCT縱貫北美西岸，在美國段沿途經過加州、奧勒岡州及華盛頓州 ，從沙漠、雪山到森林都有。胡凱德表示，走完全程通常需要四至六個月，許多日子必須在野外過夜，裝備不只要應付天候變化，也須兼顧重量，否則長時間背負恐不勝負荷。

胡凱德在台灣時接觸輕量化登山，這次到美國主要沿用原本裝備，包括帳篷、睡袋與充氣睡墊等。其中，超輕量帳篷，重量約300至400公克，可供兩人使用，並利用登山杖支撐帳篷骨架，而非傳統需要獨立支架的帳篷。

他表示，會將最基本的裝備重量控制在約4公斤，加入食物與飲水後，背包總重量10至11公斤。一般而言，這樣的負重可以支撐三至四天行程。

由於北美部分山區可能積雪，因此他另外準備簡易冰爪（Microspikes），因應需要在冰雪路面行走的情況。美國大多數的登山處，都要登山者攜帶防熊食物桶（Bear Canister），將食物放入桶內收納，避免野生動物受到食物氣味吸引，降低人與動物接觸風險。

長程徒步期間，食物與飲水補給也是行前規畫的重點。胡凱德表示，PCT沿途約每100至120哩，就有小鎮或公路可供登山者離開步道，前往附近城鎮補充食物及生活用品，因此他會依照下一個補給點的距離，決定背負的食物分量。

山區露營地通常沒有淋浴設備，他只能等走到小鎮時再洗澡、整理個人衛生，平均約四天才能洗一次澡。

談到PCT與台灣登山環境的差異，胡凱德表示，台灣山區較常遇到潮濕、濕冷的天氣，但PCT南加州路段多為沙漠地形，氣候乾燥、白天日照強烈，讓他剛開始徒步時很不習慣，皮膚也因乾燥而出現搔癢情況。此外，他這次還碰上熱浪，部分路段氣溫一度升至華氏110至120度（約攝氏43至49度），高溫也讓徒步過程更加艱辛。

胡凱德的經驗提醒，挑戰PCT不能只靠體力與裝備，還得事先掌握步道規範、食物補給方式及沿途氣候。面對長達數月、地形與天候不斷變化的旅程，除做好準備，也必須保留調整行程的彈性，才能應對途中各種突發狀況。

胡凱德表示，走完PCT，全程通常需要約四至六個月，許多日子必須在野外過夜；裝備不只要能應付天候變化，也須兼顧重量。（胡凱德提供）

談到PCT與台灣登山環境的差異，胡凱德表示，台灣山區較常遇到潮濕、濕冷的天氣，但PCT南加州路段多為沙漠地形，氣候乾燥、白天日照強烈。（胡凱德提供）

胡凱德的經驗提醒，挑戰PCT不能只靠體力與裝備，還得事先掌握步道規範、食物補給方式及沿途氣候。（胡凱德提供）