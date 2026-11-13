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台男徒步縱貫美西 半年墨國走到加拿大 數遇致命險境

退休居住地大評比 這個有漫長冬天的城市竟打敗佛州奪冠

台男徒步縱貫美西 半年墨國走到加拿大 數遇致命險境

記者謝雨珊╱洛杉磯即時報導
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在長達半年的徒步旅程中，胡凱傑遭遇不少驚險時刻。這趟旅程也為他帶來正向改變，希望...
在長達半年的徒步旅程中，胡凱傑遭遇不少驚險時刻。這趟旅程也為他帶來正向改變，希望透過影片分享旅途點滴，將這段難得的人生經歷延續下去。（Instagram ＠illusiontsf 截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

胡凱德在工作與感情低潮後，花半年徒步完成PCT，從墨西哥走到加拿大，途中歷經高溫、蛇熊與野火，卻也因旅程結識各國山友並獲得人生轉變。

來自台灣的胡凱德今年初經歷人生低潮，毅然決定挑戰全長縱貫北美西岸的「太平洋屋脊步道」（Pacific Crest Trail，簡稱PCT），花半年時間從墨西哥經美國徒步走到加拿大。這趟旅程原本只是想給自己一段重新整理生活的時間，沒想到沿途不僅遇上高溫、響尾蛇與黑熊，也結識來自世界各地的登山者，成為一段難忘的人生經歷。

PCT是美國三大長程步道之一，路線從美墨邊境一路延伸至美加邊境，沿途經過加州、奧勒岡州及華盛頓州，景觀涵蓋沙漠、雪山、森林與高山地形。

「當時正好在工作與感情上遇到較大的轉折，偶然看到一名曾走過PCT的台灣山友分享經歷，才開始對這條步道產生興趣。」他說，從未嘗試過如此長時間的徒步旅行，但「那時候人生處在一個很不一樣的狀態」，即便不太了解PCT，但心裡仍萌生想要出發的念頭。

不像一般登山者提前申請許可，胡凱德直到2月才決定挑戰。他查看剩餘名額後，發現3月6日還有機會申請，便安排3月2日抵達美國。從決定到出發，前後只有約兩周。

真正走上步道後，才發現南加州的沙漠環境與台灣山區差異很大。他說，台灣登山時常遇到潮濕、濕冷的天氣，但南加州氣候乾燥，白天又十分炎熱，碰上熱浪，氣溫甚至達到華氏110至120度。

在長達半年的徒步旅程中，胡凱德遭遇不少驚險時刻。他回憶，過去從未在野外近距離看過響尾蛇，這趟旅程先後遇見兩、三次。其中一次，他與途中結識的朋友行經狹窄山徑時，友人突然向後跳開，才發現一條響尾蛇就在腳邊。更驚險的是，兩人當時正走在陡坡旁，一旦閃避不慎，便可能失足墜落山谷，讓他心有餘悸。

另外，他在華盛頓州遇到多隻黑熊。其中一次，他獨自走在步道上，前方突然出現熊媽媽與熊寶寶，距離非常近。由於山徑沿著陡坡向上，雙方朝同向移動，胡凱德一路跟在熊母子後方，約走了900英尺、爬升約300公尺。

當時天色逐漸轉暗，最擔心的是熊媽媽為了保護幼熊而出現防衛行為。當時他擔心到忍不住對著熊說︰「對不起，我不是故意要趕你們走。」所幸最後熊母子陪走了一段後，自行離開。

胡凱德也曾在華盛頓州遭遇野火濃煙。他表示，當時距離終點僅剩約50英里，卻因野火產生的濃煙飄向步道，相關單位封閉部分路段，迫使他中斷最後行程。為了避免受困步道，他硬著頭皮穿越濃煙，先走到附近城市暫時停留，等待步道重新開放後，再返回原路線，完成剩餘路程。

胡凱德表示，在這趟旅途中最大的收穫之一，是與來自不同國家的登山者交流。他說，自己出發時間比多數人早，前期步道上相當冷清；後來與其他山友在俄勒岡州會合，才真正感受到旺季的人潮，也認識了一群美國及其他國家的朋友。

有趣的是，當他向外國山友介紹自己來自台灣時，不少人第一個聯想到的竟是台積電。當他分享台灣高山照片，介紹台灣有許多海拔超過3000公尺的山岳時，也讓不少人驚訝，有些朋友甚至開始計畫到台灣旅行。

胡凱德9月底返台後，親友都發現他變得更加真誠、待人處事也更加柔和。他認為，這趟旅程為他帶來正向改變，接下來希望透過影片分享旅途點滴，將這段難以取代的人生經歷延續下去。

胡凱德表示，在這趟旅途中最大的收穫之一，是與來自不同國家的登山者交流。（胡凱德提...
胡凱德表示，在這趟旅途中最大的收穫之一，是與來自不同國家的登山者交流。（胡凱德提供）

來自台灣的胡凱德今年挑戰縱貫北美西岸的「太平洋屋脊步道」（Pacific Cre...
來自台灣的胡凱德今年挑戰縱貫北美西岸的「太平洋屋脊步道」（Pacific Crest Trail），花半年時間從墨西哥經美國徒步走到加拿大。（胡凱德提供）

精華 FAQ

  • 他在今年初經歷工作與感情上的低潮，看到台灣山友分享PCT經驗後興起念頭，想藉由長時間徒步給自己重新整理生活、調整心情的機會。

  • 他先後遇過響尾蛇、黑熊與野火濃煙，曾在陡坡旁差點因閃避蛇而失足，也曾在華盛頓州跟著熊母子同行一段，並穿越濃煙趕往安全地點。

  • 他認為自己變得更真誠、待人更柔和，也因沿途與各國山友交流而拓展視野，之後還計畫拍片分享這段難以取代的人生經歷。

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