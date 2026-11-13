直擊全美停飛 南加7機場凍結 大批旅客滯留 租車告罄

大批無法起飛的旅客被迫改變行程，在長堤機場外等候Uber。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： FAA突然下達全國停飛令，南加7座機場出發航班全面凍結，LAX等地旅客滯留機場，租車與共乘車資源也一度告罄。

聯邦航空總署（FAA）13日突然發出全國停飛命令，南加洛杉磯 國際機場（LAX）、布班克、安大略、長堤 、橙縣約翰韋恩、棕櫚泉和聖地牙哥全部受影響，國際和國内出發航班全面凍結，大批旅客行程打亂。截至美西時間下午5時，許多旅客仍堅持在機場等待，希望停飛令儘快解除；一些旅客被迫臨時改變行程，租車櫃檯和共乘車區域大排長龍。有旅客開玩笑說，訂票時曾想過「13日適逢周五，可能不是好日子」，果然應驗。

FAA全國停飛令自美西時間13日下午12時54分生效，洛杉磯國際機場 （LAX） 所有出發航班自中午起全面停止起飛，停機坪多架航班排隊待命；抵達航班則不受影響，照常降落。

13日晚10時30分左右準備從洛杉磯搭乘中國國際航空公司航班飛北京的羅蘭岡羅艷妮表示，她當天下午看到停飛新聞，很快就接到航空公司手機信息，公告暫停起飛，並說明尚未確定起飛時間，航空公司將另行告知起飛行程。羅小姐表示，還好航空公司通知及時，她沒白跑機場一趟。

不過更多人沒有這麽幸運。13日在長堤機場候機被攔下的白人歌手Cray Pauling說，他14日晚在俄勒岡州府有一場個人演唱會，本來打算帶女朋友提前一天前往，好好享受周末兩人世界，然後和歌迷們見面，沒想到下午3時45分起飛的航班臨時叫停。他苦笑，訂票時曾閃過念頭「13日適逢周五（最後的晚餐共13人出席，而耶穌受難日正是星期五），可能不是好日子」，現在看來不得不信。

來自奧克拉荷馬城的Kelly Santos也和Pauling同樣不幸。她說，每個月從老家俄克拉荷馬城來長堤工作一個星期，因此每個月的第二個星期五都是她最愉快的時候，但13日的停飛打破她周末和家人團聚的計劃。她在南加沒有親人，真不知如何是好。好在當地同事知道情況後伸出援手，準備開車來接她去家裏共度周末。

「我從下午3時等到現在4時10分，還沒有輪到搭乘共乘車優步（Uber）」，因航班停飛滯留的一位旅客表示，她當天下午已經上了飛往北加州奧克蘭的飛機，本來一個多小時就可到家，沒想到起飛叫停兩次後，將所有乘客都趕下飛機。本來還想等等今天晚些時候或有起飛希望，但後來感到機會渺茫。想租車北上，沒想到排隊將近一個小時，等到卻被告知「租車告罄」。想打Uber找酒店過夜，也全是排隊的人。

FAA預計美東時間晚11時（美西晚8時）發布下一次更新，但並非保證全面復飛的時間。截至美西時間下午5時，LAX出發航班仍受停飛影響。FlightAware數字顯示，LAX出發延誤已達234班。

全國停飛令下達後，長堤機場外等待搭乘共乘車Uber的旅客大排長龍。（記者楊青╱攝影）

大批無法起飛的旅客被迫改變行程，在長堤機場外等候Uber。（記者楊青╱攝影）

停飛令下達5小時後，仍有部分旅客守候在長堤機場，期望禁令解除，儘快搭上飛機。（記者楊青╱攝影）

停飛令下達5小時後，仍有部分旅客守候在長堤機場，期望禁令解除，儘快搭上飛機。（記者楊青╱攝影）