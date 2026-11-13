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風暴剛過又遇「停飛令」紐約數百航班延誤取消

全球當機 微軟道歉：不知何時完全恢復正常

全國航空遭遇黑色星期五 華人旅客集體罰坐...

記者張宏／洛杉磯即時報導
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美國航空遭遇黑色星期五，華人旅客被困機場，戲稱集體「罰坐」。圖為13日傍晚的紐約...
美國航空遭遇黑色星期五，華人旅客被困機場，戲稱集體「罰坐」。圖為13日傍晚的紐約紐瓦克機場B航廈。（小紅書作者：NY留子跑腿幫辦提供）

AI摘要

文章摘要整理：

FAA罕見發布全美停飛令，導致南加多機場與華人旅客受影響，安大略機場已動員團隊協助改簽，部分旅客與酒店訂房也連帶受衝擊。

美國航空遭遇黑色星期五華人旅客被困機場，戲稱集體「罰坐」。聯邦航空管理局（FAA）13日因「特殊情況及安全考量」，罕見發布全美航班停飛令，南加多機場受到影響，安大略國際機場（ONT）目前已積極部署旅客體驗團隊幫助大家辦理改簽等業務。

安大略國際機場發言人Steve Lambert向本報表示，機場每日平均有90個航班，目前正密切關注情況，並將在有最新消息時，盡快對外公布，他同時提醒旅客向航空公司確認最新航班資訊。目前還不知道停飛會持續多久，也無法確定有多少旅客受影響，相關數據只有各航空公司掌握。航空公司也是旅客辦理改簽及重新訂位的最佳聯繫窗口。機場方面則已安排客戶體驗團隊，盡可能為旅客提供協助。

這次停飛也影響到前往南加參加活動的外地旅客。蒙特利公園市林肯酒店業者Alex顧表示，酒店13日客滿，很多客人是來洛杉磯參加拼圖大賽和14日晚在酒店舉行的派對，這些人來自全美各地，拼圖大賽有250人參賽，派對則有170人參加。目前聽說已有數十旅客受停飛影響，有些人仍在機場等待，但航班何時恢復目前遙遙無期。

Alex顧表示，這次FAA停飛影響很大，估計可能與前一天微軟系統宕機有關。由於正值周末，加上南加近期受到天氣因素，預計衝擊可能不小，未來也可能導致部分航空公司後續取消航線。

截至美西時間下午3時，林肯酒店前台陸續接到10多個電話，諮詢因為停飛取消房間事宜，酒店會酌情考慮。因為通常按照酒店規定，入住當天不能退房，除非屬不可抗力，但FAA停飛並不屬不可抗力。只要客人沒有主動取消或辦理相關手續，酒店仍會整夜為客人保留房間。

華人機場接送Vincent吳表示，他13日上午本來要接一個9時從多倫多飛洛杉磯的客人，結果飛機降落後等機位等了一個多小時，他在下面等了兩個小時，到11時54分客人才上車。

此外，全美各地都有華人旅客受困機場，並在社媒分享經歷，網友還戲稱這次經歷是「罰坐」。有華人旅客受困佛羅里達州奧蘭多機場，收到的通知是航班延誤兩個小時，但是否能夠恢復起飛，仍不確定。也有旅客原本前往芝加哥，人已經登機，卻被要求下飛機，重新辦理改簽或繼續等待。

另有旅客人在芝加哥，表示機長相當堅持，讓乘客在飛機上坐了兩個小時，也沒有安排大家下機。但對乘客而言，在機上長時間坐著等，同樣相當煎熬。

精華 FAQ

  • 聯邦航空管理局（FAA）以「特殊情況及安全考量」為由，罕見發布全美航班停飛令，導致多地航班暫停運作，旅客只能等待最新恢復通知。

  • 南加多座機場都受到波及，其中安大略國際機場表示會密切追蹤情況，並安排旅客體驗團隊協助辦理改簽、重新訂位等手續，提醒旅客直接向航空公司確認航班。

  • 文中提到華人旅客在多地機場受困，有人登機後被要求下機改簽，也有人在機上或機場長時間等待，社群媒體因此戲稱這次經歷是「罰坐」。

南加 黑色星期五 華人

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