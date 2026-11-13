我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

風暴剛過又遇「停飛令」紐約數百航班延誤取消

全球當機 微軟道歉：不知何時完全恢復正常

學者徐永泰：黃仁勳今天 也許是台積電的明天

記者張宏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
徐永泰博士提醒，黃仁勳的遭遇，也許對台積電等華資企業有前車之鑑作用。（本報檔案照...
徐永泰博士提醒，黃仁勳的遭遇，也許對台積電等華資企業有前車之鑑作用。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

徐永泰認為，黃仁勳遭媒體分批曝光負面消息，背後可能涉及政治與市場角力；這也提醒台灣，台積電與相關企業在美中壓力下需更謹慎。

對於近期前輝達執行長黃仁勳風波，牛津大學經濟史哲學博士徐永泰認為，美國媒體分批曝光黃仁勳個人負面新聞，值得從政治、產業競爭及資本市場角度深入觀察，不排除背後存在政治施壓和股票內線操作嫌疑。而黃仁勳的遭遇，也許會成為台積電等在美台資和中資企業的前車之鑑。

徐永泰表示，Cantor Fitzgerald半導體分析師CJ Muse 日前在做客「Squawk on the Street」節目討論黃仁勳辭職表示，美國今天能用政治力量對待輝達，未來也可能以相同方式對待台積電等在美的台資或中資企業。黃仁勳即使離開輝達領導職位，其掌握的技術知識、產業人脈及經營能力依然具有極高價值。美國若過度打壓黃仁勳，反而可能將他推向其他國家。

黃仁勳近年頻繁前往中國，輝達在中國市場具有龐大商業利益，黃仁勳也一直主張美國不應扼殺中國市場。徐永泰認為，美國不應把黃仁勳逼得太過分，否則不排除他未來在台灣或東南亞另創公司，成為輝達新的競爭對手，更直接影響輝達股價。

對於美國媒體近期分批報導黃仁勳的負面消息，徐永泰認為，不能只看新聞表面，也應觀察消息曝光的時間與節奏，是否涉及政治角力、產業利益及資本市場操作。關於輝達股票走勢，他認為股票水深且變數太多，不宜發表個人看法，但輝達有健康財報和市值基本面支撐，股票具體操作要以其財報及每股收益EPS的實際獲利能力判斷，不能單純受到媒體消息影響。

他提醒，黃仁勳事件對台灣也是警訊，台灣目前最大的優勢，是台積電的晶圓製造技術，但這項優勢並非永久。目前仍沒有真正可全面取代台積電的競爭者，美國積極邀請台積電赴美設廠，看重的正是其未來技術與產能。台積電必須謹慎處理中國大陸市場及相關供應鏈問題，避免觸及美國出口管制紅線。畢竟目前美國對中國的信任程度極低，中國市場規模龐大，全球商業網絡又十分複雜，任何涉及中國的交易都可能成為美國施壓的切入點。

徐永泰強調，台灣目前真正能夠掌握的籌碼，就是半導體晶圓製造能力。黃仁勳事件提醒台灣，美國的國家利益與企業利益並不一定一致，台灣必須珍惜目前的技術優勢，不能將台積電今天領先地位視為永久保障。

精華 FAQ

  • 他認為不能只看表面新聞，而要觀察曝光的時間與節奏，因為其中可能涉及政治施壓、產業競爭，甚至資本市場的操作痕跡，值得深入追查。

  • 徐永泰引用分析師觀點指出，美國若能用政治力量對待輝達，未來也可能以相同方式對待在美的台資或中資企業，台積電因此可能成為前車之鑑。

  • 他提醒台灣要珍惜晶圓製造技術優勢，因為這不是永久保障；台積電在處理中國市場與供應鏈時，必須避免觸及美國出口管制紅線，以免成為施壓切入點。

輝達 黃仁勳 台積電

上一則

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

下一則

全國航空遭遇黑色星期五 華人旅客集體罰坐...

延伸閱讀

黃仁勳去職 美專家：輝達仍是AI產業支柱、不影響台積電

黃仁勳去職 美專家：輝達仍是AI產業支柱、不影響台積電
力挺台灣的黃仁勳若被逼退 台鏈會怎樣？分析師看法曝光

力挺台灣的黃仁勳若被逼退 台鏈會怎樣？分析師看法曝光
評／黃仁勳的桃色風暴 掀開美中AI大戰暗潮

評／黃仁勳的桃色風暴 掀開美中AI大戰暗潮
CNN探討Nvidia失去黃仁勳能否生存 專家評估仍具優勢

CNN探討Nvidia失去黃仁勳能否生存 專家評估仍具優勢
重磅快評／黃仁勳的桃色風暴 AI產業的公眾危機

重磅快評／黃仁勳的桃色風暴 AI產業的公眾危機
黃仁勳辭職震撼全球科技界…對台灣3大衝擊 應如何面對？

黃仁勳辭職震撼全球科技界…對台灣3大衝擊 應如何面對？

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
全美移民事務所負責人一凡表示，主動選擇離境的華人並不多。（圖／受訪者提供）

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

2026-11-12 22:22
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

2026-11-12 01:20

超人氣

更多 >
留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子
黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣
加州這職業 日薪2000元 仍供不應求 華人有優勢

加州這職業 日薪2000元 仍供不應求 華人有優勢