學者徐永泰：黃仁勳今天 也許是台積電的明天

徐永泰博士提醒，黃仁勳的遭遇，也許對台積電等華資企業有前車之鑑作用。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 徐永泰認為，黃仁勳遭媒體分批曝光負面消息，背後可能涉及政治與市場角力；這也提醒台灣，台積電與相關企業在美中壓力下需更謹慎。

對於近期前輝達 執行長黃仁勳 風波，牛津大學經濟史哲學博士徐永泰認為，美國媒體分批曝光黃仁勳個人負面新聞，值得從政治、產業競爭及資本市場角度深入觀察，不排除背後存在政治施壓和股票內線操作嫌疑。而黃仁勳的遭遇，也許會成為台積電 等在美台資和中資企業的前車之鑑。

徐永泰表示，Cantor Fitzgerald半導體分析師CJ Muse 日前在做客「Squawk on the Street」節目討論黃仁勳辭職表示，美國今天能用政治力量對待輝達，未來也可能以相同方式對待台積電等在美的台資或中資企業。黃仁勳即使離開輝達領導職位，其掌握的技術知識、產業人脈及經營能力依然具有極高價值。美國若過度打壓黃仁勳，反而可能將他推向其他國家。

黃仁勳近年頻繁前往中國，輝達在中國市場具有龐大商業利益，黃仁勳也一直主張美國不應扼殺中國市場。徐永泰認為，美國不應把黃仁勳逼得太過分，否則不排除他未來在台灣或東南亞另創公司，成為輝達新的競爭對手，更直接影響輝達股價。

對於美國媒體近期分批報導黃仁勳的負面消息，徐永泰認為，不能只看新聞表面，也應觀察消息曝光的時間與節奏，是否涉及政治角力、產業利益及資本市場操作。關於輝達股票走勢，他認為股票水深且變數太多，不宜發表個人看法，但輝達有健康財報和市值基本面支撐，股票具體操作要以其財報及每股收益EPS的實際獲利能力判斷，不能單純受到媒體消息影響。

他提醒，黃仁勳事件對台灣也是警訊，台灣目前最大的優勢，是台積電的晶圓製造技術，但這項優勢並非永久。目前仍沒有真正可全面取代台積電的競爭者，美國積極邀請台積電赴美設廠，看重的正是其未來技術與產能。台積電必須謹慎處理中國大陸市場及相關供應鏈問題，避免觸及美國出口管制紅線。畢竟目前美國對中國的信任程度極低，中國市場規模龐大，全球商業網絡又十分複雜，任何涉及中國的交易都可能成為美國施壓的切入點。

徐永泰強調，台灣目前真正能夠掌握的籌碼，就是半導體晶圓製造能力。黃仁勳事件提醒台灣，美國的國家利益與企業利益並不一定一致，台灣必須珍惜目前的技術優勢，不能將台積電今天領先地位視為永久保障。