突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

FAA13日下午突然下令全國航班暫停起飛，疑似空管通訊系統故障。（記者楊青/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國FAA因空中交通管制通訊故障下令全國停飛，芝加哥先傳異常後擴大波及全美；微軟前一日全球當機引發聯想，但目前無證據顯示兩者相關。

美國航空交通13日發生重大異常，聯邦航空總署因空中交通管制系統出現通訊故障，以安全為由發布全國性停飛命令，要求全美各機場所有準備起飛的航班暫停離地，直到另行通知。國際入境航班則採個別情況處理。這是美國航空交通系統近期又一次重大技術故障，也讓正值秋冬旅遊旺季的航空運輸面臨新混亂。

FAA當天發布全國性停飛命令（Nationwide Ground Stop），理由是出現「特殊情況」（extraordinary circumstance），基於飛航安全考量，要求所有準備起飛的航班留在地面，等待進一步指示。

這次故障涉及空中交通管制設施的「滾動式頻率故障」（rolling frequency outage），影響負責監控空中飛機的通訊設施。由於飛航管制人員必須透過無線電與飛行員保持聯繫，一旦通訊設備出現異常，將直接影響飛航安全，因此FAA決定採取最嚴格的預防措施。

芝加哥先傳故障 全國航班受波及

這次全國性停飛命令發布前，芝加哥已先傳出空管設備異常。

芝加哥O'Hare國際機場及Midway機場13日均因設備故障實施停飛。FAA空中交通管制指揮中心當時指出，問題涉及通訊系統，但尚未公布更詳細故障原因。芝加哥空管通訊問題隨後擴大，FAA最終發布全國性停飛命令，要求全美各地航班暫停起飛。

不過這項命令並不代表所有已經在空中的飛機都必須緊急停飛或降落，而是要求尚未起飛的航班暫停離地。已經在空中的飛機，仍由空管單位依照安全程序管理；國際入境航班則採個別處理。

截至13日，FAA尚未公布故障的確切技術原因，以及全國性停飛命令何時解除。

微軟 昨天全球當機 是否與今天停飛有關？

值得關注的是，這已是美國連續兩天發生重大電腦及通訊系統故障。

微軟12日起發生全球性Microsoft 365服務異常，影響Outlook電子郵件、Teams、SharePoint及Copilot等服務，波及全球至少74個國家和地區，部分服務問題延續至13日。

微軟表示，這次故障與網路調整後進行系統升級時發生的技術問題有關，目前沒有證據顯示涉及網路攻擊。微軟正逐步恢復服務，但部分使用者仍可能遭遇連線及電子郵件延遲問題。

不過，目前沒有官方資料證明微軟全球服務故障與FAA的航空管制通訊故障有直接關聯。

美國航空系統老舊問題再受關注

近年美國航空交通系統接連發生技術故障，也讓航空基礎設施老化問題再次受到關注。

2023年1月，FAA的飛航通知系統（NOTAM）發生電腦資料庫故障，導致全美出境航班首次自2001年九一一事件以來全面停飛，超過1萬1000個航班受延誤或取消影響。

今年9月，東北部航空管制系統也曾因通訊線路故障，造成紐約、紐澤西及費城等地大量航班延誤。當時美國運輸部長達菲（Sean Duffy）曾指出，美國部分航空通訊基礎設施仍使用數十年前的技術架構，設備故障或線路中斷，都可能造成大範圍影響。

已訂購13日及周末航班的民眾，應密切留意航空公司簡訊、電子郵件及官方航班資訊，在確認航班狀態前，不宜僅依照原訂時間前往機場。