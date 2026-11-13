等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

這項公車專用道執法計畫，由洛杉磯縣大都會運輸局（LA Metro）與洛杉磯市交通局共同推行。圖為LA Metro的公車示意圖。（取自LA Metro臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯一對夫妻因禮讓行人後右轉進車庫，卻遭公車AI攝影機拍下並收到293元罰單，兩人提出申訴，質疑執法系統過度依賴片段影像。

在洛杉磯 市中心開車，右轉進車庫前停下來等行人通過，卻收到293元違停罰單 。洛杉磯夫妻Chris Orsi與Sarah Haruko說，公車的人工智慧（AI）攝影機，拍到他們的車停在公車專用道。兩人調出自己的行車紀錄器，畫面顯示，公車駛過後幾秒，他們便右轉進車庫。夫妻已提出申訴。

根據FOX新聞報導，Chris Orsi與Sarah Haruko 9月24日沿洛杉磯市中心第六街（Sixth Street）向東行駛，準備右轉進入Spring Street附近一友人的車庫。Haruko說，由於車庫入口在右側，車輛必須先駛入公車專用道。當時有人正走過車庫入口前的人行道，兩人便暫停，等行人走過、車庫門打開後再轉入。就在他們轉彎時，一輛公車從左側駛過。

大約一周後，夫妻收到293元的罰單，指他們違規停在公車專用道。市府提供的影像拍到公車從他們的車旁駛過，畫面在他們的車子右轉進入車庫前結束。夫妻自己的行車紀錄器則拍到，公車經過後幾秒，他們的車子便駛入車庫。兩人以這段影片提出申訴，主張當時是為讓行人先行而暫停。

這對夫妻表示，他們約在五周前提出申訴，獲告知可能得等六至八個月才有結果。兩人也在社群平台看到其他駕駛分享收到公車專用道罰單的經歷，因此決定公開遭遇。Orsi希望市府檢視這套執法系統，Haruko則希望審核人員能看到車輛停下前後的完整畫面。截至報導刊出，洛杉磯市交通局尚未回應，提供攝影機的業者Hayden AI則請媒體向市交通局詢問。

這項計畫自2024年11月起進入警告期，2025年2月17日正式開罰，首次違規罰293元，再犯罰406元。根據交通局數據，這項計畫2025年在洛杉磯市開出逾11萬5000張罰單，罰款總收入約1960萬元。

這項公車專用道執法計畫，由洛杉磯縣大都會運輸局（LA Metro）與洛杉磯市交通局共同推行。據LA Metro說法，公車攝影機拍下的違規影像，會由市交通局執法人員審核，再寄出罰單。

洛杉磯市也已把攝影執法擴及市營DASH公車。根據市交通局公告，DASH公車11月2日起開始拍攝違規停靠公車專用道或公車站的車輛，前60天先寄發警告，預定2027年1月2日起正式開罰。