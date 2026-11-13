加州大房東被指扣押金 超20萬租客有望獲補償

加州大型房地產公司Essex Property Trust近日遭前租客提告亂扣押金，最後以1925萬元和解。圖為其公寓，非涉亂扣押金事件的物業。（取自Essex Property Trust臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 加州大型房地產公司Essex因被指亂扣押金與亂收退租費，和解1925萬元並免除870萬元欠款，估計超過20萬前租客受惠。

在加州 租房，退租時押金被房東扣光，甚至被要求支付不合理的清潔、維修費，該怎麼辦？加州大型房地產公司Essex Property Trust近日遭前租客 提告亂扣押金，最後以1925萬元和解，另外還將免除租客累計870萬元的退租欠款。這項協議目前仍待法院批准，預計將有超過20萬前租客受惠。

聖地牙哥 時報（Times of San Diego）報導，這起集體訴訟於2022年在聖地牙哥縣提出。多名前租客指出，Essex在他們搬離公寓後，以清潔、維修等名義扣除押金，卻沒有提供完整帳單，部分收費甚至是根本沒有做過的工程。

一租客表示，公司曾向他收取近2000元維修費，但他後來直接向承包商索取帳單，發現實際費用只有907元，價差超1000元。還有租客表示，被收取根本沒有進行過的維修費。

這次和解除1925萬元的和解金，Essex還同意免除租客累計870萬元的退租欠款。參與訴訟的律師表示，這代表超過20萬前租客有機會拿回部分被扣的錢，或免除原本被要求支付的費用。

Essex也承諾改善加州旗下約4萬9600戶公寓的退租流程。未來租客搬離時，公司必須在退租文件附上承包商的實際帳單，讓租客清楚知道每筆費用花在哪；如果承包商提供折扣，也必須讓租客享有。此外，公司還會定期對員工進行法律培訓，避免再次出現不合理收費。

代表租客的律師Jimmie Davis Parker指出，許多租客即使發現押金被亂扣，也不一定會申訴。為了幾百元打官司，花費可能比被扣的金額還高，大型房東因此占有優勢。這次集體訴訟則讓更多租客有機會討回應有權益。

Essex方面則表示，公司否認有任何違法行為，但考量繼續打官司可能產生的費用及風險，因此決定和解。

租客如果認為房東在退租時亂扣押金，或收取不合理的清潔、維修費，可向加州住房權利中心（Housing Rights Center）或租客權益組織Tenants Together尋求協助。

加州大型房地產公司Essex Property Trust近日遭前租客提告亂扣押金，最後以1925萬元和解。（示意圖，取自pexels）