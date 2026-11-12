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留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

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留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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全美移民事務所負責人一凡表示，主動選擇離境的華人並不多。（圖／受訪者提供）
全美移民事務所負責人一凡表示，主動選擇離境的華人並不多。（圖／受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

一名在美近10年的中國留學生於洛杉磯入境時遭ICE羈押，雖已獲准自願離境，但仍需等待安排並可能另購機票返國。

一名持留學生簽證來美的中國籍男子，最近從舊金山搭機抵達洛杉磯時遭到攔截，至今已被ICE羈押多日。當事人在美居住近十年，沒有任何違法犯罪紀錄，且早已決定離開美國，預訂近期返回中國的機票，沒想到離開前意外被捕。

全美移民事務所負責人一凡（Tiffany Jiang）介紹這起案例，陳姓男子10月中旬抵達洛杉磯國際機場，出關時遭攔查，隨後被移交ICE羈押。據悉，陳男已預訂12月返回中國的機票，原本計畫離美不再回來，此次前往洛杉磯處理私事，也想與朋友最後道別。

據悉，陳男10年前以留學生身分來美，當時年僅20歲，他在學生身分有效時提出政治庇護申請，希望藉此取得工作資格。然而，申請多年未獲面談安排，也沒有取得綠卡。他在美苦等近10年，期間沒有回過中國，長期在舊金山、洛杉磯兩地生活。

近年來，隨著移民政策趨緊，陳男認為政治庇護申請成功的機會不高，加上美國生活成本高、經濟壓力大，因此決定回中國定居。一凡說，「當事人的父母都在中國，家庭經濟條件也不錯，他回國後可以過得比較輕鬆。」

羈押期間，陳男曾嘗試申請自願離境，但未能順利辦妥，之後決定委託律師處理。律師目前已協助他出席移民法庭，並向法官提出自願離境申請，且已獲准。不過，自願離境被批准，不代表當事人可以立即釋放。

一凡表示，如果當事人希望先行離開拘留所，須繳納至少1萬元保釋金。否則，就必須留在拘留所，等待ICE確認具體離境日期，若一切順利，可能要兩三周。陳姓男子決定暫時不申請保釋，他此前預訂的12月返回中國機票，由於無法配合ICE離境時間，接下來需重新購票。

談及華人遭ICE拘留後選擇自願離境的情況，一凡表示，主動選擇離境的人並不多，多數人仍希望留在美國，爭取合法居留的機會，並根據個案情況評估是否申請保釋；如果保釋申請未獲批准，也可考慮透過人身保護令等法律途徑爭取獲釋，並繼續進行移民法庭程序，由移民法官審理案件；若法官裁決不利，有些案件還可依法提出上訴，具體須視個案情況而定。

自願離境後是否還有機會再次來美？一凡表示，理論上仍有可能，但未來能否取得簽證並通過入境審查，還要看個人情況及當時移民政策而定，無法保證一定能再次入境。

精華 FAQ

  • 他從舊金山飛抵洛杉磯國際機場後，在出關時遭到攔查，隨後被移交給ICE羈押。當事人原本只是前往洛城處理私事並與朋友道別，沒想到離境前意外被捕。

  • 他在美近10年，沒有犯罪紀錄，也早已買好12月返中國機票，計畫不再回美；但因入境時遭查驗，仍被ICE帶走。後來律師協助提出自願離境，法官也已批准。

  • 因為自願離境的核准不等於立刻放人。若不先繳至少1萬元保釋金，就得留在拘留所等ICE確認離境日期，通常可能還要2到3周，且原先機票也需重訂。

留學生 ICE 洛杉磯

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