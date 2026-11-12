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加州這職業 日薪2000元 仍供不應求 華人有優勢

記者王若然／洛杉磯即時報導
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法院認證的粵語翻譯員，供不應求，日薪可達2000元。圖為位於巴沙迪那的洛杉磯縣高...
法院認證的粵語翻譯員，供不應求，日薪可達2000元。圖為位於巴沙迪那的洛杉磯縣高等法院。（記者王若然／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州粵語法庭口譯人才嚴重短缺，因退休潮與考試高門檻導致人數遞減，日薪可達2000元仍一人難求。

加州有一種職業，會說粵語（廣東話）優勢大，每日薪水可達2000元，且供不應求，那就是註冊法庭粵語翻譯。業內人士透露，2019年至今無人通過註冊法庭粵語翻譯考試，但不斷有人退休，該職業人才越來越稀缺，每日薪水可高達2000元。

同時持有加州普通話和粵語法庭口譯認證執照的Nathan Huang介紹，目前加州粵語口譯市場，存在非常嚴重的人才供需失衡。他每天常需要處理好幾場粵語口譯工作，但即使如此，也經常找不到合格的粵語口譯員搭檔。例如在加州法庭，長時間的庭審，如陪審員庭審，需要至少兩名口譯員交替上場。Nathan說，他甚至遇到過找不到搭檔，客戶不得不支付雙倍費用聘請，以確保庭審或會議能夠繼續進行。

根據加州司法公會（California Judicial Council）資料，認證粵語翻譯人數在連年遞減。2019年至2026年10月，法庭粵語口譯員從30人降至21人，2019年至今，無新人通過認證考試。法庭認證翻譯並經營翻譯公司的種參介紹，這些年來，其他語種的翻譯，每年人數都在增加，但粵語在減少，有一些老翻譯退休，沒有新的補上。他說，其實加州有很多說粵語的社區，市場需求不小。其他有資格證的語種翻譯，例如波斯語市場價為1500元一天。

普通話法庭認證翻譯Kristy Wang表示，她也經營翻譯公司，有執照的粵語翻譯一人難求，有法院甚至開出2000元一天，也找不到人。她說，很多人會理所當然認為，加州華人多，普通話使用多，因此需求一定超出粵語。但實際上加州粵語使用群體規模龐大，尤其在一些傳統華人社區，粵語是重要的日常交流語言。

事實上，加州法庭認證翻譯考試門檻也比較高，通過率僅有約5%。考試分為筆試和口試。其中口試一年僅有一次機會，因此若錯過或沒通過，就要再等一年。

針對AI是否會取代法庭翻譯，種參和Kristy都不認為該行業會被AI取代。Kristy說，「普通翻譯可以被AI取代，但法庭口譯是一個很難被AI取代的專業，因為法庭非常講究 Accountability（問責制）。AI可以作為輔助工具，但最終的口譯質量和法律責任，仍需要由持證口譯員承擔。比如，在一些法律文件上，口譯員需要簽字確認自己的工作，這就是專業認證的價值所在。在庭審中，口譯員的名字和執照號碼通常也會被記錄在案。種參表示，目前加州翻譯人員們正在發展公會，保證該群體未來的權益。

其實有法庭認證的翻譯員，工作絕不僅僅局限法庭。Kristy認為，法庭口譯是一個可以長期發展的職業。它不僅有不錯的收入，更可以接觸科技、醫療、金融等各行各業的人，拓展視野和人脈。比如有20年的法庭口譯經驗的種參，目前成為了一名律師。

種參是加州最先一批拿到法庭認證資格的口譯員之一，在該行業有豐富和資深經驗，他表示將在12月12日開始舉辦培訓班，讓更多人了解並進入該行業。

精華 FAQ

  • 主要因為持證人數逐年下降，2019年至今又沒有新人通過認證考試，加上不少資深口譯員退休，導致市場缺口持續擴大，法院與客戶常找不到合格人選。

  • 文中指出，註冊法庭粵語翻譯每日薪水可達2000元，甚至有法院願意開出這個價格仍找不到人。長庭審還常需兩名口譯員輪替，需求相當迫切。

  • 因為法庭口譯牽涉問責制與法律責任，口譯員需持證並在文件或庭審中承擔專業責任。AI可作輔助，但最終品質、簽署與執照紀錄仍需真人負責。

加州 退休 華人

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