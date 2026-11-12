華男開車被捕直送ICE 警不問交通違規只查移民身分

兩華男在高速路上開車時被警察攔截，直接詢問移民身分。（AI生成圖片）

AI摘要 文章摘要整理： 南加兩名華人男子返加州途中遭警方攔下，未查交通文件卻直接詢問移民身分，隨後被送往ICE拘留；其中黃男已獲釋，楊男仍待後續處置。

南加 兩華人男子，最近開車前往外州找工作，返回加州時被警察攔截。據當事人陳述，車輛沒有超速，也沒有其他明顯交通違規，執法者並未查看駕駛證、車輛登記或保險資料，而是直接詢問兩人的移民 身分。當晚，他們就被移送ICE 拘留設施。

據全美移民事務所負責人一凡（Tiffany Jiang）介紹，今年9月初，黃先生與朋友楊先生從加州開車前往亞利桑納州，當天下午即返回加州。

兩人開車進入加州行駛一段時間後，被警察攔下。黃先生回憶，執法人員直接詢問他們的移民身分。英語較好的楊解釋，黃的庇護案仍在移民法庭程序中，而楊本人的案件正在移民上訴委員會（BIA）上訴。兩人均持有工作許可證、社會安全號及相關身分證明，並正常報稅。

但執法人員表示，這些文件不能證明他們具有合法居留身分。兩人隨後被帶往附近執法辦公室，接受入境時間、移民身分及此次出行目的等詢問。兩人如實陳述，但當晚仍被轉送至亞利桑納ICE拘留設施。

據一凡指出，這兩名華人沒有任何違法犯罪紀錄。黃先生曾在美國南部入境，接受移民執法人員登記、檢查後被釋放。他通過律師遞交I-589庇護申請，目前案件仍在移民法庭審理程序中。據悉，黃來到美國後努力工作，按時報稅、繳稅。關押期間，黃希望早日獲得自由與家人團聚，並承諾，如果獲釋，將遵守所有釋放條件，按要求到相關部門報到，並準時參加每次庭審。據一凡提供的消息，黃關押數日後已被釋放回家，等待後續程序。

但楊先生的庇護案件相對複雜，他早在三年前開庭時就被拒絕，此後一直在上訴中。楊先生被ICE羈押後，律師向聯邦法院提交人身保護令申請，半個多月沒有任何消息。一凡轉述，楊先生曾在拘留設施內情緒悲觀，「他看到朋友申請獲批，自己卻遲遲沒有消息，加上拘留所一些人的悲觀說法，一度非常絕望。」

10月20日，楊先生終於收到人身保護令獲批的消息。不過，律師當時表示，可能還需要再上保釋庭，面臨額外的律師費用和保釋金壓力。律師隨後繼續爭取，請求免去保釋庭、直接釋放當事人。10月21日傳來好消息，無需再上保釋庭。據悉，楊先生目前還處羈押狀態，等待後續結果。