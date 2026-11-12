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承認婚外情到辭職僅5天 黃仁勳更多桃色爆料還會出現？

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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黃仁勳第二段、第三段婚外親密關係接連曝光，兩人都是輝達女員工。（路透）
黃仁勳第二段、第三段婚外親密關係接連曝光，兩人都是輝達女員工。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳承認對妻子不忠後僅5天就辭任執行長，外界解讀董事會為了股價、形象與風險控管而快速止血，並可能擔心更多婚外情爆料接連曝光。

輝達執行長黃仁勳因婚外情陷入輿論爭議，從8日公開承認對妻子不忠，到12日宣布辭去執行長職務，前後僅五日，事件發展之快令人震驚。劉龍珠律師分析，輝達董事會迅速與黃仁勳切割，可能也是擔憂更多桃色消息接連曝光。

最新報導顯示，黃仁勳第二段、第三段婚外親密關係接連曝光，兩人都是輝達女員工，其中一位是輝達醫療保健業務副總監鮑爾（Kimberly Powell）；另一位路透社引述兩名知情人士報導，但未公布該女子姓名，輝達也尚未對路透社的置評請求作出回應。

律師劉龍珠分析，輝達董事會迅速與黃仁勳切割，可能是考量股價、企業形象及後續監管風險，希望及早止損，同時也可能擔憂更多桃色消息接連曝光，使公司陷入更大的公關危機。

黃仁勳在事件曝光初期，僅公開表達對妻子不忠的歉意，並未同時宣布辭職，也沒有明確向股東及投資者表達承擔企業責任的態度。劉龍珠認為，如果黃仁勳當時已決定為事件負起企業責任，理應在第一時間提出辭職，而不是等數日後才宣布離任。他推測，黃仁勳最終辭職並非完全出於個人意願，而是在董事會施壓下作出的決定。

劉龍珠指出，黃仁勳若繼續留任，相關爭議可能持續成為媒體焦點，讓輝達不斷受到負面新聞牽連，進而影響投資者信心及股價表現。董事會可能認為，讓黃仁勳離開領導職位，有助降低事件對公司日常營運及未來發展的衝擊。

此外，劉龍珠分析，董事會另一個可能的考量，是擔心更多負面消息接連曝光，形成難以控制的連鎖效應。他表示：「如果黃仁勳不辭職，風波恐怕難以平息，接下來第四、第五、第六個婚外關係爆料都可能出現。」

不過，黃仁勳辭職並不代表相關調查就此結束。劉龍珠指出，針對晶片轉運、國家安全、以及是否隱瞞重大資訊等問題，相關部門仍會持續調查。若調查發現涉及公司層面的違規行為，輝達恐怕難以將責任完全歸咎黃仁勳個人，撇清公司本身的責任。

編輯推薦

精華 FAQ

  • 報導指出，董事會可能考量股價、企業形象與監管風險，決定及早切割；律師也認為，若不盡快處理，更多桃色消息恐持續引爆公關危機。

  • 最新報導稱黃仁勳第二、第三段婚外親密關係接連曝光，對象疑為輝達女員工，其中一位是醫療保健業務副總監Kimberly Powell，另一位姓名尚未公開。

  • 即使黃仁勳辭職，相關調查仍可能持續，包括晶片轉運、國家安全，以及是否隱瞞重大資訊等問題；若查出公司層面違規，輝達仍可能承擔責任。

輝達 鮑爾 黃仁勳

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