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共諜疑雲未平 黃樂又捲美超微走私 曼哈頓聯邦檢察官調查

黃仁勳離職添AI變數、美債殖利率飆 3大指數收黑

中國在加州編織間諜網數十年 專家：他們什麼都敢試

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聯邦調查局檢查中國間諜物料。美聯社
聯邦調查局檢查中國間諜物料。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

報導指中國自1950年代起持續在加州擴張間諜網，鎖定矽谷、名校與軍工領域，並以多種手法竊取技術；美方雖加強防範，仍須避免演變成族裔獵巫。

輝達執行長黃仁勳辭職，並未使相關風波停息。中國以「傳統」以及「非尋常」方式對美國「彎道超車」的討論，仍在持續。

洛杉磯時報12日以「How China created a spy network in California. 'They will try anything'」為題稱，過去半個世紀以來，中國間諜加州的滲透無孔不入：他們中有波音公司的航太工程師、國防承包商Power Paragon的海軍工程師、有洛杉磯加大的電機工程教授、谷歌軟體工程師，甚至有當過已故聯邦參議員、時任參議院情報委員會主席范士丹（Dianne Feinstein）的司機與助理。

情報專家指出，中國仍在持續擴大在加州的間諜與線人網絡。輝達執行長黃仁勳承認捲入婚外情，而其交往對象被指疑為中國間諜，再次凸顯這張網絡的存在。

利用人性弱點

前洛杉磯市警局助理局長、曾主管情報的Horace Frank說，多年來，聯邦調查局（FBI）一直示警，中國野心勃勃追求科技、經濟與地緣政治上優勢，他們的活動構成長期戰略威脅——不只對美國，也對全世界。他們的反情報戰略，不只是竊取今天的機密，更是為確保明天的優勢。他們深知，人性的弱點——色慾、金錢、自尊與野心——是他們追求全球主導地位的關鍵。

喬治城大學安全與新興技術中心首席分析師William Hannas指出，加州之所以成為中國間諜活動重鎮，是因為它同時具備三個誘人目標：先進科技產業、一流研究型大學，以及高度集中的科學家、工程師與企業家。中國的主要目標是加速自身科技發展、減少對外國供應商的依賴，並在包括人工智慧在內的戰略領域取得領先。

「矽谷尤其重要，」這位分析師指出，因為在那裡不只能接觸現有技術，還能接觸到創新最源頭的階段。

中國的海外網絡早已引起美國情治部門注意，尤其是加州作為全美本土華人居民人數最多的州，「間諜和代理人更容易隱身於眾目睽睽之下，因為相較亞裔和海外華人比例較低的地方，他們更容易融入社區」。

「千粒沙」與美人計

北京無疑正尋求在國防、航太與科技等前沿領域追趕並最終超越美國。情報專家說，中國越來越多在加州布置人員，發動網路駭客攻擊、尋求政治影響力並散布宣傳。

「他們什麼都敢試，」FBI退休主管James Gaylord談到中國國家安全部時說。國安部是中國最主要的文職情報與安全機構。Gaylord曾在加州主導多起反情報行動，他說，中國間諜與代理人遍布全州，滲透私人企業，甚至政府辦公室。「和俄羅斯不同，中國偏好霰彈槍式的做法，他們稱之為『千粒沙』。」

除x培養與加州科技業高層的關係、以直接掌握美國人工智慧政策的內情，中國間諜也登入社媒，試圖與史丹福大學等頂尖研究機構的學生建立關係。一些間諜使出古老的「美人計」、以性或浪漫關係套取敏感資訊。Gaylord對加州科技業老闆們給出直白警告：「如果你能接觸到技術，如果你是億萬富翁、是個50歲的禿頭男人，而有個25歲女人覺得你幽默風趣、是世上最有趣的人，那不是因為你，是因為你能接觸到的東西。」

中國間諜也曾與加州高層政治人物發展情人關係。據已解密的FBI訪談紀錄，前聯邦眾議員Eric Swalwell 2015年曾告訴調查員，他與疑似中國間諜方芳（Christine Fang）發生過數次性關係。

中國甚至曾滲透美國的反情報體系。2001年，聖瑪利諾女商人陳文英（Katrina Leung）就是代號「客廳女傭」（Parlor Maid）的雙面間諜。陳文英2003年被控取得、複印並保留美國國家安全文件。

1950年代開始的竊密工程延續至今

美國國家安全學者和情治專家表示，中國的海外技術獲取工程可以追溯到1950年代。起初焦點是取得特定的軍事技術與零組件，後來擴及製造工藝、先進的商用技術，最終是孕育新技術的基礎科學本身。方法也隨之擴展：從傳統間諜活動和技術採購，到網路行動、學術合作、人才招募、海外投資，以及系統性利用公開研究等，目標從取得特定產品，演變為取得創新能力本身。

司法部指出，加州最早有紀錄的中國間諜案之一發生在1979年，華裔航太工程師鍾東蕃（Dongfan "Greg" Chung）在唐尼參與美國太空總署太空梭項目期間，曾用海運貨櫃把三批機密文件寄給中國的一名科技教授，還寫信問對方還能為祖國做些什麼。約27年後，FBI探員搜查鍾東蕃的住家，發現超過25萬頁的敏感商業機密，包括太空梭的應力分析報告與設計資料、B-1轟炸機的工程手冊，以及Delta IV火箭燃料系統的圖紙。鍾東蕃後被判近16年監禁。

司法部認為，前華裔電機工程師麥大志（Chi Mak）通過出賣美國情報的方式，讓中國相關技術實現20年的躍進，包括讓潛艦推進系統消音的「靜音電力驅動」（Quiet Electric Drive）、名為「神盾」（AEGIS）的先進作戰系統，以及如今已裝上中國艦隊、能讓戰機以更重載荷從航母起飛的電磁彈射系統（EMALS）。2008年，麥大志被判24年以上監禁。

這些定罪沒有阻止中國。2020年，前南加大教授張浩（Hao Zhang，音譯）因共謀竊取智慧型手機訊號技術被判18個月監禁；2024年，前美國海軍水兵趙文恆（Wenheng Zhao，音譯）因向中國情報官員提供軍事行動細節被判27個月；2026年1月，前聖地牙哥USS Essex水兵魏金超（Jinchao Wei，音譯）因收賄提供照片與文件從事間諜活動，被判16年以上徒刑。

防範與獵巫之間

但與此同時，部分學者提醒，防範中國間諜對美國而言是微妙的界線。官員必須避免將此事政治化，以致僅憑種族與族裔，就懷疑華裔科學家或亞裔美國人。近年一些在加州企業工作的華人覺得被針對，一些人抱怨這種懷疑讓他們在升遷中被跳過；過去也曾發生亞裔美國人被錯誤指為間諜的案例。

部分學者認為，企業需制定大量種族與國籍中立的政策來保護產權，這方面很多美國企業過去的做法太過鬆懈，但現在正面臨獵巫的風險，包括把一些無辜的科學家逼向中國，最終反而幫助中國發展出有朝一日取代美國、甚至挑戰美國軍事優勢的技術。

AI時代，美國聯邦情治部門嚴密注視外國以「傳統」以及「非尋常」方式對美國「彎道超...
AI時代，美國聯邦情治部門嚴密注視外國以「傳統」以及「非尋常」方式對美國「彎道超車」。（AI生成圖）

加州最早有紀錄的中國間諜案之一發生在1979年，華裔航太工程師鍾東蕃（Dongf...
加州最早有紀錄的中國間諜案之一發生在1979年，華裔航太工程師鍾東蕃（Dongfan "Greg" Chung）在唐尼參與美國太空總署太空梭項目期間，曾用海運貨櫃把三批機密文件寄給中國的一名科技教授。美聯社

精華 FAQ

  • 因為加州同時擁有先進科技產業、一流研究型大學，以及大量科學家、工程師和企業家，能讓中國接觸現有技術與創新源頭，對技術追趕最有利。

  • 除了傳統間諜與技術採購，還包括網路駭客、學術合作、人才招募、海外投資、利用公開研究，甚至透過色慾、金錢、自尊與野心等人性弱點下手。

  • 學者提醒，企業與政府要加強保護機密，但政策必須種族中立，避免因華裔或亞裔身分就被懷疑，否則可能誤傷無辜人才，反而助長中國發展。

間諜 加州 黃仁勳

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