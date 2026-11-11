用雷射光空中擊落蚊子？ 家庭版星際大戰恐對人畜不利

由光之矩智能科技有限公司研發的Photon Matrix雷射滅蚊設備，已有數千海外訂單。（公司官網）

AI摘要 文章摘要整理： 中國公司推出可在空中以雷射擊落蚊子的AI設備，雖號稱能辨識目標並避免誤傷，但因採用第四類高功率雷射，仍引發安全與監管疑慮。

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，來自江蘇常州的中國新創公司，光之矩智能科技有限公司研發的「Photon Matrix」人工智慧 （AI）雷射滅蚊設備廣受各界關注，目前該公司亦找到代工廠，預計數周內量產。然有媒體指出，該設備採最高危險等級的第四類雷射（Class 4 Laser），恐有對人眼造成傷害的安全疑慮。該公司目前正尋求中國、歐洲及美國監管機關批准。

這款售價1000美元的「雷射滅蚊防空系統」（Laser Mosquito Air Defense System），可追蹤飛行中的蚊子，利用雷射光擊落牠們翅膀。報導指出，該設備採用與自動駕駛汽車相同的光達（Lidar）技術精確鎖定目標，依靠人工智慧判斷是否可安全地發射雷射光。

該公司官網指出：「當蚊子出現時，系統會偵測距離變化，確認目標大小。只有當目標符合蚊子的特徵時，系統才會沿著相同的光學路徑發射高功率雷射，使蚊子翅膀失去功能」。「系統亦會產生一道可見的藍色閃光，使用者可清楚察覺系統運作。」業者也提供一款不會產生可見閃光的紅外線版本，建議用於室內環境。

這是一種相對殘酷的殺蟲方式，且過程漫長。公司創辦人王川（Wang Chuan）告訴紐約時報，翅膀被燒掉的蚊子，可能需數小時甚至數天才會死亡，期間牠們會「躺在地上，身體抽搐。」該公司表示，人工智慧能辨識人類與寵物，避免雷射光朝他／牠們發射。系統還能辨識可能導致雷射光向不可預測方向反射的表面。

紐約時報指出，儘管此設備看起來相當有效，但也有潛在危險。第四類雷射是功率最高等級，可能造成視網膜損傷，其銷售與使用都受嚴格管制。王川告訴紐約時報，他相信中方批准已接近完成。

勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）前雷射安全官巴拉特（Ken Barat）告訴紐約時報，「在美國，製造商只要向食品暨藥物管理局（FDA）提交適當文件，就可銷售新型雷射設備，FDA不會對這些產品進行測試。」

巴拉特說，該公司採取多重措施確保設備安全性，但一款專門設計來瞄準蚊子等微小目標的第四類雷射，可能將「大量能量」集中在極小的空間內。

王川說，此設備將每次雷射發射時間限制在百分之一秒，這段時間足以燒毀蚊子翅膀，也能降低眼睛受傷風險。此外，購買者需通過安全測試，登錄指紋，才能啟動設備。

據悉，用雷射光在空中擊落蚊子的構想並不新鮮。2010年，由微軟（Microsoft ）前技術長創辦的高智發明（Intellectual Ventures），就曾展示過一套類似系統，但最終並未大規模量產。

由光之矩智能科技有限公司研發的Photon Matrix雷射滅蚊設備，已有數千海外訂單。（公司官網）