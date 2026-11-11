我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西西比州聯邦參議員席位 民主黨挑戰者科洛姆得勝

葡萄酒開瓶了喝不完 農家曝白酒、紅酒不同料理妙招

用雷射光空中擊落蚊子？ 家庭版星際大戰恐對人畜不利

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由光之矩智能科技有限公司研發的Photon Matrix雷射滅蚊設備，已有數千海...
由光之矩智能科技有限公司研發的Photon Matrix雷射滅蚊設備，已有數千海外訂單。（公司官網）

AI摘要

文章摘要整理：

中國公司推出可在空中以雷射擊落蚊子的AI設備，雖號稱能辨識目標並避免誤傷，但因採用第四類高功率雷射，仍引發安全與監管疑慮。

洛杉磯KTLA 5電視台報導，來自江蘇常州的中國新創公司，光之矩智能科技有限公司研發的「Photon Matrix」人工智慧（AI）雷射滅蚊設備廣受各界關注，目前該公司亦找到代工廠，預計數周內量產。然有媒體指出，該設備採最高危險等級的第四類雷射（Class 4 Laser），恐有對人眼造成傷害的安全疑慮。該公司目前正尋求中國、歐洲及美國監管機關批准。

這款售價1000美元的「雷射滅蚊防空系統」（Laser Mosquito Air Defense System），可追蹤飛行中的蚊子，利用雷射光擊落牠們翅膀。報導指出，該設備採用與自動駕駛汽車相同的光達（Lidar）技術精確鎖定目標，依靠人工智慧判斷是否可安全地發射雷射光。

該公司官網指出：「當蚊子出現時，系統會偵測距離變化，確認目標大小。只有當目標符合蚊子的特徵時，系統才會沿著相同的光學路徑發射高功率雷射，使蚊子翅膀失去功能」。「系統亦會產生一道可見的藍色閃光，使用者可清楚察覺系統運作。」業者也提供一款不會產生可見閃光的紅外線版本，建議用於室內環境。

這是一種相對殘酷的殺蟲方式，且過程漫長。公司創辦人王川（Wang Chuan）告訴紐約時報，翅膀被燒掉的蚊子，可能需數小時甚至數天才會死亡，期間牠們會「躺在地上，身體抽搐。」該公司表示，人工智慧能辨識人類與寵物，避免雷射光朝他／牠們發射。系統還能辨識可能導致雷射光向不可預測方向反射的表面。

紐約時報指出，儘管此設備看起來相當有效，但也有潛在危險。第四類雷射是功率最高等級，可能造成視網膜損傷，其銷售與使用都受嚴格管制。王川告訴紐約時報，他相信中方批准已接近完成。

勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）前雷射安全官巴拉特（Ken Barat）告訴紐約時報，「在美國，製造商只要向食品暨藥物管理局（FDA）提交適當文件，就可銷售新型雷射設備，FDA不會對這些產品進行測試。」

巴拉特說，該公司採取多重措施確保設備安全性，但一款專門設計來瞄準蚊子等微小目標的第四類雷射，可能將「大量能量」集中在極小的空間內。

王川說，此設備將每次雷射發射時間限制在百分之一秒，這段時間足以燒毀蚊子翅膀，也能降低眼睛受傷風險。此外，購買者需通過安全測試，登錄指紋，才能啟動設備。

據悉，用雷射光在空中擊落蚊子的構想並不新鮮。2010年，由微軟（Microsoft ）前技術長創辦的高智發明（Intellectual Ventures），就曾展示過一套類似系統，但最終並未大規模量產。

由光之矩智能科技有限公司研發的Photon Matrix雷射滅蚊設備，已有數千海...
由光之矩智能科技有限公司研發的Photon Matrix雷射滅蚊設備，已有數千海外訂單。（公司官網）

精華 FAQ

  • 它先以光達與AI偵測飛行中的蚊子，再判斷目標大小與距離，確認符合特徵後，沿相同光學路徑發射雷射，直接燒毀蚊子翅膀。

  • 因為它使用最高危險等級的第四類雷射，可能傷害眼睛與視網膜，且即使有辨識機制，仍可能因反射或誤判而造成不可預測的風險。

  • 公司表示系統可辨識人類與寵物，也會避開可能造成雷射反射的表面，並將每次發射限制在0.01秒，另要求買家通過安全測試與指紋登入。

人工智慧 洛杉磯 星際大戰

上一則

華人搶好市多優惠卻遭取消訂單 竟因這一細節

下一則

iPhone手機有這兩款iOS系統 個資和加密幣恐不保

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
南加女子在自家後院打造玻璃溫室，出租供攝影與小型活動使用，開闢房產增收新方式。（取自European Garden House官網）

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

2026-11-09 01:19

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料