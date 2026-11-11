我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這時間點下手明年機票最便宜 降幅最高可達35%

黃仁勳外遇股票大跌 華人股東集體提告 可獲10億賠償？

黃仁勳外遇股票大跌 華人股東集體提告 可獲10億賠償？

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳日前公開承認對妻子不忠，外遇對象疑似中國間諜。（微信）
黃仁勳日前公開承認對妻子不忠，外遇對象疑似中國間諜。（微信）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳外遇風波引發輝達股價下跌，華人股東損失慘重，劉龍珠已代表投資者提起集體訴訟，主張公司隱瞞風險並可能爭取逾10億和解金。

黃仁勳外遇事件引發輝達（Nvidia，亦稱英偉達）股價大跌，僅11月9日市值單日蒸發1900億，此後股價持續承壓，11日再度暴跌，截至美西時間下午3時，每股跌至159元，很多華人投資者因購買輝達股票損失慘重。南加州律師劉龍珠已正式提出集體訴訟，控告輝達涉嫌隱瞞重大資訊、作出虛假陳述及誤導投資者，他預計，案件和解機率超過九成，和解金額恐超過10億。

劉龍珠10日向加州北區聯邦地方法院提出集體訴訟，代表2025年10月9日至2026年11月8日期間，購買輝達（代碼NVDA）股票並遭受重大損失的投資者追討賠償。訴訟主要針對輝達是否充分披露公司面臨的重大風險，包括先進人工智慧晶片可能涉及的出口管制、轉運調查及國家安全問題等。

訴訟主張，輝達公司及相關高管自2025年10月9日起，明知面臨芯片轉運調查與國家安全風險，卻持續淡化、否認相關問題，直至11月8日黃仁勳公開承認對婚姻不忠，真相才進一步曝光。訴訟認為，輝達公司若已知悉影響業務及股價的重要風險，卻未向投資者充分披露，構成重大資訊隱瞞或誤導，使投資者在資訊不完整的情況下作出投資決定，最終因相關消息曝光、股價下跌而蒙受損失。

黃仁勳日前公開承認對妻子不忠，外遇對象疑似中國間諜，輝達董事會隨後宣布啟動獨立調查，審查黃仁勳是否曾成為外國情報活動的目標。劉龍珠認為，隨著調查及相關證據逐步披露，若能進一步證實輝達在資訊披露方面存在問題，將增加被告面臨的法律壓力，有利於推動這起集體訴訟案件的進展，並可能提高和解金額。

黃仁勳過去在華裔社區享有很高聲望，從白手起家創辦科技企業，到帶領輝達成為全球人工智慧晶片龍頭，他長期被視為「華人之光」，其個人形象以及企業成就，也讓許多華人投資者對輝達抱有高度信任。劉龍珠表示，輝達是華人廣泛持有的熱門科技股，投資者群體非常龐大。

據路透社報導，以Mark Kistenmacher為首的輝達股東日前已向輝達求償，同樣尋求集體訴訟方式，輝達未立即回應。劉龍珠證實，截止目前，包括Kistenmacher和他在內，共兩起股東集體訴訟案件已正式提告。劉龍珠認為，他所代表的律師團隊熟悉華人投資者的文化背景及溝通習慣，能直接提供中、英文服務，在理解投資者需求及溝通方面具有優勢。

此外，劉龍珠表示，此次集體訴訟採取風險代理模式，符合條件的投資者無須預先支付律師費，具體費用依雙方協議及案件結果處理。投資者可保存股票交易紀錄、買入日期、價格及損失資料，向律師評估是否符合索賠資格，盡快聯繫劉龍珠律師事務所，加入集體訴訟，律所地址為111 Pacifica, Suite 220, Irvine, CA 92618，電話626-941-5174，微信lawyerlongliu9，電郵[email protected]

黃仁勳外遇事件引發輝達股價大跌，截至美西時間下午3時，每股跌至159元。（股價截...
黃仁勳外遇事件引發輝達股價大跌，截至美西時間下午3時，每股跌至159元。（股價截屏）

精華 FAQ

  • 訴訟指控輝達涉嫌隱瞞重大資訊、作出虛假陳述並誤導投資者，尤其是未充分揭露出口管制、芯片轉運調查與國家安全等風險，導致投資人承擔損失。

  • 他代表在2025年10月9日至2026年11月8日期間買入NVDA股票並遭受重大損失的投資者求償，強調華人投資者持股比例高、受害範圍廣。

  • 劉龍珠認為隨著獨立調查與證據披露，輝達面臨的法律壓力會增加，因此和解機率超過9成；若訴訟推進順利，和解金額可能超過10億。

黃仁勳 華人 NVIDIA

上一則

男子非法留滯人質 機警幼童這麼做引攻堅警隊上門

下一則

節日聚會上最不該問別人的問題 半數美國人都在問

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
南加女子在自家後院打造玻璃溫室，出租供攝影與小型活動使用，開闢房產增收新方式。（取自European Garden House官網）

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

2026-11-09 01:19

超人氣

更多 >
喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特
李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客當時被罵智障

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客當時被罵智障
受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了

受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了