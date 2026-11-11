男子非法留滯人質 機警幼童這麼做引攻堅警隊上門

幾名孩童在一棟房屋窗邊智引警方注意，最後獲協助成功逃離。（基西米警局）

AI摘要 文章摘要整理： 佛州一處住宅內，孩童以字條和簡訊求救，警方出動無人機與SWAT後成功救出受困者，並逮捕涉嫌非法監禁的33歲男子史密森。

每日郵報報導，佛羅里達州 一棟房屋內，幾名孩童將手寫「救救我們（Help Us）」字條貼在窗戶上求救，警方最終成功協助孩童逃離，逮捕33歲男子史密森（Andre Janard Smithson）。

根據棕櫚灘郵報（The Palm Beach Post），屋內一名孩童傳送令人擔憂的簡訊給祖母後，家人於10月26日向基西米警局（Kissimmee Police Department）報案。警方發動無人機探查，發現孩童們躲在該屋其中一個房間內，一名孩童將求救字條舉向窗邊。警方於11月10日公布一張無人機拍攝的畫面截圖。

警方隨後派攻堅警隊（SWAT）前往該住宅，但敲門時無人應答。孩童與警方通電話時表示，他們非常害怕史密森，該男禁止他們離開。

根據基西米警局發出的聲明，警方趁史密森被屋外警力分散注意力時，幫助孩童逃離現場，史密斯最終「和平投降」。他因涉嫌非法監禁（False Imprisonment），及一項尚未執行的逮捕令被捕，聲明中並未透露逮捕令具體內容，也未透露史密森與孩童間的關係。

法院記錄顯示，史密森曾於2013年，在佛州 阿拉楚阿縣（Alachua County） 涉嫌攻擊一名陌生人遭指控，但受害者最後決定不提起告訴。目前尚不清楚他是否聘請律師。截稿為止，每日郵報尚未取得基西米警方進一步回應。