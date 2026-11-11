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華男自稱比特幣專家 用這招 讓受害人交出50萬現金

記者邵敏／即時報導
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34歲華裔男子江忠（Zhong Jiang，音譯）涉嫌冒充加密貨幣投資專家，誘騙...
34歲華裔男子江忠（Zhong Jiang，音譯）涉嫌冒充加密貨幣投資專家，誘騙受害者交付大筆現金。（密西根州警察局）

AI摘要

文章摘要整理：

華裔男子江忠涉嫌假冒比特幣投資專家，跨州以現金收款與寄送方式行騙，造成受害者巨額損失，警方監控交易後將他逮捕並起訴。

警方調查一起跨州投資詐騙案，34歲的華裔男子江忠（Zhong Jiang，音譯）涉嫌冒充加密貨幣投資專家，誘騙受害者交付大筆現金。其中一位被害人當面交出50萬現金，另一位受害者試圖從投資帳戶取錢時，卻被要求先付27萬佣金。

根據密西根州（Michigan）日前公布的消息，警方今年7月接獲Escanaba居民報案。受害者表示，自己與一名自稱加密貨幣投資人士聯繫，原以為對方可以協助購買比特幣，因此安排當面交易。受害者在會面中交給對方超過50萬現金，之後又按照指示，透過FedEx將另外16萬5000元現金寄往密西根州以外的地址，總損失約66萬5000元。受害者後來懷疑自己遭遇投資詐騙，才向警方報案。

經過數月調查，警方確認涉案嫌疑人為江忠，居住伊州Orland Hills，他還涉及威斯康辛州一起投資詐騙案件。據州法院資料，今年7月13日，當地一名男子報案，表示自己原以為透過網路投資平台買賣股票，先後銀行電匯13萬2000元，另分兩次交付金額相近的現金。但當受害者試圖從投資帳戶提領三、四千元時，對方卻要求先支付27萬作為佣金。刑事訴狀還提及房屋裝修、鋼材採購及金幣交易等，但受害者表示，自己從未進行過這些交易。

受害者妻子聯繫警方，告知嫌犯又安排一次現金收取行動。警方決定監控交易，並事先記錄準備交付現金的鈔票序號。據悉，江忠當日駕駛一輛租來的寶馬車前往收取現金。面對調查人員詢問，他稱自己是在網上找到這份收款工作，完成任務後可獲800元報酬。不過，警方認為他涉嫌參與相關詐騙活動。

法院紀錄顯示，江忠7月31日遭控兩項重罪，分別涉及共謀以虛假陳述方式竊取超過10萬元，以及共謀洗錢，涉嫌明知相關資金屬於非法所得，仍收取或取得超過10萬元。江忠8月12日放棄初步聽證，並對相關指控表示不認罪。案件仍在審理中，下一次聽證會預定於11月23日舉行。

FBI今年6月曾發布警告，提醒民眾注意利用現金收取進行的加密貨幣投資詐騙。這類騙局通常先透過虛假投資網站或應用程式，讓受害者誤以為帳戶持續獲利；當受害者想要提款時，詐騙者便以手續費、罰款或佣金等理由要求繼續付款，甚至安排專人當面收取現金。

FBI提醒，民眾切勿向身分不明的人士交付大筆現金，也不要將現金寄往與投資機構無關的地址。投資前應透過證券交易委員會（SEC）的Investor.gov網站查證投資顧問及相關公司的註冊資料。若懷疑遭遇投資詐騙，應保存通訊紀錄、轉帳憑證、網站及收款資訊，並透過FBI網路犯罪投訴中心（IC3.gov）報案。若已透過快遞寄出現金，也應立即聯繫快遞公司，詢問是否能攔截包裹。

精華 FAQ

  • 他假冒加密貨幣投資專家，先以可協助買比特幣或獲利為由建立信任，再安排當面收取現金，甚至指示受害者透過FedEx寄款，藉此騙走巨額資金。

  • 密西根州的受害者先在面交時交出超過50萬現金，之後又依指示寄出16萬5000元，合計約66萬5000元；威州另一名受害者則先後匯款與交現金。

  • 警方接獲報案後持續調查，並在一次現金交收前監控交易、記錄鈔票序號，最後確認江忠到場收款。法院隨後依共謀竊盜與洗錢等罪名起訴他。

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