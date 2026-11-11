大統華超市官宣南加店開幕 1年內加州插旗3店 來勢洶洶

記者10日走訪即將開業的奇諾岡大統華超市，看到大門入口處已張貼開幕日期及時間，標示「9AM THURSDAY Dec. 10 GRAND OPENING」。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大連鎖亞洲超市大統華將於12月10日開幕奇諾岡南加首店，帶動加州布局擴張，也讓當地亞洲超市競爭與品質疑慮同步升溫。

加拿大連鎖亞洲超市大統華（T&T Supermarket）奇諾岡分店將於12月10日正式開業，為南加州 亞洲超市市場再添競爭者。當地華人消費者認為，大統華進駐將加劇周邊亞洲超市競爭，促使業者提升服務與商品品質，但也有人擔憂，部分業者為了壓低價格、爭取市場，反而可能犧牲食材品質，市場競爭未必全然有利。

大統華超市小紅書 官方帳號10日發布一則視頻，超市執行長Tina Lee攜好萊塢華裔演員劉思慕 宣布，位於奇諾岡的大統華超市將於12月10日正式營業。Tina Lee還問劉思慕開業時會不會來，劉回答，「我會的，我會的。」大統華為台灣人在加拿大創辦的連鎖超市，而劉思慕是加拿大華裔演員。他說，「我得支持一下加拿大企業。」

在這條視頻的下方，還用文字宣布了具體時間，奇諾岡分店將於12月10日上午8時在店門前舉行盛大開幕典禮，並於上午9時正式對外營業。貼文還強調，這是大統華今年在美國開設的分店中，目前規模最大的一家，店內不僅提供各類亞洲特色商品，美妝商品區也將成為亮點。

記者10日走訪即將開業的奇諾岡大統華超市，看到大門入口處已張貼開幕日期及時間，標示「9AM THURSDAY Dec. 10 GRAND OPENING」。門前擺放著一個巨型大禮包，也有開店通知字樣。雖然尚未正式營業，但停車場已停放不少車輛，店內燈火通明，顯然正進行開業前的最後準備。一名身穿深色制服、表示負責店內管理工作的男子，也向記者證實開店消息。

這家源自加拿大的華資連鎖超市，今年開始全面布局加州市場。今年6月18日，位於北加聖荷西的分店開幕，11月5日，位於舊金山的分店開幕。即將開業的奇諾岡店，將是其南加第一家分店。

新的華資超市進駐南加，無疑加劇了當地亞洲超市的競爭。本報先前報導，與奇諾岡相鄰的奇諾市，陪伴南加華人多年的老牌亞洲超市99大華超市（99 Ranch Market），分店將於11月15日永久停業。隨著新業者進場、既有門市退場，區域亞洲超市市場的競爭與版圖變化，也受到當地居民關注。

東谷華協創辦人黃樹梧認為，大統華進駐奇諾岡及奇諾地區，對當地消費者而言喜憂參半。他指出，大型連鎖超市進場，已使部分傳統亞洲食材超市面臨經營壓力，甚至有分店停業，其他業者也勢必感受到更大的競爭。

黃樹梧表示，市場有競爭，業者才有提升服務品質的動力。過去部分傳統超市因缺乏競爭，服務及食材品質未能持續改善，甚至曾出現盒裝食品過期、消費者購買回家後才發現商品變質的情況，價格卻不見得便宜。

不過，他也提醒，競爭並不一定代表品質提升。如果業者一味透過削價搶客、壓低成本，可能反而影響食材採購及商品品質，讓消費者得不償失。因此，超市除了價格競爭，更應重視食品安全、品質管理及消費者權益。

在奇諾市居住多年的邱啟宜則認為，當地原本就有多家亞洲食材超市，近年隨著海鷗超市、漢亞龍超市（H Mart）及大統華等業者陸續進駐，市場競爭加劇已是必然趨勢。他說，自己來美國40年，見證華人乃至整個亞洲超市市場一路發展，業者起起落落，其實是美國零售市場相當正常的現象。

邱啟宜指出，超市要長期經營，必須掌握市場需求及不同世代消費者的購物習慣。例如，年輕族群較能接受網路購物，也有不少消費者特別重視生鮮食品，習慣親自到實體店挑選，才能買得安心。業者必須兼顧不同客群，從商品種類、採購管道、價格到服務模式全面規畫，才能將生意做得更深入、更廣泛。

談到大統華的經營特色，邱啟宜表示，自己先前因出差曾到加拿大探訪大統華門市，對其整體管理及服務留下深刻印象。他說，當地不少長途貨車司機相當喜歡大統華，甚至有人形容「到了T&T，就像回到家一樣」，尤其超市內的熟食及速食區頗受歡迎，顯示其在商品規畫、餐飲服務及顧客體驗方面具獨到特色。

門前擺放著一個巨型大禮包，也有正式開店日期通知字樣。（記者啟鉻／攝影）