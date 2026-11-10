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受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了

記者謝雨珊／即時報導
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隨著2026年期中選舉民主黨在德州取得重大勝利，部分當初從加州搬到德州的居民，如...
隨著2026年期中選舉民主黨在德州取得重大勝利，部分當初從加州搬到德州的居民，如今卻開始重新考慮去留。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

不少加州人因房價與政治因素移居德州，如今面對民主黨在德州勝選，部分人開始考慮改搬往其他州，顯示生活成本仍是遷徙主因。

過去幾年，不少加州居民因生活成本高昂、對民主黨政策不滿，選擇搬到房價相對便宜、共和黨勢力較強的德州。不過，隨著2026年期中選舉民主黨在德州取得重大勝利，部分當初從加州搬到德州的居民，如今卻開始重新考慮去留，有人打算搬往佛羅里達州、奧克拉荷馬州及田納西州，也有人甚至考慮搬回加州。

根據加州郵報報導，來自南加州艾爾塞度（El Segundo）、現年44歲的Marie Bailey，多年來經營一個協助加州居民搬遷德州的大型臉書社團，協助有意搬家的民眾分享資訊、尋找住房。不過，這次德州選舉結果出爐後，連她自己也開始考慮離開目前居住的達拉斯地區，搬到奧克拉荷馬州或佛羅里達州。

Bailey表示：「我真的正在考慮搬去奧克拉荷馬州，或是佛羅里達州。」她的社團成員也對民主黨在德州勝選感到失望。有人表示，如果搬到的地方仍由民主黨執政，倒不如回到天氣更好的加州，或是改去佛羅里達州試試；也有人抱怨，自己下周就要完成德州房屋交割，卻碰上這樣的選舉結果，讓人相當懊惱。

另一名從加州搬到德州的居民Breana Janel則形容，民主黨拿下德州讓她感到心碎。她過去曾支持共和黨籍河濱縣警長Chad Bianco參選加州州長，原本知道民主黨勢力可能逐漸進入德州，卻沒想到來得這麼快。

Janel表示，她不確定是否有理由從一個藍州搬到另一個藍州，也擔心德州未來恐怕再也無法回到共和黨執政。她目前考慮搬往田納西州、卡羅來納州或喬治亞州，但這些州也並非完全沒有民主黨勢力，近期民主黨同樣在北卡羅來納州、南卡羅來納州及喬治亞州取得部分重要選舉勝利。

不過，研究人員指出，不能將德州選舉結果歸因於加州移民。奧斯汀德州大學德州政治計畫研究主任Joshua Blank表示，從加州搬到德州的居民，政治立場通常偏向溫和至保守，並非造成民主黨勝選的主要因素。

事實上，政治立場雖是部分居民搬遷的考量，但生活成本仍是加州居民選擇離開的主要原因。Bailey表示，她的社團客戶有99%來自加州，其中第一大搬遷原因是生活成本，其次才是政治因素。

住房負擔尤其是重要考量。根據加州政策研究機構蘭德公司（RAND）2025年的分析，加州興建多戶住宅的成本是德州的2.3倍以上，反映兩州在住宅開發成本上的差距。

精華 FAQ

  • 主要是因為加州生活成本太高，尤其住房負擔沉重；再加上部分居民不滿民主黨政策，因此轉向房價較低、共和黨勢力較強的德州。

  • 因為民主黨在2026年期中選舉於德州取得重大勝利，讓原本期待德州持續偏紅州的移居者失望，甚至開始考慮搬去佛羅里達州、奧克拉荷馬州等地。

  • 研究人員認為不能把德州選舉結果歸因於加州移民，因為這些移民的政治立場多半溫和到保守，真正驅動搬家的核心仍是生活成本，而非單一政黨因素。

加州 民主黨 德州

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