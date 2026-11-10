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台灣人著眼鳳凰城房市 有人19萬元老屋翻倍賣 持14間房

記者謝雨珊╱鳳凰城即時報導
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一名屋主十年前以約19萬美元買下鳳凰城郊區一間老屋，房屋約1600平方英尺、三房...
一名屋主十年前以約19萬美元買下鳳凰城郊區一間老屋，房屋約1600平方英尺、三房兩衛。買進後，屋主持續將房子出租，多年後再以40多萬美元出售。（記者謝雨珊╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

北鳳凰城因人口移入、半導體投資與租屋需求升溫，成為台灣買家置產焦點，投資人也更重視房型、租金與持有成本。

長期觀察鳳凰城房市的地產經紀人及投資顧問Vanessa Malloy分享，她曾有一客戶十年前以約19萬元買下鳳凰城郊區一間老屋，房屋約1600平方英尺、三房兩衛。買進後，屋主持續將房子出租，多年後再以40多萬元出售，售價已超過當初購入價格一倍。Malloy表示，該客戶透過長期持有與出租累積房產，並在此期間幾乎每年購入一間房，如今名下已擁有14間房產。

隨著人口移入、住宅開發，以及台積電等半導體產業進駐，北鳳凰城逐漸成為台灣買家關注的置產區域。只是，當年19萬元就能買進的房子，如今已難以相同預算找到條件相近物件。對有意在當地買房的人來說，問題也從「房價會不會漲」，轉向「現在花多少錢才能買到合適房子？如果想出租，什麼樣的房型比較有市場？」

根據Realtor.com公布的2026年9月市場資料，Peoria全市住宅掛牌價中位數約52.5萬元，成交價中位數約51萬元，租金中位數約每月1875元。若進一步看郵遞區號85383一帶，住宅掛牌價中位數約65.9萬元，成交價中位數約66.5萬元，租金中位數則約每月2495元。

那麼，現在買房，應該挑什麼樣的房子？Vanessa Malloy指出，三房兩衛與四房住宅都是值得研究的類型，但仍須依照購屋預算、地段及當地租屋需求判斷。

三房兩衛住宅可滿足小家庭的基本居住需求，對預算有限的買家來說，也可能是較容易入手的選擇。四房住宅則有較大空間彈性，除了適合家庭成員較多的租客，也能提供額外房間作為居家辦公或其他用途。

以北鳳凰城部分住宅為例，Malloy估計，三房兩衛住宅每月租金約2500至2700元，四房住宅則可能達到約3000元。不過，租金高低並非只由房間數決定，房屋面積、屋況、社區設施及周邊供需，同樣會影響出租條件。

對投資人而言，四房住宅雖然可能帶來較高租金，但購入成本與維修支出也可能更高。

除房價和租金，長期持有房產還要考慮每年需支付的各項費用。Malloy指出，亞利桑納州和加州在出租規定上有所不同。亞利桑納州法律禁止地方政府對私人住宅實施租金管制，因此房東調整租金時，不受地方政府租金管制制度的限制。不過，房東仍須遵守租約及相關法律，不能隨意調漲租金。

至於房東與租客之間的權益，Malloy認為，相較她所觀察到的加州租屋環境，亞利桑納州房東要收回房屋，有較明確法律程序。以租客欠租為例，房東可依法通知租客限期繳清欠款；如果租客仍未付款，房東可向法院提出訴訟，依法要求租客搬離。她表示，這讓房東遇到租客欠租時，有較清楚的處理方式，但仍須按照法律規定的程序辦理。

房屋保險方面，Malloy表示，亞利桑納州部分地區的保費可能比加州低，原因之一是兩州面臨的自然災害風險不同。加州部分地區經常受野火威脅，可能導致房屋保險費上升；相較之下，亞利桑納州部分地區受野火威脅的程度較低，保費也可能較便宜。

不過，實際費用仍會受屋齡、重建成本、地點及保障內容等因素影響，因此，買房前最好先向保險公司詢價，才能更準確估算每年需要負擔的持有成本。

精華 FAQ

  • 主因是人口持續移入、住宅開發增加，加上台積電等半導體產業進駐，帶動北鳳凰城的居住與投資需求，讓當地成為台灣買家評估置產的重要區域。

  • 該客戶約10年前以19萬元買入一間三房兩衛老屋，之後長期出租並持續累積房產，最後以40多萬元售出，等於相較購入價翻倍，同時名下還擁有14間房。

  • Malloy認為可優先研究三房兩衛或四房住宅，但仍要看預算、地段與租屋需求；同時也要把保險、維修、稅費與租金水準納入，才能估算真實持有成本。

租金 房價 台積電

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