華人工程師求職 考題竟藏惡意程式碼 微軟警告面試騙局

駭客假冒招聘人員，將惡意程式藏入面試作業，誘使求職者執行，進而竊取帳號密碼及加密貨幣錢包資料。（AI生成示意圖）

AI摘要 文章摘要整理： 駭客假借面試名義散布惡意程式，誘使工程師下載並執行藏有後門的專案；微軟與Atlassian提醒求職者務必在隔離環境測試，避免憑證與企業系統遭竊。

一份看似普通的面試，也可能成為駭客入侵電腦的管道。南加 劉姓工程師表示，近日一招聘人員透過LinkedIn聯繫他，要求他審查程式碼專案，他卻發現其中疑似藏有後門。微軟 及軟體公司Atlassian均曾揭露類似手法，連資安公司Sophos員工也曾受害。

劉先生表示，發現異狀後，他隨即檢查開發環境是否受影響。他感嘆「真的是人心險惡」，提醒求職者提高資安意識。不過，貼文未交代完整技術分析及後續檢查結果，尚無法確認是否發生資料外洩。有網友也分享，曾被招聘人員反覆追問是否已執行專案，懷疑對方是在確認惡意程式有無啟動。

這類陷阱已有實際入侵案例。Sophos調查報告指出，一員工9月14日將一份「面試作業」下載至公司配發的Mac電腦，並以開發工具Visual Studio Code（VS Code）開啟。專案內藏有遭竄改的設定檔，當員工開啟內建終端機時，電腦便開始下載並執行惡意程式。

Sophos調查另發現，與該員工帳號連結的第三方應用程式授權遭人利用，對兩個內部程式碼庫發出未經授權的讀取要求，但未發現公司產品、服務或客戶資料遭到存取。該員工電腦雖安裝防護軟體，當時卻未正常運作。

微軟也曾在今年3月發布研究指出，在名為「Contagious Interview」的攻擊行動中，駭客冒充加密貨幣交易公司及人工智慧企業的招聘人員，誘使工程師下載並執行專案。部分專案利用VS Code自動化任務功能，在使用者點擊信任專案後執行隱藏指令，下載後門程式。

Atlassian今年9月的研究則以高度信心認定，這項攻擊行動與北韓駭客有關。報告指出，這些專案看似完整的應用程式，數千行程式碼中可能只夾藏幾行惡意程式碼，一旦執行，就可能竊取帳號憑證、API金鑰及加密貨幣錢包資料，甚至取得企業系統存取權。攻擊者還要求應徵者錄下講解「面試作業」的過程，並將專案副本上傳至GitHub或Bitbucket，使求職者在不知情下協助散播惡意程式。

微軟與Atlassian建議，求職者應使用隔離的虛擬機等測試環境完成面試作業，避免在可存取公司系統及重要憑證的工作電腦上執行陌生專案。Atlassian另提醒，應關閉VS Code自動執行任務功能；若懷疑設備遭入侵，應立即中斷網路，並從安全設備更改密碼、撤銷登入授權及更換相關金鑰。

駭客假冒招聘人員，將惡意程式藏入面試作業，誘使求職者執行，進而竊取帳號密碼及加密貨幣錢包資料。圖為駭客示意圖。（路透）