越來越多台灣人移居鳳凰城 最大挑戰竟是這些？

「Phoenix生活不踩雷」公益講座8日在鳳凰城舉辦。（活動主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 隨著台積電供應鏈進駐亞利桑納，台灣移民增加，鳳凰城講座聚焦交通法規、簽證稅務與家庭照護等適應問題。

隨著台積電及相關供應鏈 持續在亞利桑納州 發展，越來越多的台灣企業與家庭移居鳳凰城。然而，新移民 往往因不熟悉當地交通法規及生活習慣，經常面臨違規罰款，甚至發生交通事故，如何儘快適應當地法規成為最大的挑戰之一。

「Phoenix生活不踩雷」公益講座11月8日在鳳凰城舉辦，吸引近百人參與。活動邀集法律、稅務、保險、金融及家庭照護等領域的專業人士，與移民家庭面對面交流。

交通安全是台灣新移民面臨的挑戰之一。華興保險總裁張國興指出，即使新移民在台灣已有多年駕駛經驗，但兩地交通規則仍有不少差異。例如，駕駛人遇到停車標誌時必須完全停車；遭警方攔查時，雙手應保持在警察看得到的位置，不宜急著伸手拿取駕照或保險資料，以免造成誤會。對於亞利桑納州特有的沙塵暴，張國興提醒，當沙塵暴造成道路能見度急遽下降時，駕駛人應開啟方向燈，並在安全情況下靠邊停車，避免繼續行駛而發生事故。

亞利桑納州與台灣有駕照互惠安排，符合規定的台灣新移民可換領當地駕照，無須重新參加筆試或路考。僑務委員張聖儀指出，駕照換領程序便利，但新移民因此容易忽略當地交通法規，例如紅燈不能右轉、雙黃線禁止掉頭等規定，甚至有人發生酒後駕車等違規事件。此外，初到美國，台灣人還面臨語言、醫療、子女就學及生活適應等挑戰，張聖儀表示，一些家庭因丈夫工作繁忙，妻子語言不通、不會開車、缺乏社交，容易產生孤立感、思鄉情緒及家庭溝通等問題。

移民身分、稅務及家庭規劃也是新移民面臨的挑戰。長期協助台商赴美的陳昭菁律師，活動當日分享企業派駐人員及家庭的移民身分安排，該團隊已為台積電周邊供應鏈廠商辦理超過3000起簽證案件；會計師王榮玫聚焦資產與稅務，提醒移民家庭了解申報責任，盡早做好稅務準備。Cheryl Yang分享購屋與融資觀念，曾立為探討跨世代照護及家庭安排。Benefit Tomorrow Foundation創辦人梅毅端，以父親與自己先後中風的經歷，強調移民家庭應及早規劃長期照護與風險管理，避免突發狀況影響家人正常生活。