大學生「租媽媽」火爆 費用高達2500 包括這些全套服務

美國大學生興起「租媽媽」，除了定期服務，家長也可依需求單項購買服務。（AI生成圖片）

AI摘要 文章摘要整理： 美國校園出現「租媽媽」與校園管家服務，業者提供洗衣、打掃、送餐等協助，收費最高每學期2495元，支持者認為能紓解離家求學壓力，反對者則擔心削弱學生獨立性。

美國大學生近來興起「租媽媽」（Rent-A-Mom）服務，家長即使遠在千里之外，也能花錢為在外求學的子女聘請一名「代理媽媽」，協助洗衣、打掃宿舍、送餐、買藥，甚至安排生日驚喜。這類服務從原本的接送、生活諮詢，逐漸發展成專門照顧大學生生活需求的商業模式，部分方案每學期收費高達2495元。

據紐約郵報報導，Carrie Eckhardt原是一名Uber司機，經常接送學生，她發現不少人忙於課業及校園活動，無暇處理日常生活，因此2026年1月開始提供相關服務。這位「代理媽媽」推出不同收費方案，基本的「安心方案」（Peace of Mind）每學期1295元，包含洗衣服務、每月一次關懷訪問，並附上禮物盒及期末考試期間的補給包。價格最高的「媽媽全方位照顧方案」（Mama's Got You）每學期2495元，除基本服務外，還包括每月最多三間宿舍房間的清潔、每學期一次寢具清洗，以及乾洗衣物的代收代送。

除了定期服務，家長也可依需求單項購買服務，包括學生生病時送上自製雞湯、協助取藥、接送往返機場，以及安排按摩、美容等。生日驚喜則是最受歡迎的項目之一，「代理媽媽」會依照家長預算，安排鮮花、杯子蛋糕及氣球布置，讓遠在外地的子女也能感受到家人的關心。

Eckhardt表示，她並不是替家長監視孩子，也不會隨意匯報學生的日常生活，只有在生病或緊急情況等必要時，才會通知家長。她認為，這類服務與家庭聘請清潔人員或使用外送服務類似，目的是讓生活更便利，而不是取代學生照顧自己的能力。

除了個體運營，此類服務甚至已經開始公司化。Mindy Horwitz創立一家名為Mindy Knows的校園管家機構。目前，該公司業務擴展到八所大學，專門幫助大學生解決各種生活瑣事，尋找可靠的當地醫生、汽車維修工，提供餐廳建議，並協助處理日常生活中的突發小麻煩，無所不包。

Horwitz將這項業務稱為「校園禮賓服務」（Campus Concierge Service），強調大學生學習獨立生活，不代表必須孤立無援。她認為，學生仍應學會洗衣、煮飯及處理日常事務，但在適應新環境的過程中，有可信賴的人可以提供協助，同樣重要。

「租媽媽」服務引發不同看法。支持者認為，孩子初次離家求學，家長無法隨時陪伴，當地有人能在生病或遇到突發狀況時伸出援手，可以減輕家庭擔憂；但也有人質疑，連洗衣、打掃等基本家務都由他人代勞，是否會讓大學生過度依賴父母，影響獨立能力。

報導指出，根據聯合健保（UnitedHealthcare）今年公布的資料，69%的大學生表示，過去一年曾經歷心理或行為健康方面的困擾。業者認為，離家求學、適應新校園及課業壓力，都可能增加學生的生活負擔，因此提供一個能夠在當地求助的支持網絡很有必要。