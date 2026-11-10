在超市結完帳就扔掉收據 女子遇1事超後悔

南加一名女子近日分享在庫爾富市Erewhon超市的購物經歷，稱自己出示收據後仍遭保全質疑部分餐點未付款。Erewhon示意圖。（本報資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 南加女子在Erewhon購物後丟掉收據，回店取袋時因無法立即證明付款而與店員、保全起爭執，並指控對方出現種族歧視言論。

花了125.86元買餐點，回店想拿個袋子，卻得翻垃圾找收據證明已付款。南加 一名女子近日分享在庫爾富市（Culver City）Erewhon超市的購物經歷，稱自己出示收據後仍遭保全質疑部分餐點未付款，直到經理重新查驗才得以離開。她並指控，保全期間說出帶有種族歧視 意味的話，讓她決定不再光顧。

據Morning Honey報導，女子賈妮亞（Janiya）透過TikTok帳號@niyy_3.0發布影片，講述這場由索取袋子引發的爭執。她在影片中展示購物收據及餐點照片，表示當天先在自助點餐機訂了三杯果昔，又買了兩份熱食餐點、法式吐司及其他商品，結帳共付125.86元。

賈妮亞說，結帳時收銀員還稱讚她的穿著，購物過程原本沒有異狀。她隨後到店外用餐，快吃完時將收據丟掉，之後回店想拿個袋子裝食物，卻被店員以熱食餐點沒有標籤為由拒絕。

她追問為何不能拿袋子，對方則要求出示收據。賈妮亞表示，自己只好回頭從垃圾中翻出收據，拿給保全查看，才終於拿到袋子。保全還幫她將物品裝入袋中，但事情並未就此結束。

據她描述，當她從洗手間出來，同一名保全又攔下她，聲稱袋中部分餐點不屬於她，暗指她沒有付款。「就是剛才攔下我、幫我把東西裝進袋子的那名保全，告訴我那些不是我購買的東西。」

賈妮亞說，保全隨後拿出一張只列有三杯果昔的小收據，堅稱那才是她的收據；但她先前已出示從垃圾中找回、列有其他商品的購物收據。

最終，經理重新掃描查驗收據後，才讓她離開。賈妮亞另指控，保全曾向經理說：「你看，老是他們這些人。」賈妮亞是非裔，她認為這番話帶有種族歧視意味，並在影片中表達不滿。

上述經過及涉及歧視的言論，均為賈妮亞在影片中的說法，Morning Honey報導未列出Erewhon或涉事保全的回應。

類似的顧客待遇爭議，亦曾出現在商業改進局（BBB）公開投訴紀錄。另一名自稱拉丁裔的女顧客於2025年8月投訴，稱自己在Erewhon付款後被保全攔下、查看袋子，並被指拿走營養品區商品，認為遭到差別待遇。公開紀錄未顯示該次購物的分店名稱。

Erewhon針對該件投訴回覆，當時店長已與顧客直接溝通並在店內處理，未發現歧視待遇的證據，對顧客感到不適表示遺憾。公司並強調，不容忍種族歧視或不尊重他人的行為，致力為顧客及員工提供安全、包容的環境。

至於此次購物經歷，賈妮亞在影片最後表示：「我不會再去了，Erewhon不會再賺到我的錢。」