我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨淪少數後選出強硬派 喬登接掌眾院黨團

紐約留不住年輕人？移民減少、住房太貴 企業擴張也卡關

在超市結完帳就扔掉收據 女子遇1事超後悔

記者子為/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加一名女子近日分享在庫爾富市Erewhon超市的購物經歷，稱自己出示收據後仍遭...
南加一名女子近日分享在庫爾富市Erewhon超市的購物經歷，稱自己出示收據後仍遭保全質疑部分餐點未付款。Erewhon示意圖。（本報資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

南加女子在Erewhon購物後丟掉收據，回店取袋時因無法立即證明付款而與店員、保全起爭執，並指控對方出現種族歧視言論。

花了125.86元買餐點，回店想拿個袋子，卻得翻垃圾找收據證明已付款。南加一名女子近日分享在庫爾富市（Culver City）Erewhon超市的購物經歷，稱自己出示收據後仍遭保全質疑部分餐點未付款，直到經理重新查驗才得以離開。她並指控，保全期間說出帶有種族歧視意味的話，讓她決定不再光顧。

據Morning Honey報導，女子賈妮亞（Janiya）透過TikTok帳號@niyy_3.0發布影片，講述這場由索取袋子引發的爭執。她在影片中展示購物收據及餐點照片，表示當天先在自助點餐機訂了三杯果昔，又買了兩份熱食餐點、法式吐司及其他商品，結帳共付125.86元。

賈妮亞說，結帳時收銀員還稱讚她的穿著，購物過程原本沒有異狀。她隨後到店外用餐，快吃完時將收據丟掉，之後回店想拿個袋子裝食物，卻被店員以熱食餐點沒有標籤為由拒絕。

她追問為何不能拿袋子，對方則要求出示收據。賈妮亞表示，自己只好回頭從垃圾中翻出收據，拿給保全查看，才終於拿到袋子。保全還幫她將物品裝入袋中，但事情並未就此結束。

據她描述，當她從洗手間出來，同一名保全又攔下她，聲稱袋中部分餐點不屬於她，暗指她沒有付款。「就是剛才攔下我、幫我把東西裝進袋子的那名保全，告訴我那些不是我購買的東西。」

賈妮亞說，保全隨後拿出一張只列有三杯果昔的小收據，堅稱那才是她的收據；但她先前已出示從垃圾中找回、列有其他商品的購物收據。

最終，經理重新掃描查驗收據後，才讓她離開。賈妮亞另指控，保全曾向經理說：「你看，老是他們這些人。」賈妮亞是非裔，她認為這番話帶有種族歧視意味，並在影片中表達不滿。

上述經過及涉及歧視的言論，均為賈妮亞在影片中的說法，Morning Honey報導未列出Erewhon或涉事保全的回應。

類似的顧客待遇爭議，亦曾出現在商業改進局（BBB）公開投訴紀錄。另一名自稱拉丁裔的女顧客於2025年8月投訴，稱自己在Erewhon付款後被保全攔下、查看袋子，並被指拿走營養品區商品，認為遭到差別待遇。公開紀錄未顯示該次購物的分店名稱。

Erewhon針對該件投訴回覆，當時店長已與顧客直接溝通並在店內處理，未發現歧視待遇的證據，對顧客感到不適表示遺憾。公司並強調，不容忍種族歧視或不尊重他人的行為，致力為顧客及員工提供安全、包容的環境。

至於此次購物經歷，賈妮亞在影片最後表示：「我不會再去了，Erewhon不會再賺到我的錢。」

精華 FAQ

  • 她先買了果昔、熱食與其他商品後到店外用餐，之後回店想拿袋子裝食物，卻因已把收據丟掉，只能翻垃圾找回收據作為付款證明。

  • 女子出示收據後，保全仍認為袋中部分餐點不屬於她，並拿出一張只列三杯果昔的收據質疑她；直到經理重新查驗，才確認她已付款。

  • 她表示在被保全攔查期間，對方疑似說出帶有種族歧視意味的話，讓她感到受辱與不被尊重，因此公開表態以後不會再光顧。

種族歧視 南加

上一則

3人1周就能做出AI短片 還能接廣賺錢 人人都能當導演？

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
隨著台積電工程師先生從台灣移居鳳凰城，已有三年多的李美萱（中）不僅創立積婆分享社，串聯鳳凰城當地台灣家庭。她近期更與鳳凰城地產經紀Vanessa Malloy共同創辦顧問公司Phoenix Turnkey Solutions（PTS），將在地生活經驗、人脈與商務資源延伸至企業服務。（記者謝雨珊／攝影）

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

2026-11-05 21:59

超人氣

更多 >
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮