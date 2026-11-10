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3人1周就能做出AI短片 還能接廣賺錢 人人都能當導演？

記者劉子為／洛杉磯即時報導
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郭政潔認為，AI帶來的改變，是讓創作者不必一開始就出售故事，而能先做出試播片，讓...
郭政潔認為，AI帶來的改變，是讓創作者不必一開始就出售故事，而能先做出試播片，讓觀眾看見，再尋找資金。（受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

AI正改寫影視製作流程，讓小團隊也能快速完成短片並承接廣告，但作品能否透過觀眾與商業驗證成功，仍是關鍵挑戰。

三個人、一周左右，就能完成一部約10分鐘的短片，還能靠AI影像接廣告生意。隨著AI逐漸進入影視製作，華人業者認為，資金有限的創作者，也有機會先把故事拍出來，再尋找觀眾與收入。不過，製作成本降低，與作品能否賺錢，仍是兩道不同的關卡。

曾參與「天台」「叱吒風雲」製作的主導文創執行長江秉承（David Johnson）表示，AI與傳統影視製作的成本可有「百倍差距」，主要節省在特效、拍攝、燈光、道具、場景及攝影器材等部分。

摩根史坦利2025年7月發布的研究摘要預估，生成式AI可讓影視製作公司的成本最多降低三成。AI影像工具商Runway於7月20日發布的報告指出，一家家居用品零售商，將原本約80萬元的視覺製作項目，運用AI重做後，支出降至不到1萬元，相當於不到原來的八十分之一。

江秉承說，團隊曾製作以五月花號航程為題材的AI短片，約10分鐘的作品，由三人花一周左右完成。他負責編劇，另一人生成畫面、配樂、音效及配音，最後一人完成剪輯、特效與調色。

至於收入從哪裡來，他表示，目前公司的AI影像營收主要來自廣告，曾為納智捷（Luxgen）、全家便利商店製作相關作品。運用AI替客戶完成影像需求，已是他們實際接觸到的生意。

沒有電影背景的人，是否也能開始？江秉承表示，已看過不少人做出精采的15秒至30秒影片，5分鐘內也有佳作。但內容愈長，愈需要情節鋪陳與節奏設計，讓觀眾願意繼續看下去。

Aiscenix創始人、Tyrannus基金會主席郭政潔（Hideaki Kuo）曾從事電影投資。他觀察，許多導演花多年寫劇本，卻把大量時間耗在募資上，最後即使有人願意買下劇本，也未必能由原作者執導，甚至必須接受故事被修改。

他認為，AI帶來的改變，是讓創作者不必一開始就出售故事，而能先做出試播片，讓觀眾看見，再尋找資金。對投資人而言，也有機會先看到成品與觀眾反應，再決定是否投入。

他正在發展的Aiscenix平台，則希望讓創作者先累積觀眾與收入。他介紹，規畫中的一種方式，是讓觀眾付費解鎖後續內容；另一種是由粉絲支持續拍，例如創作者先完成三集，觀眾想看下去，再為第四集至第10集募集資金。

在他的構想中，創作者不一定非要進入大片廠，也可以留在平台上持續經營觀眾。若希望爭取電影公司投資，則可提交觀看次數、收入及觀眾組成等數據，讓投資人了解作品吸引哪些人、是否已有付費市場。

除了吸引觀眾，作品能否安心商用，也是變現的一道關卡。他說，團隊接廣告時，客戶會關心AI生成內容是否涉及侵權，希望交由知識產權律師檢視。因此，他們在創作工具中設計記錄製作過程的功能，保留人物、場景、聲音等內容生成時，創作者所做的決定，供後續審查參考。

在Tyrannus基金會近期主辦的AI電影峰會現場，參與者試用Aiscenix平...
在Tyrannus基金會近期主辦的AI電影峰會現場，參與者試用Aiscenix平台提供的AI創作工具。（受訪者提供）

江秉承分享，目前公司的AI影像營收主要來自廣告，曾為納智捷（Luxgen）、全家...
江秉承分享，目前公司的AI影像營收主要來自廣告，曾為納智捷（Luxgen）、全家便利商店製作相關作品。（主導文創臉書截圖）

江秉承（右）指出，AI與傳統影視製作的成本可有「百倍差距」，主要節省在特效、拍攝...
江秉承（右）指出，AI與傳統影視製作的成本可有「百倍差距」，主要節省在特效、拍攝、燈光、道具、場景及攝影器材等部分。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 因為AI可大幅減少特效、場景、燈光與器材等成本，3人約1周就能做出10分鐘短片，讓資金有限的創作者先把故事拍出來。

  • 目前較成熟的收入來源是廣告案，例如替品牌製作影像內容。業者表示，已實際接到納智捷、全家便利商店等客戶的AI影像需求。

  • 過去創作者常先賣劇本再等拍攝，如今可先做出試播片或成品給觀眾看，再以觀看次數、收入與受眾資料向投資人證明市場潛力。

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