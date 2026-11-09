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不辦信用卡也能進機場貴賓室 2大航司推「單日通行證」

記者謝雨珊／即時報導
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聯合航空的United Club貴賓室。（United Airlines網站）
聯合航空的United Club貴賓室。（United Airlines網站）

AI摘要

文章摘要整理：

聯合航空與美國航空推出機場貴賓室單日通行證，讓偶爾出國或長時間轉機旅客可付費使用，但仍須符合登機證、時段與空間限制。

出國搭機想在機場貴賓室休息，不一定得申辦高年費信用卡。隨著高端旅遊信用卡愈來愈普及，機場貴賓室也逐漸變得擁擠，部分航空公司因此推出「單日通行證」（Airport Lounge Day Pass），讓一般旅客只要支付一筆費用，也有機會享受貴賓室提供的餐飲、休息空間及其他服務。

對於轉機時間較長，或必須提早抵達機場的旅客來說，購買單日通行證不僅能減少在登機門附近等待的時間，也不必為了偶爾使用貴賓室，長期負擔航空聯名信用卡的年費。不過，各家航空公司對購買資格、使用時間及入場人數都有不同規定，出發前仍須確認。

根據USA Today報導，目前聯合航空（United Airlines）及美國航空（American Airlines）都有提供貴賓室單日通行證，價格約59至79元。

聯合航空的United Club單日通行證，價格約59至60元。持有當日聯合航空、星空聯盟（Star Alliance）或符合資格的合作航空公司航班登機證者，均可購買。通行證可讓旅客在航班起飛前最多三小時進入United Club貴賓室，但不允許攜帶同行訪客，因此較適合單獨旅行的人士。

美國航空則提供Admirals Club單日通行證，售價79元，也可使用7萬9000哩里程兌換。購買者須持有當日美國航空、寰宇一家（oneworld）航空公司，或符合資格的合作航空公司航班登機證。這項通行證也被列為適合家庭或帶孩子出遊旅客的選擇。

不過，購買通行證不代表一定能夠入場。美國航空提醒，部分貴賓室可能因暫停營業、施工或空間不足，而不開放單日通行證持有人進入。

旅客購買前也應留意兩項常見限制。首先，多數航空公司要求旅客持有使用當日的有效航班登機證，部分通行證更限定只能在航班起飛前最多三小時使用，不能提早太久進入。

其次，貴賓室通常設有接待人數上限，即使旅客已經購買通行證，航空公司仍可能因現場空間不足而拒絕或暫停入場。因此，若行程特別仰賴貴賓室休息，不宜將單日通行證視為保證入場的憑證。

不過，報導也指出，允許購買單日通行證這項新措施，其實對於一年只出國幾次，或偶爾需要長時間轉機的旅客來說，無疑是提供另一種享受機場貴賓室的選擇。旅客不必為了少數幾次使用機會申辦高年費信用卡，也能用一次性的費用換取較舒適的候機環境。

精華 FAQ

  • 根據報導，目前提供單日通行證的航空公司包括聯合航空與美國航空，價格約59至79元，讓一般旅客不必依賴高年費聯名信用卡，也能短期使用貴賓室服務。

  • 旅客通常須持有當日有效航班登機證，部分通行證僅限起飛前最多3小時使用，且貴賓室可能因空間不足、施工或暫停營業而拒絕入場，並非保證可進。

  • 這項方案特別適合一年只出國幾次、需要長時間轉機，或想在登機前有較舒適休息空間的旅客；若不想長期支付信用卡年費，單次付費會更彈性。

聯合航空

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