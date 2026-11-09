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大餐吃光只剩骨架拿去Costco退貨 結果…

記者朱敏梓/即時報導
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Costco以寬鬆退貨政策聞名，近日有媒體整理網友分享的離譜案例，包括吃完火雞大...
Costco以寬鬆退貨政策聞名，近日有媒體整理網友分享的離譜案例，包括吃完火雞大餐後，將骨架及拆封配菜拿回店內要求退款。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

報導整理多起Costco顧客失序與濫用退貨案例，但多為Reddit匿名貼文，並非官方紀錄，且提醒會員仍須遵守商品類別與期限限制。

一頓火雞大餐吃完，剩下的骨架、拆封配菜，竟也有人拿回Costco要求退款。美食網站Daily Meal近日整理八類顧客過當行為，從令人咋舌的退貨要求，到熟食區剪指甲、插隊後出言威脅，讓賣場員工與其他消費者面臨困擾。不過，相關案例多來自Reddit匿名貼文，並非Costco官方公布的事件紀錄。

報導引用的一則Reddit貼文中，發文者表示，前往美食區途中，看到退貨處出現兩副火雞骨架，旁邊還有已拆封的填料、蔓越莓醬，以及餐具、盤子等用品，估計是供20至30人用餐後留下的物品。該網友聲稱，顧客以「對購買的商品不滿意」為由要求退貨，最後獲得退款。

這則貼文約三年前便已發布，此次被媒體重新整理，並非近期才發生的事件。原討論串也出現不同聲音，有人批評濫用制度，也有人分享商品確實故障、卻擔心退貨時被誤會的經驗。

例如，一名網友表示，購買附燈飾的聖誕樹後，最初測試正常，掛完裝飾、切換燈光模式時，才出現異常聲響。由於已接近聖誕節，來不及拆除裝飾退貨，只能等節後處理。雖然有實際故障原因，仍擔心旁人以為自己是過完節就退貨。

另一名自稱員工的網友分享，有顧客嫌牛肉口感不佳，但已把肉全部煮成燉菜，於是直接將仍熱著的慢燉鍋搬到店內，只要求退還牛肉費用，並表示其他食材連同鍋子都可留下。據其說法，這鍋燉菜最後仍遭丟棄。

還有員工分享，有人拿非Costco販售的商品要求退款，為約5元與店方爭論。主管問，難道要自己掏錢給她，對方竟回答「對」。

顧客失序行為也不只發生在退貨櫃台。報導提到，有人在雞肉沙拉陳列區前剪指甲；有人插隊被提醒後，反而揚言到停車場動手。另有網友聲稱，曾看到民眾把裝有鹿隻殘骸的垃圾袋丟在停車場雪堆上，留下清理難題。上述個案細節均未獲獨立證實。

Costco以退貨政策寬鬆聞名，但並非所有商品都能無限期退貨。依美國官網規定，電視、電腦及多類大型家電等，須在收到商品後90天內退貨；貴金屬、Costco購物卡及部分票券不予退款，客製化商品也另有限制。網路特殊案例不能視為退款通則，仍須依商品類別及官方規定辦理。

此外，Costco官網指出，門市購買的商品可至各分店退貨櫃台辦理，網購商品則可帶回門市，或透過網站申請退貨。滿意保證旨在讓會員安心購物，但不同商品仍有適用條件，不能僅憑網友分享的退款經驗，就認定任何物品都能照樣退回。

精華 FAQ

  • 最受爭議的是有人把火雞大餐吃完後，將剩下的骨架、拆封配菜與餐具等帶回Costco要求退款，據稱還成功獲得退款，但來源只是匿名貼文。

  • 文章指出，多數內容來自Reddit匿名貼文與二手整理，並非Costco官方公布事件，因此只能視為網路傳聞或個人經驗分享，不能當成普遍事實。

  • Costco雖以退貨寬鬆聞名，但電視、電腦及多類大型家電需在90天內退貨，貴金屬、Costco購物卡與部分票券不予退款，客製化商品也有限制。

聖誕節 Costco

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