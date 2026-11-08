我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人參加美式聚會悟出「帶菜精髓」 花8小時做中餐不如氣炸麻球？

黃仁勳會下台？這些CEO因婚外情丟職位 但2位大咖仍屹立不搖

男性休育嬰假「薪」情佳 還有其他好處

編譯廖宜怡╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州有愈來愈多父親休育嬰假，去年男性申請人數甚至超過女性。（取自Pexels）
加州有愈來愈多父親休育嬰假，去年男性申請人數甚至超過女性。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

加州帶薪育嬰假愈來愈受父親青睞，去年男性申請占比首度過半，反映性別角色轉變與福利提高後的實際成效。

在兒子出生後就請了帶薪育嬰假的加州居民坎帕納（Karlo Campana）表示，在睡眠不足的這段時間裡，能夠休息、抱抱孩子，為他們換尿布，也不用掛心工作或擔心收入減少，對他及其家人來說非常重要。

凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）表示，坎帕納是愈來愈多申請帶薪育嬰假陪伴新生兒的父親之一，這個現象反映出一種文化轉變，即愈來愈多父親願意承擔育嬰責任。

數據顯示，在加州，男性目前約占申請育嬰假勞工總人數的一半，去年申請人數甚至首次超過女性，占51%，創下加州歷史新高。這與加州2004年啟動這項計畫時的情況截然不同，當時男性申請人數僅占18%。

與此同時，聯邦政府希望美國人多生孩子，但許多家庭反映，經濟負擔是養育孩子的一大障礙。凱瑟家庭基金會指出，聯邦法律並沒有提供有薪育嬰假，但加州是美國包括華盛頓特區在內14個通過立法提供有薪育嬰假的州之一。

倡導有薪育嬰假政策的非營利組織「全民帶薪休假」（Paid Leave for All）政策總監威廉森（Molly Weston Williamson）說：「與20多年前相比，我們對性別角色、陪產假以及父親角色已經有了非常不同的解讀。」

根據法律，加州父母在孩子出生或領養孩子後，可享有八周的帶薪育嬰假，母親在產後還可另外享有六到八周的帶薪產假。

研究表明，陪產假帶來的益處遠不止於讓父親有更多時間與新生兒建立親密關係，更對整個家庭有正面影響，包括改善夫妻雙方的健康狀況。此外，帶薪育嬰假還可降低產後憂鬱症的發生率和嬰兒死亡率。

美國各州透過不同的雇主和雇員提撥組合來提供帶薪家事假（paid family leave）和醫療假資助，但加州是六個帶薪家事假資助完全由雇員薪資提撥額提供的州之一。

威廉森表示，除了社會性別標準改變了之外，其他因素也可能導致男性申請育嬰假的人數增加，包括知道有這項計畫的人愈來愈多，以及福利的近期變化。

2025年，加州提高了雇員在休育嬰假期間可獲得的收入補償額度。現在，加州育嬰假福利最高可達雇員正常薪資的90%。

威廉森說：「這使得帶薪育嬰假成為更多家庭一項實際的選擇，我們也看到父母們正在積極響應這一變化。」

不過，威廉森也表示，關於父親們的新數據還有很多是他們還不了解的。

威廉森說：「我們目前只能從一個特定角度來看這些數據。儘管這些數據有用，也有價值，但它們只揭示了部分真相。例如，是因為現在有工作的父親人口比過去多，所以申請這項福利的男性變多？還是因為申請育嬰假的女性變少？我們還需要其他類型的訊息配合，才能更進一步了解全貌。」

丕優研究中心（Pew Research Center）最近一項調查發現，在非自雇的全職父母中，84%的人認為帶薪育嬰假、家事或病假對他們「非常」或「極有」幫助，但實際能獲得這些帶薪假的人只有一半。

加州有愈來愈多父親休育嬰假，去年男性申請人數甚至超過女性。（美聯社）
加州有愈來愈多父親休育嬰假，去年男性申請人數甚至超過女性。（美聯社）

精華 FAQ

  • 加州男性申請帶薪育嬰假的比例明顯上升，現在約占總申請人數一半，去年更首次達51%，相較2004年僅18%，顯示父親參與育兒大幅增加。

  • 帶薪育嬰假不僅讓父親有時間照顧新生兒，也有助夫妻健康、降低產後憂鬱症與嬰兒死亡率，對整體家庭的身心狀態都有正面影響。

  • 除了社會對父親角色的看法改變外，加州2025年將育嬰假補償提高到最高正常薪資的90%，使帶薪育嬰假更符合現實需求，也讓更多家庭把它視為可行選項。

聯邦政府 加州

上一則

加州華人聚居城市爾灣 公司開幾十萬年薪 仍難招人

延伸閱讀

理財專家：2027年應更努力儲蓄 防退休計畫3變數

理財專家：2027年應更努力儲蓄 防退休計畫3變數
灣區私校4年學費動輒25萬元 孩子升學真的更有優勢？

灣區私校4年學費動輒25萬元 孩子升學真的更有優勢？
華婦突罹癌申白卡遭拒 3天逆轉

華婦突罹癌申白卡遭拒 3天逆轉
川普任內 入籍案月均減83％ 少數族裔邊緣化

川普任內 入籍案月均減83％ 少數族裔邊緣化
加州華人聚居城市爾灣 公司開幾十萬年薪 仍難招人

加州華人聚居城市爾灣 公司開幾十萬年薪 仍難招人
公民子女領福利 父母申請美綠卡不一定被拒

公民子女領福利 父母申請美綠卡不一定被拒

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53
隨著台積電工程師先生從台灣移居鳳凰城，已有三年多的李美萱（中）不僅創立積婆分享社，串聯鳳凰城當地台灣家庭。她近期更與鳳凰城地產經紀Vanessa Malloy共同創辦顧問公司Phoenix Turnkey Solutions（PTS），將在地生活經驗、人脈與商務資源延伸至企業服務。（記者謝雨珊／攝影）

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

2026-11-05 21:59

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職