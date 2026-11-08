男性休育嬰假「薪」情佳 還有其他好處

加州有愈來愈多父親休育嬰假，去年男性申請人數甚至超過女性。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 加州帶薪育嬰假愈來愈受父親青睞，去年男性申請占比首度過半，反映性別角色轉變與福利提高後的實際成效。

在兒子出生後就請了帶薪育嬰假的加州 居民坎帕納（Karlo Campana）表示，在睡眠不足的這段時間裡，能夠休息、抱抱孩子，為他們換尿布，也不用掛心工作或擔心收入減少，對他及其家人來說非常重要。

凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）表示，坎帕納是愈來愈多申請帶薪育嬰假陪伴新生兒的父親之一，這個現象反映出一種文化轉變，即愈來愈多父親願意承擔育嬰責任。

數據顯示，在加州，男性目前約占申請育嬰假勞工總人數的一半，去年申請人數甚至首次超過女性，占51%，創下加州歷史新高。這與加州2004年啟動這項計畫時的情況截然不同，當時男性申請人數僅占18%。

與此同時，聯邦政府 希望美國人多生孩子，但許多家庭反映，經濟負擔是養育孩子的一大障礙。凱瑟家庭基金會指出，聯邦法律並沒有提供有薪育嬰假，但加州是美國包括華盛頓特區在內14個通過立法提供有薪育嬰假的州之一。

倡導有薪育嬰假政策的非營利組織「全民帶薪休假」（Paid Leave for All）政策總監威廉森（Molly Weston Williamson）說：「與20多年前相比，我們對性別角色、陪產假以及父親角色已經有了非常不同的解讀。」

根據法律，加州父母在孩子出生或領養孩子後，可享有八周的帶薪育嬰假，母親在產後還可另外享有六到八周的帶薪產假。

研究表明，陪產假帶來的益處遠不止於讓父親有更多時間與新生兒建立親密關係，更對整個家庭有正面影響，包括改善夫妻雙方的健康狀況。此外，帶薪育嬰假還可降低產後憂鬱症的發生率和嬰兒死亡率。

美國各州透過不同的雇主和雇員提撥組合來提供帶薪家事假（paid family leave）和醫療假資助，但加州是六個帶薪家事假資助完全由雇員薪資提撥額提供的州之一。

威廉森表示，除了社會性別標準改變了之外，其他因素也可能導致男性申請育嬰假的人數增加，包括知道有這項計畫的人愈來愈多，以及福利的近期變化。

2025年，加州提高了雇員在休育嬰假期間可獲得的收入補償額度。現在，加州育嬰假福利最高可達雇員正常薪資的90%。

威廉森說：「這使得帶薪育嬰假成為更多家庭一項實際的選擇，我們也看到父母們正在積極響應這一變化。」

不過，威廉森也表示，關於父親們的新數據還有很多是他們還不了解的。

威廉森說：「我們目前只能從一個特定角度來看這些數據。儘管這些數據有用，也有價值，但它們只揭示了部分真相。例如，是因為現在有工作的父親人口比過去多，所以申請這項福利的男性變多？還是因為申請育嬰假的女性變少？我們還需要其他類型的訊息配合，才能更進一步了解全貌。」

丕優研究中心（Pew Research Center）最近一項調查發現，在非自雇的全職父母中，84%的人認為帶薪育嬰假、家事或病假對他們「非常」或「極有」幫助，但實際能獲得這些帶薪假的人只有一半。

加州有愈來愈多父親休育嬰假，去年男性申請人數甚至超過女性。（美聯社）