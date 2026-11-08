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華翁駕車衝超市人群釀8傷 被捕問：為何抓我？

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一疑似亞裔的男子駕駛轎車衝撞Superior Grocers超市外人群，造成8人...
一疑似亞裔的男子駕駛轎車衝撞Superior Grocers超市外人群，造成8人受傷送醫。（Citizen app）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯Arlington Heights社區一輛轎車衝進超市外人群，造成8人受傷，其中1名長者傷勢嚴重；駕駛Simon Su遭逮，是否因煞車故障仍待調查。

洛杉磯市韓國城南側的Arlington Heights社區，11月7日發生轎車衝撞超市外人群事故，造成8人受傷送醫，包括1名3歲幼童，其中1名60多歲長者的傷勢嚴重。還有2人一度受困車下，由現場民眾合力救出。肇事的華裔翁Simon Su因涉嫌魯莽駕駛被捕，向警方表示車輛煞車出問題，事故原因仍待調查。

據FOX 11電視台報導，事故發生於7日下午1時前，地點位於West Washington Boulevard與10th Avenue附近的Superior Grocers超市停車場，在10號公路北側。

警方表示，男子駕車失控後，先撞上一輛停放的車輛，隨後衝上超市入口前、堆放瓶裝水的人行道，撞傷8名行人。2名傷者受困車下，目擊民眾在救援人員抵達前上前協助，將兩人救出。

FOX 11發布的現場影片顯示，肇事車輛是一輛銀色本田（Honda）轎車。根據外貌判斷，駕駛是年紀稍長的亞裔男，被警方逮捕時，以帶有口音的英語表示，這只是一起意外，為何要逮捕他、為何要坐牢，並向警員表示車輛煞車有問題。現場影片PO出後，有民眾根據其口音判斷他疑為華裔或越華裔。根據洛杉磯市警局（LAPD）提供給本報的資訊，駕駛者是洛杉磯市居民，名叫Simon Vay Su，現年59歲。截至8日他已交保候審。他被控魯莽駕駛導致他人受傷的輕罪。

救護人員到場後設立臨時檢傷區，評估傷勢，再將8名傷者送往附近醫院。其中1名60多歲成年人傷勢嚴重，其餘傷者的詳細情況尚未公布。

調查人員在現場評估後，初步認為事故不涉酒精或毒品影響。至於駕駛所稱的煞車故障，目前尚未獲得證實，仍須透過車輛檢查，釐清是否確有機械故障，或涉及人為操作失誤。

警方尚未公布駕駛及8名送醫傷者的姓名。

精華 FAQ

  • 事故發生在洛杉磯韓國城南側的超市停車場外，共造成8人受傷送醫，其中包括1名3歲幼童，另有1名60多歲長者傷勢嚴重。

  • 肇事駕駛是洛杉磯市居民Simon Vay Su，59歲。警方以涉嫌魯莽駕駛導致他人受傷的輕罪將他逮捕，目前他已交保候審。

  • Su向警方表示車輛煞車出問題，但目前尚未證實。調查人員初步認為不涉酒精或毒品，仍需透過車輛檢查釐清是機械故障或操作失誤。

亞裔 華裔 洛杉磯

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