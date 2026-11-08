我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳認了外遇 馬斯克寫下3字表態：他對美國無可取代

加州華婦帶2童去移民局赴約 竟全遭逮捕送德州關押

金馬獎男神影帝現身洛杉磯 老少歡呼「夢中情人來了」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
秦祥林7日現身活動現場，曾兩度榮獲金馬獎最佳男主角。（記者邵敏／攝影）
秦祥林7日現身活動現場，曾兩度榮獲金馬獎最佳男主角。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

金馬影帝秦祥林出席洛杉磯華人AI講座引發歡呼，活動以生活化教學協助長者用手機認識並善用AI，同時提醒查證資訊與防詐。

為協助長者及社區民眾認識人工智慧，將科技融入日常生活，美西華人學會7日在蒙特利公園市舉辦AI生活創意講座。活動期間，金馬獎影帝秦祥林來到現場，引來一片歡呼聲，「少年時代的夢中情人來了。」

秦祥林和秦漢、林青霞、林鳳嬌當年被稱為「二秦二林」，秦祥林是華語影壇70年代極具代表性的男演員之一，以英俊瀟灑、溫文儒雅的形象深受觀眾喜愛。秦祥林主演多部瓊瑤影視作品，包括「心有千千結」、「一簾幽夢」、「長情萬縷」、「我是一片雲」等，曾兩度榮獲金馬獎最佳男主角。

秦祥林7日現身華人活動現場，他身穿藍、灰、黑三色拼接的休閒襯衫，搭配黑框眼鏡，銀白色頭髮自然利落，頸間佩戴一條項鍊，整體造型簡約隨性，又不失成熟儒雅氣質。雖然曾是風靡一時的銀幕男神，但他當天親切低調，沒有絲毫明星架子，隨眾入座，耐心參與整場活動。現場包括年長者、年輕女性，見到秦祥林難掩興奮，紛紛歡呼，「這是我的夢中情人，終於見到本人了。」

當日活動特邀AI創意導演Hank主講，透過現場示範與互動練習，帶領長者從熟悉的生活情境出發，學習如何運用AI工具，跟上科技發展腳步，讓日常生活與退休生活更加豐富。課程以零基礎為出發點，不需使用電腦，只要一支手機，透過中文語音就能與AI互動，協助處理生活中的大小事。

主講者以旅遊規劃、外語翻譯及人生故事整理為例，傳授如何透過簡單提問，讓AI協助規劃出遊行程、翻譯外語資訊，或將口述的移民、求學及創業經歷整理成文字，為家人留下珍貴的生命故事。

現場示範更讓與會者大開眼界，主講者上傳一張現場拍攝的照片，短短十幾秒便製作出一段完整影片，甚至能實現與「夢中情人」手牽手漫步的畫面，讓大家驚訝不已，直呼科技進步太快，許多過去難以想像的事情，如今只要透過手機很快就能實現。

此外，主講者也提醒人們善用AI查證資訊、提升防詐意識，並指出，AI提供的資訊可能出現錯誤，涉及健康、金錢或重要個人決定時，仍應核對可靠來源，必要時向相關專業人士確認。此次活動由美西華人學會會長李世平、理事長劉榮文及召集人游蕙綾共同推動，希望透過貼近日常生活的教學，降低長者接觸AI的門檻，讓更多人有機會認識並善用新科技。

美西華人學會，7日在洛杉磯舉辦AI生活創意講座。（記者邵敏／攝影）
美西華人學會，7日在洛杉磯舉辦AI生活創意講座。（記者邵敏／攝影）

美西華人學會理事成員在活動中合影。（記者邵敏／攝影）
美西華人學會理事成員在活動中合影。（記者邵敏／攝影）

精華 FAQ

  • 他現身是因美西華人學會舉辦AI生活創意講座，活動旨在協助長者與社區民眾認識人工智慧。秦祥林到場後，立刻引起不少與會者熱烈歡呼。

  • 課程以零基礎為出發點，不需電腦，只要一支手機，透過中文語音就能和AI互動。主講者從旅遊規劃、外語翻譯與整理人生故事等生活情境切入。

  • 主講者上傳現場照片後，短短十幾秒就能製作成影片，甚至做出與「夢中情人」手牽手漫步的畫面。同時也提醒AI資訊可能出錯，重要決定仍要查證。

洛杉磯 瓊瑤 蒙特利公園市

上一則

加州華婦帶2童去移民局赴約 竟全遭逮捕送德州關押

下一則

華翁駕車衝超市人群釀8傷 被捕問：為何抓我？

延伸閱讀

78歲甄珍揭4男神私下面目：秦祥林幽默、秦漢話不多

78歲甄珍揭4男神私下面目：秦祥林幽默、秦漢話不多
世界日報銀髮樂齡生活展 抽金山-台北機票

世界日報銀髮樂齡生活展 抽金山-台北機票
「黃金8秒」學習爸媽聲音 李建復推「愛播寶貝」AI伴讀

「黃金8秒」學習爸媽聲音 李建復推「愛播寶貝」AI伴讀
曾與周杰倫合作電影 台灣製片人跨界「AI影視」進軍國際

曾與周杰倫合作電影 台灣製片人跨界「AI影視」進軍國際
奇諾岡長青會聯歡 80歲楊文章任會長

奇諾岡長青會聯歡 80歲楊文章任會長
CMP人力中心 11月4日小企業AI講座協助小企業主掌握AI實用工具

CMP人力中心 11月4日小企業AI講座協助小企業主掌握AI實用工具

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53
隨著台積電工程師先生從台灣移居鳳凰城，已有三年多的李美萱（中）不僅創立積婆分享社，串聯鳳凰城當地台灣家庭。她近期更與鳳凰城地產經紀Vanessa Malloy共同創辦顧問公司Phoenix Turnkey Solutions（PTS），將在地生活經驗、人脈與商務資源延伸至企業服務。（記者謝雨珊／攝影）

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

2026-11-05 21:59

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金