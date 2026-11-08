我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：川普訪中前 魯比歐示警黃仁勳與中國間諜關係密切

黃仁勳致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

洛杉磯出發郵輪 鋼琴師落海漂流9小時 靠聖嬰現象救命

記者邵敏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郵輪鋼琴師落海，太平洋漂流近九小時後被漁民發現並救起。（Royal Caribb...
郵輪鋼琴師落海，太平洋漂流近九小時後被漁民發現並救起。（Royal Caribbean）

AI摘要

文章摘要整理：

一名皇家加勒比郵輪鋼琴師在洛杉磯外海落水，漂流近9小時後被兩名漁民救起，疑因超級聖嬰帶來較暖海水而幸存，事故原因仍待調查。

一名皇家加勒比（Royal Caribbean）郵輪鋼琴師落海，他在太平洋中漂流近九個小時，生命垂危之際，幸運被兩漁民發現並救起。落水男當時距離南加州卡塔利娜島（Catalina Island）海岸約20英里，獲救後被送往醫院搶救，目前落海原因仍在調查。

落海事件發生在洛杉磯出發的「海洋光譜號」郵輪。每日郵報報導，兩漁民Sean Norton和Grant Garrett於11月6日出海釣魚，中午時分，兩人在海面發現一個物體，起初不確定究竟是什麼，靠近後才發現是一男子正在海中掙扎。Garrett看到海中有人，立即告訴同伴，「馬上停船，我們要把所有釣魚線收起。」兩人設法營救遇難者，Norton回憶，當時他和Garrett各自抓住男子的一隻手臂，合力將他拉上船。

男子獲救時受到極大驚嚇，等到稍微恢復、能夠開口說話後，他告訴兩漁民，他是皇家加勒比旗下「海洋光譜號」（Ovation of the Seas）的郵輪鋼琴師。Norton表示，男子當時對他說的唯一一句話是：「謝謝你們，我以為自己要死了。」

新港灘（Newport Beach）救生人員接獲海上緊急通報後，趕往協助這起救援行動，救生部門營運主管Adam Yacenda表示，男子被發現時，距離海岸約15至20英里。據救生人員估計，他落海時間約為11月6日淩晨2時30分，「海洋光譜號」郵輪原定當天上午7時左右返回洛杉磯，也就是說，落海事件發生時，距離郵輪原定抵達洛杉磯的時間已經不遠。

鋼琴師獲救後被送往醫院，海岸防衛隊表示，他預計能夠存活並康復，目前正調查究竟如何落入海中。Norton認為，海水溫度可能是當事人能夠在海中支撐近九個小時的重要因素，這位漁民表示，正逢特殊的超級聖嬰（Super El Niño）氣候現象，事發時海水溫度約為華氏76度（攝氏約24.4度），如果換成往年的海水溫度，當事人恐怕無法存活。

皇家加勒比郵輪通常在乘客或船員落海後，會調整船隻航向並展開搜尋行動。不過，據TheTravel.com報導，旅客指出，事發後似乎沒有收到船上發布的警報，目前尚未有官方資料證實郵輪當時是否發布警示。皇家加勒比集團發言人表示，公司正在為這名不幸落入大海的船員提供支持與協助，「為尊重員工隱私，我們沒有其他細節可以提供。」目前，這名鋼琴師的身分仍未公開，落海原因也有待進一步調查。

精華 FAQ

  • 他從洛杉磯出發的皇家加勒比郵輪落海後，在太平洋中漂流近9小時，後來被兩名出海釣魚的漁民發現，兩人合力把他拉上船，才成功脫困。

  • Sean Norton和Grant Garrett11月6日出海釣魚時，先看到海面有異物，靠近後才發現是人在掙扎。兩人立刻收起釣線，分別抓住他雙臂，合力拉上船救援。

  • 漁民認為關鍵在於當時正逢超級聖嬰現象，海水溫度約華氏76度、相當於攝氏24.4度，較往年暖和，降低失溫風險，才讓他有機會撐到獲救。

洛杉磯 郵輪 釣魚

上一則

加州華婦帶2童去移民局辦手續 母子竟全遭逮捕送德州

延伸閱讀

巴哈馬郵輪遇風暴竟掉頭去加國 5000旅客錯愕

巴哈馬郵輪遇風暴竟掉頭去加國 5000旅客錯愕
整理包／賣房賣車住郵輪被趕下船 奧德賽號停航「養老夢」怎麼續

整理包／賣房賣車住郵輪被趕下船 奧德賽號停航「養老夢」怎麼續
邁阿密附近直升機墜海灣 釀1死2重傷

邁阿密附近直升機墜海灣 釀1死2重傷
懷州夫婦賣家當住郵輪17個月 燃油飆漲停航 退休環遊世界夢碎

懷州夫婦賣家當住郵輪17個月 燃油飆漲停航 退休環遊世界夢碎
南加婦賣掉家當住郵輪 窘遇停航滯海外

南加婦賣掉家當住郵輪 窘遇停航滯海外
郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53
隨著台積電工程師先生從台灣移居鳳凰城，已有三年多的李美萱（中）不僅創立積婆分享社，串聯鳳凰城當地台灣家庭。她近期更與鳳凰城地產經紀Vanessa Malloy共同創辦顧問公司Phoenix Turnkey Solutions（PTS），將在地生活經驗、人脈與商務資源延伸至企業服務。（記者謝雨珊／攝影）

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

2026-11-05 21:59

超人氣

更多 >
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金