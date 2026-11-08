洛杉磯出發郵輪 鋼琴師落海漂流9小時 靠聖嬰現象救命

郵輪鋼琴師落海，太平洋漂流近九小時後被漁民發現並救起。（Royal Caribbean）

AI摘要 文章摘要整理： 一名皇家加勒比郵輪鋼琴師在洛杉磯外海落水，漂流近9小時後被兩名漁民救起，疑因超級聖嬰帶來較暖海水而幸存，事故原因仍待調查。

一名皇家加勒比（Royal Caribbean）郵輪 鋼琴師落海，他在太平洋中漂流近九個小時，生命垂危之際，幸運被兩漁民發現並救起。落水男當時距離南加州卡塔利娜島（Catalina Island）海岸約20英里，獲救後被送往醫院搶救，目前落海原因仍在調查。

落海事件發生在洛杉磯 出發的「海洋光譜號」郵輪。每日郵報報導，兩漁民Sean Norton和Grant Garrett於11月6日出海釣魚 ，中午時分，兩人在海面發現一個物體，起初不確定究竟是什麼，靠近後才發現是一男子正在海中掙扎。Garrett看到海中有人，立即告訴同伴，「馬上停船，我們要把所有釣魚線收起。」兩人設法營救遇難者，Norton回憶，當時他和Garrett各自抓住男子的一隻手臂，合力將他拉上船。

男子獲救時受到極大驚嚇，等到稍微恢復、能夠開口說話後，他告訴兩漁民，他是皇家加勒比旗下「海洋光譜號」（Ovation of the Seas）的郵輪鋼琴師。Norton表示，男子當時對他說的唯一一句話是：「謝謝你們，我以為自己要死了。」

新港灘（Newport Beach）救生人員接獲海上緊急通報後，趕往協助這起救援行動，救生部門營運主管Adam Yacenda表示，男子被發現時，距離海岸約15至20英里。據救生人員估計，他落海時間約為11月6日淩晨2時30分，「海洋光譜號」郵輪原定當天上午7時左右返回洛杉磯，也就是說，落海事件發生時，距離郵輪原定抵達洛杉磯的時間已經不遠。

鋼琴師獲救後被送往醫院，海岸防衛隊表示，他預計能夠存活並康復，目前正調查究竟如何落入海中。Norton認為，海水溫度可能是當事人能夠在海中支撐近九個小時的重要因素，這位漁民表示，正逢特殊的超級聖嬰（Super El Niño）氣候現象，事發時海水溫度約為華氏76度（攝氏約24.4度），如果換成往年的海水溫度，當事人恐怕無法存活。

皇家加勒比郵輪通常在乘客或船員落海後，會調整船隻航向並展開搜尋行動。不過，據TheTravel.com報導，旅客指出，事發後似乎沒有收到船上發布的警報，目前尚未有官方資料證實郵輪當時是否發布警示。皇家加勒比集團發言人表示，公司正在為這名不幸落入大海的船員提供支持與協助，「為尊重員工隱私，我們沒有其他細節可以提供。」目前，這名鋼琴師的身分仍未公開，落海原因也有待進一步調查。