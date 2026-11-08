加州華婦帶2童去移民局辦手續 母子竟全遭逮捕送德州

南加州一名華婦帶著4歲、12歲孩子前往工業市移民辦公室赴約，卻遭移ICE拘留，隨後被送往德州Dilley的拘留中心。（陳闖創律師團隊提供）

AI摘要 文章摘要整理： 加州華婦郭麗鳳帶著2名孩子赴移民程序時遭ICE拘留，法院雖下令不得外移，母子仍被送往德州拘留中心，後續政府承認錯誤並要求送回。

南加一華婦帶著4歲、12歲孩子前往工業市（City of Industry）移民 辦公室赴約，卻遭移民暨海關執法局（ICE）拘留，隨後被送往德州 。代表律師團隊7日指出，聯邦法院已下令禁止將一家人移出加州 中區，政府仍將他們轉送外州，其後承認轉送出錯，並要求ICE將一家人送回加州。

據西語電視網Univision報導，華婦郭麗鳳（Lifeng Guo，音譯）與2孩子於11月3日赴約時，被ICE探員拘留。代表律師陳闖創受訪時說，郭麗鳳因宗教迫害提出庇護申請，案件仍在審理，尚未有結果。

International Business Times英國版報導，事件據報發生在工業市柯利馬路（Colima Road）的公民暨移民服務局（USCIS）申請支援中心，郭麗鳳當時前往辦理與移民案件相關的生物辨識程序。

影片來源：陳闖創律師團隊授權使用

該報引述網路影片及隨附說明指出，一目擊者質問探員：「你們剛帶走一個孩子！」並追問孩子將被送往何處。相關說明稱，郭麗鳳希望由當時已在現場的一家庭友人照顧4歲男童，但探員未允許，孩子仍與郭麗鳳一同被拘留。該報指出，現有資料未說明探員為何不允許友人照顧孩子，也未交代是否曾考慮其他安排。

郭麗鳳被拘留當天，律師已向聯邦法院尋求緊急救濟。Habeas Dockets彙整的法院公開紀錄顯示，案件11月3日在加州中區聯邦法院提出，由聯邦法官Michael B. Kaufman承辦。陳闖創當天提交人身保護令聲請，要求法院審查拘留是否合法，並另行申請臨時限制令，不允許ICE將郭麗鳳與兩個孩子帶離加州中區。

法院同日要求政府最遲11月4日就臨時限制令申請提出答覆，郭麗鳳一方則在11月5日中午前提交回覆。法官表示，已收到雙方材料，將審理申請。除非法院認為有必要，否則不另行安排聽證。

在等待人身保護令處理期間，法院明確命令，不得將郭麗鳳轉送至加州中區以外，也不得為遣返而將他們移出該區。這項命令的作用，是在法院處理緊急申請前，限制政府轉送當事人。

陳闖創向Univision表示，一家人其後仍被轉送至德州Dilley拘留中心。律師團隊7日進一步指出，政府已向法院承認轉送出錯，並要求ICE將他們送回加州；依團隊說法，送返指示在一家人被轉送至德州的當晚便已作出。團隊並表示，相關進展已在律師事務所YouTube頻道Chuanglawfirm發布。

不過，律師團隊提供的更新，未確認郭麗鳳與2孩子是否已實際返回加州，也未說明他們是否已獲釋。

南加州一名華婦帶著4歲、12歲孩子前往工業市移民辦公室赴約，卻遭移ICE拘留，隨後被送往德州Dilley的拘留中心。（陳闖創律師團隊提供）