男子盜3000帳戶、3.73億 銀行有內鬼 逃往亞洲結果？

Muhamed Dieye準備逃往亞洲時，在機場遭執法人員抓捕。（司法部）

AI摘要 文章摘要整理： 美國司法部指控一名德州男子主導跨州帳戶接管詐騙，掌握近3000名受害者資料並涉逾3.73億元資金，還疑有銀行與電信內部人員協助。

一德州 男子涉嫌銀行帳戶接管詐騙，他掌握近3000民眾及企業的個人與商業資料，涉及帳戶資金超3.73億元，並有銀行內部人員協助作案。35歲達拉斯居民Muhamed Dieye準備搭乘單程航班前往馬來西亞，他在機場掃描登機牌後遭聯邦執法人員逮捕，本案另有13人一同遭起訴。

據FOX新聞報導，犯罪團夥被控以數千美國人的積蓄為目標，涉嫌利用身分盜竊、偽造證件及非法入侵民眾銀行帳戶。司法部 北德州聯邦檢察官辦公室日前公布，聯邦大陪審團已對14被告提出共22項罪名指控，包括共謀電信詐欺、銀行詐欺及加重身分盜竊等。

檢方指稱，Dieye是這起犯罪計畫的主要嫌疑人。調查發現，他持有一份電子表格，其中包含近3000受害者的詳細個人和商業信息，相關銀行帳戶合計持有超過3.73億元。據司法部公布的起訴內容，該團夥涉嫌從2023年7月至2024年11月期間，透過取得個人資料、製作及使用偽造身分證件、冒充帳戶持有人等方式，試圖進入受害者的銀行帳戶。

檢方指出，涉案人員涉嫌利用偽造電話號碼（Spoofing）及盜用SIM卡（SIM Swapping）等手法，控制受害者的電話號碼，攔截銀行傳送的驗證碼及安全通知。本案中，銀行及電信公司內部人員涉嫌參與，利用職務上的權限協助犯罪團夥繞過身分驗證及安全防護措施。

據悉，涉案帳戶涉及Truist Bank、美國銀行（BoA）、First Bank、Woodforest National Bank、摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）及嘉信理財（Charles Schwab）等金融機構。起訴書還列出多筆涉嫌詐騙的金融交易，其中一次，涉案人員試圖從一名受害者的帳戶電匯200萬至阿聯酋伊斯蘭銀行（Emirates Islamic Bank）。

檢方表示，主犯Dieye準備逃離美國前，與家人搬離達拉斯的住所，並將大部分個人物品運往肯尼亞，隨後一家人前往紐約，準備搭乘飛往馬來西亞的單程航班。

聯邦執法人員取得逮捕令後，在機場登機口攔截Dieye，他當時剛掃描登機牌，抗拒逮捕，並試圖摧毀手機證據，多名聯邦執法人員合力將他制服。調查人員表示，該手機內含有Dieye曾研究如何在馬來西亞購買房屋的資料，Dieye已被移送至德州北區聯邦法院管轄區域。

本案另有13人遭到起訴，包括此前在佛州被捕、被檢方視為重要共謀者的Terrence Dudley，以及涉嫌使用「OsamaCapone」和「OsamaBin57」等化名的Renaldo Santez Gaines。司法部表示，若共謀銀行詐欺罪名成立，被告最高可面臨30年聯邦監禁，共謀電信詐欺最高可判處20年監禁，加重身分盜竊罪則有強制兩年監禁刑期，且須與其他刑罰連續執行。