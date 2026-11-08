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後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

記者朱敏梓/即時報導
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南加女子在自家後院打造玻璃溫室，出租供攝影與小型活動使用，開闢房產增收新方式。（...
南加女子在自家後院打造玻璃溫室，出租供攝影與小型活動使用，開闢房產增收新方式。（取自European Garden House官網）

AI摘要

文章摘要整理：

Leela Rea在南加後院砸約20萬元打造玻璃溫室，靠攝影與小型活動出租，月均營收約2萬4000元，成功把庭園夢想變成能補貼房貸的生意。

後院除加蓋附屬住宅單位（ADU）出租，還能怎麼增加收入？南加一女子花約20萬元，在自家後院打造玻璃溫室，出租供攝影、小型聚會與活動使用。她表示，如今這座溫室每月平均帶來約2萬4000元營收，讓原本的庭園夢想，成為幫忙支付房貸的生意。

人物雜誌（People）與商業內幕（Business Insider）近日報導，37歲的Leela Rea曾經營婚禮場地，2023年以七位數金額出售事業。同年，她迎來第三個孩子；隔年與丈夫在南加購屋，希望透過出租家庭空間增加收入。

夫妻倆起初考慮在後院興建ADU，但詢價後發現，一間三房兩衛的附屬住宅，建造費約需50萬至60萬元，預估月租金約3500元，讓他們重新評估這項投資。Rea最後決定，與其投入大筆資金蓋住宅，不如結合自己熟悉的婚禮與活動產業，打造可供出租的玻璃溫室。

Rea表示，擁有溫室一直是她的夢想。這次打造的空間，並非一般培育植物的簡易棚架，而是設有12呎高天花板、石材地板、石灰岩壁爐，以及五呎高拱形雙門的玻璃建築。工程歷時約十個月，投入約20萬元。

這座名為European Garden House的場地，官網標示位聖地牙哥北部，提供攝影、小型聚會、工作坊與內容創作等用途。大面積玻璃引入自然光，庭園步道、植栽與住宅空間，也成為攝影師與活動客人可使用的背景。

Rea表示，社群媒體與內容創作的需求，讓具有特色的實體空間找到市場。她透過社群平台宣傳，如今收到的詢問已足以支持業務持續發展。場地每年舉辦約十至十五場小型活動，另外也承接攝影與內容拍攝租用。

隨著需求增加，活動租金也從起初每日3000元，提高至最低7500元。Rea說，攝影租用最低每小時275元，至少須預訂四小時；若客人希望包下整個周末，最低費用則為3萬元，夫妻倆會配合安排暫時離家。

Rea表示，出租溫室每月平均營收約2萬4000元，部分收入會再投入空間維護。此外，出租後院所帶來的收入，已能幫忙支付房貸。不過，這些金額為屋主自述的營收，並非扣除建造、維護與營運等成本後的淨利。

精華 FAQ

  • 夫妻原本考慮蓋三房兩衛ADU，但詢價後發現造價約50萬至60萬元，預估月租僅約3500元，投報不如預期，因此改走成本較低、也更符合她經驗的溫室出租路線。

  • 它不是一般種植物的棚架，而是具12呎高天花板、石材地板、石灰岩壁爐與拱形雙門的玻璃建築，場地名為European Garden House，主打攝影、小型聚會、工作坊與內容創作。

  • 溫室每月平均營收約2萬4000元，活動租金已從每日3000元提高到最低7500元，攝影租用最低每小時275元、至少4小時，週末包場最低3萬元，收入已可幫忙支付房貸。

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