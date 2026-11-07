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「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

編譯陳盈霖／即時報導
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加大收購半月灣麗池卡爾登酒店。（半月灣Ritz-Carlton網頁）
加大收購半月灣麗池卡爾登酒店。（半月灣Ritz-Carlton網頁）

AI摘要

文章摘要整理：

加大系統以1億9300萬元買下半月灣麗池卡爾登酒店，作為投資資產支應退休金，卻在學生學費高漲之際引發外界對大學財務與定位的質疑。

紐約郵報報導，正當加大（UC）學生面臨每年超過5萬元大學費用的同時，加大系統卻豪擲鉅資收購豪華酒店。根據海岸新聞（Coastside News），加大系統投資部門（UC Investments）已斥資1億9300萬元，收購俯瞰太平洋半月灣（Half Moon Bay），萬豪集團（Marriott）旗下奢華品牌的麗池卡爾登酒店（Ritz-Carlton）。

這座擁有261間客房的濱海酒店，將納入加大超過3000億元投資組合之一，用以協助支付約4萬名大學退休人員的退休福利與退休金。加大系統拒絕回應媒體評論。

這筆令人瞠目結舌的收購案，再次引發外界對大學教育費用的質疑。長期以來，加大一直被視為負擔得起大學教育的唯一途徑。然這筆交易也可能伴隨一些財務負擔。報導指出，前酒店業主恐積欠高達210萬元酒店住宿稅。

一名消息人士告訴海岸新聞，加大收購麗池卡爾登酒店完全用於投資，與用於會議及學術研究活動的大學自有飯店不同。另一名擁有多家酒店的消息人士則稱，加大可能保留麗池卡爾登酒店名稱，且引進該品牌管理團隊經營。

報導還指出，這座度假酒店是半月灣最大的雇主及納稅者。加大首席投資長巴徹（Jagdeep Singh Bachher）過去曾表達有意投資房地產，尤其是舊金山灣區及經濟可負擔住宅。

這座占地廣闊的濱海酒店於2001開幕，有全套服務的水療中心、多家餐廳，可飽覽太平洋壯麗景色。酒店最初開幕時，有93座壁爐、六座網球場，及一間容納122座位的餐廳。報導指出，客房每晚房價最高達3000元。然這座豪華酒店也因海岸侵蝕及海平面上升引發民眾擔憂。

據悉，當地居民數十年來，一直反對該酒店開發計畫。2019年，酒店因阻礙民眾進入附近海灘，遭處160萬元罰款。

這筆收購案發生之際，加大正因營運成本面臨龐大壓力，迫使如今加州人即使選擇公立大學，也需面臨四年制大學共計六位數帳單。以本科生來說，本州生四年學雜費將花費20萬元，外州生加上住宿等費用，恐需超過30萬元。

精華 FAQ

  • UC Investments表示，這筆交易純屬投資用途，酒店將納入超過3000億元投資組合，用來協助支付約4萬名大學退休人員的退休福利與退休金。

  • 因為加大學生正面臨每年超過5萬元的就學成本，外界質疑公立大學卻投入巨資買豪華酒店，和「可負擔」大學形象不符，也加深財務壓力疑慮。

  • 酒店曾因阻礙民眾進入海灘遭罰160萬元，前業主還可能積欠210萬元住宿稅；此外，海岸侵蝕與海平面上升也讓當地居民長期憂心。

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