空服員不幫放行李有特別原因 對待這類旅客卻是例外

空服員通常不能幫旅客放置行李，這往往涉及航空公司保護員工、避免搬運受傷的規範。機艙示意圖。（記者劉子為/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 空服員通常因安全規範不幫旅客搬放隨身行李，但身障旅客若主動提出需求，航空公司依法仍須提供收存與取回協助。

為省托運費，把衣物用品全塞進登機箱，上機後卻舉不到頭頂置物櫃，找空服員幫忙還可能遭拒。這往往涉及航空公司保護員工、避免搬運受傷的規範。不過，身障旅客有不同保障，符合條件者提出需求後，航空公司須協助收存及取回隨身物品。

旅遊媒體TravelPulse報導，網紅Dominique Elissa分享，她因懷孕無法抬起隨身行李，請空服員協助放入頭頂置物櫃，卻遭拒絕，讓她相當震驚。最後由另一乘客出手幫忙。

對對每天接觸大量乘客的空服員來說，反覆搬運可能造成傷害。達美航空 （Delta Air Lines）官網提醒，除特定例外，空服員無法主動協助旅客將隨身行李放入頭頂置物櫃，目的包括降低重複抬舉造成的受傷風險。

TravelPulse也引述捷藍航空（JetBlue）規範指出，若行李無法放入前方座位下方，旅客應確保在無人協助時，自己仍能將物品舉入頭頂置物櫃。換言之，行李符合登機尺寸，不代表空服員就一定會代為搬放。

但一般行李搬運規範，不能直接套用在有身障協助需求的旅客身上。運輸部（DOT）公布的「身障航空旅客權利清單」（Airline Passengers with Disabilities Bill of Rights）指出，身障旅客登機後，若提出要求，航空公司須協助收存及取回隨身物品，包括行動輔具等設備。

依聯邦法規，旅客須主動表明有身障，並需要相關協助，才能取得這項服務。

運輸部說明，保障對象包括因永久或暫時的身心障礙，實質限制行走、聽力、呼吸等主要生活活動的人士。孕婦是否適用，須視具體健康狀況是否符合上述條件，不能僅憑懷孕身分認定。需要額外時間或協助登機的身障旅客，也可在登機門主動表明需求，要求安排優先登機。

身障旅客若遇到協助遭拒或服務爭議，可要求聯絡航空公司的申訴處理專員（Complaint Resolution Official）。運輸部指出，航空公司須及時安排熟悉身障旅客權利規範的專員，當面或透過電話協助解決問題。旅客也可向航空公司或運輸部提出申訴。