秋風至別掃落葉 不僅環保 還有這些大用處

秋天到了，有環保人士提倡「把落葉留下來」（Leave the Leaves），讓它們留地過冬，這對動、植物與自然景觀都有益。（Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 專家倡議秋季別急著掃落葉，因其可減少廢棄物、提供野生動物棲地，並在分解後滋養土壤；若落葉過厚，則可碎葉或移至花園與堆肥處理。

KTLA5電視台報導，「秋風至，可別掃落葉」。近年來，愈來愈多環保人士提倡「讓落葉留下來」（Leave the Leaves），鼓勵民眾不要急於丟棄落葉，讓它們留地過冬。部分專家認為，這對動、植物與自然景觀都有益。

最直接的好處，是減少垃圾污染。將落葉裝進垃圾袋，再送往垃圾掩埋場，會產生不必要的廢棄物，包括無法自然分解的塑膠等，恐增加溫室氣體排放，

此外，落葉並非垃圾，自然地掉落地面，能替小動物提供天然棲息場所，幫牠們度過寒冬。

國家野生動物聯合會（National Wildlife Federation）自然學家David Mizejewski表示，從烏龜、蟾蜍到鳴禽、哺乳類及無脊椎動物，許多均仰賴落葉層取得食物、躲避危險及築巢。「許多毛毛蟲會在落葉中過冬，春天才破繭而出。」

有專家說︰「讓落葉留在草坪上會傷害草地是種誤解。」事實上，當落葉按照自然法則逐漸分解，分解後的有機物能替土壤提供養分，形成天然覆蓋物，有益植物生長。然要注意避免讓厚重、潮濕的落葉層長時間覆蓋草地，因這可能阻擋陽光，聚積水分，容易滋生病害。若庭院有多餘的落葉，可移至花園或堆肥。

民眾可採取下列措施，替隔年春天的庭院做好準備：首先，將落葉切成較小碎片，成為有效天然覆蓋物。專家建議可用割草機輾過落葉後，將其留在草地上。部分割草機有此功能，如WORX 13安培電動碎葉機，Greenworks 40V 16吋手推式割草機。

若落葉不多，可選擇美國割草機公司14吋四刀片手動式滾動割草機（American Lawn Mower Company 1204-14 14-Inch 4-Blade Push Reel Lawn Mower）。還有Manpower Commercial雙刀片碎葉刀組（Manpower Commercial Mulching 2-Blade Set），然需確認是否適用於自己使用的割草機型號。

民眾也可直接將落葉耙入花園，或其他需額外覆蓋物處，最好平均分散，避免某處重複覆蓋導致草坪被悶住。