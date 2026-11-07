華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
一名具美國、台灣及香港身分的華人，因身分與文件不一致，10年來無法領回香港強積金，另有美籍港人申辦中國簽證與回鄉證也面臨額外限制。
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一名具美國、台灣及香港身分的華人，因身分與文件不一致，10年來無法領回香港強積金，另有美籍港人申辦中國簽證與回鄉證也面臨額外限制。
既有香港身分證，又有美國護照，看似左右逢源的福利，有時卻帶來不便。一位有香港身分證及美國、台灣雙國籍的華人，如今面臨回中國大陸困難的問題，更糟糕的是，他早期存在香港退休帳戶的約120萬港幣（約15萬3000美元）的強積金（MPF／Mandatory Provident Fund），卻苦等10年領不到一分錢。長期移居美國的香港移民正面臨的身分與退休保障困境。甚至有業內人士透露，擁有美籍和香港身分的居民在初次辦理中國簽證時，還被要求放棄香港身分。
南加華人David徐慨嘆在美港人的轉換困境，他表示，他已很久沒有去中國大陸，他是美國公民且有香港身分證，但他的回鄉證已過期，本來想用他的台灣護照辦理去中國大陸的台胞證，但官方要求他回香港辦回鄉證，可回港辦理回鄉證時間較長，至少要一周，因此作罷。最讓他頭疼的不是回鄉證問題，而是強積金領取的問題。強積金是香港政府幫民眾投資，讓其退休或者永久離開香港就能拿回來，但是他花了10年時間都拿不到這筆錢。
他說，先是因為他的美國護照上是英文名和香港身分證中文名字不一樣，要他宣誓他是他自己，且還要宣誓以後都不回香港做事。他本來想授權交給保險公司朋友辦理，但政府說必須本人回港宣誓。他不得不回香港去宣誓，但宣誓後還要他提供離港前最後幫他管理基金公司的信息，但是時隔多年他已對這些信息完全沒有印象。最離譜的是他用自己名字和身分證試圖登入積金局的ePA（電子個人帳戶查詢服務），結果無法登入，導致他現在都不知道自己帳戶裡有多少錢。也許當初存入的120萬港元變更多，也可能變少，因為是政府在投資。如今他已是退休年齡，也多年未在香港工作和居住，但他還是無法領取強積金。
專門幫人辦理中國簽證業務的華人陳先生表示，今年6月開始，他經手的案例中，陸續發生有香港身分證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身分才能辦理10年有效中國簽證的情況。這個放棄手續不複雜，但需要本人回港辦理，因此至少花費一張往返機票錢。如不願意放棄香港身分，可用回鄉證（專為港澳居民簽發，全程為正式名稱為港澳居民來往內地通行證）去中國大陸，但回鄉證也是10年有效期，續期也要回港辦理，不僅要花路費錢，且辦理時間較長，一般情況下需要12個工作日才能獲取新的回鄉證，如果想加快至五個工作日要申請加急。
他說，這類人想要回中國，還有一個辦法就是使用240小時過境免簽進入中國大陸。但如果覺得10天不夠就只能申請中國簽證或回鄉證。另外如有香港有效護照可在美辦理旅行證，在中國大陸可居住兩年時間。
華人盧先生最近剛從香港辦理回鄉證回來，他說，通常香港移民去中國大陸很少選擇辦中國簽證，多數是辦理回鄉證，像他這次就是專門回港更新回鄉證。他提醒要事先在網上預約，如加急600多元港幣五天就能拿到。如果回鄉證在港遺失、失效的或未申領過回鄉證急需回中國內地的可通過手機APP、香港中旅社或到口岸辦理三個月單次出入境有效的臨時回鄉證。
他因美國護照英文名與香港身分證中文名不一致，需親自回港宣誓、補交舊資料，還要完成多項程序；但多年後資訊遺失、系統又無法登入，導致一直無法領回款項。 業者指出，自今年6月起，部分首次申請中國簽證的美籍香港居民，被要求先放棄香港身分才可辦10年簽證；若不放棄，則多半改用回鄉證，但仍需回港續辦。 除了辦中國簽證或回鄉證，也可用240小時過境免簽短暫入境；若持香港有效護照，還可在美國辦旅行證，於中國大陸停留2年，但各方案都有時間與辦理限制。
精華 FAQ
他因美國護照英文名與香港身分證中文名不一致，需親自回港宣誓、補交舊資料，還要完成多項程序；但多年後資訊遺失、系統又無法登入，導致一直無法領回款項。
業者指出，自今年6月起，部分首次申請中國簽證的美籍香港居民，被要求先放棄香港身分才可辦10年簽證；若不放棄，則多半改用回鄉證，但仍需回港續辦。
除了辦中國簽證或回鄉證，也可用240小時過境免簽短暫入境；若持香港有效護照，還可在美國辦旅行證，於中國大陸停留2年，但各方案都有時間與辦理限制。
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