華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

AI摘要 文章摘要整理： 一名具美國、台灣及香港身分的華人，因身分與文件不一致，10年來無法領回香港強積金，另有美籍港人申辦中國簽證與回鄉證也面臨額外限制。

既有香港 身分證，又有美國護照，看似左右逢源的福利，有時卻帶來不便。一位有香港身分證及美國、台灣雙國籍的華人 ，如今面臨回中國大陸困難的問題，更糟糕的是，他早期存在香港退休帳戶的約120萬港幣（約15萬3000美元）的強積金（MPF／Mandatory Provident Fund），卻苦等10年領不到一分錢。長期移居美國的香港移民正面臨的身分與退休保障困境。甚至有業內人士透露，擁有美籍和香港身分的居民在初次辦理中國簽證時，還被要求放棄香港身分。

南加華人David徐慨嘆在美港人的轉換困境，他表示，他已很久沒有去中國大陸，他是美國公民且有香港身分證，但他的回鄉證已過期，本來想用他的台灣護照辦理去中國大陸的台胞證，但官方要求他回香港辦回鄉證，可回港辦理回鄉證時間較長，至少要一周，因此作罷。最讓他頭疼的不是回鄉證問題，而是強積金領取的問題。強積金是香港政府幫民眾投資，讓其退休或者永久離開香港就能拿回來，但是他花了10年時間都拿不到這筆錢。

他說，先是因為他的美國護照上是英文名和香港身分證中文名字不一樣，要他宣誓他是他自己，且還要宣誓以後都不回香港做事。他本來想授權交給保險公司朋友辦理，但政府說必須本人回港宣誓。他不得不回香港去宣誓，但宣誓後還要他提供離港前最後幫他管理基金公司的信息，但是時隔多年他已對這些信息完全沒有印象。最離譜的是他用自己名字和身分證試圖登入積金局的ePA（電子個人帳戶查詢服務），結果無法登入，導致他現在都不知道自己帳戶裡有多少錢。也許當初存入的120萬港元變更多，也可能變少，因為是政府在投資。如今他已是退休年齡，也多年未在香港工作和居住，但他還是無法領取強積金。

專門幫人辦理中國簽證業務的華人陳先生表示，今年6月開始，他經手的案例中，陸續發生有香港身分證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身分才能辦理10年有效中國簽證的情況。這個放棄手續不複雜，但需要本人回港辦理，因此至少花費一張往返機票錢。如不願意放棄香港身分，可用回鄉證（專為港澳居民簽發，全程為正式名稱為港澳居民來往內地通行證）去中國大陸，但回鄉證也是10年有效期，續期也要回港辦理，不僅要花路費錢，且辦理時間較長，一般情況下需要12個工作日才能獲取新的回鄉證，如果想加快至五個工作日要申請加急。

他說，這類人想要回中國，還有一個辦法就是使用240小時過境免簽進入中國大陸。但如果覺得10天不夠就只能申請中國簽證或回鄉證。另外如有香港有效護照可在美辦理旅行證，在中國大陸可居住兩年時間。

華人盧先生最近剛從香港辦理回鄉證回來，他說，通常香港移民去中國大陸很少選擇辦中國簽證，多數是辦理回鄉證，像他這次就是專門回港更新回鄉證。他提醒要事先在網上預約，如加急600多元港幣五天就能拿到。如果回鄉證在港遺失、失效的或未申領過回鄉證急需回中國內地的可通過手機APP、香港中旅社或到口岸辦理三個月單次出入境有效的臨時回鄉證。