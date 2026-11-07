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南加2名跳傘者空中碰撞 跌落不治身亡

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南加州河濱縣艾辛諾湖市（Lake Elsinore）兩名跳傘者6日在空中發生碰撞...
南加州河濱縣艾辛諾湖市（Lake Elsinore）兩名跳傘者6日在空中發生碰撞，降落傘互相纏繞，兩人隨後墜落地面致重傷，送醫後不治。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州河濱縣兩名具經驗的跳傘者在Lake Elsinore空中碰撞後傘具纏繞墜地，送醫仍不治，警方與FAA已展開調查。

據The Press-Enterprise報導，南加州河濱縣艾辛諾湖市（Lake Elsinore）兩名跳傘者6日在空中發生碰撞，降落傘互相纏繞，兩人隨後墜落地面致重傷，送醫後不治。當地Skydive Elsinore跳傘中心的共同業主表示，事故發生在該設施上空。

加州消防廳／河濱縣消防局（Cal Fire/Riverside County Fire Department）於當天上午11時50分前接獲通報，趕往Cereal Street 20700號路段。救護人員到場後，對兩名重傷者實施急救，隨後將兩人送往醫院。縣警局發言人Deirdre Vickers表示，兩人最終在醫院宣告不治。

法醫處確認，兩名死者分別為來自伊利諾州Aurora的29歲女子Levi Pimentel，以及來自南達科他州Box Elder的56歲女子Georgia Jean。

Skydive Elsinore跳傘中心總經理兼共同業主豪爾（Josh Hall）表示，他親眼目睹了這起悲劇。

豪爾表示，當時共有20名具有豐富跳傘經驗的女性從飛機上跳下，跳傘高度約為1萬2500英尺，當時她們正接近機場的預定降落區。事故發生時，其中一名跳傘者距離地面約150英尺，正處於最後進場階段（final approach），也就是沿直線滑翔準備降落。此時，另一名位於她上方的跳傘者轉向進入最後進場路線，卻沒有注意到下方還有另一名跳傘者。兩人隨即在空中相撞，降落傘也因此纏繞在一起。兩人最後墜落在跑道旁邊的地面。

豪爾表示，Skydive Elsinore每年約接待12萬次跳傘活動。他指出：「最重要的是，跳傘是一項具有危險性的運動，但只要做好安全措施，就能相當安全地進行。致命事故非常罕見，與許多其他活動一樣，最終往往與操作失誤有關。」

根據負責追蹤跳傘安全統計的美國跳傘協會（U.S. Parachute Association）資料，該協會會員2025年估計共進行347萬次跳傘活動，其中發生16起死亡事故。

河濱縣警局發言人表示，這起事故目前由縣警局及聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）共同調查。

精華 FAQ

  • 事故發生在南加州河濱縣艾辛諾湖市的Skydive Elsinore跳傘中心上空，兩名跳傘者在接近預定降落區時於空中碰撞，降落傘纏繞後墜落地面。

  • 法醫確認，死者分別是來自伊利諾州Aurora的29歲男子Levi Pimentel，以及來自南達科他州Box Elder的56歲女子Georgia Jean，兩人送醫後宣告不治。

  • 河濱縣警局與聯邦航空總署FAA共同調查此案。業者表示，跳傘雖有風險但通常可安全進行，這次悲劇疑與操作失誤有關，致命事故相當罕見。

加州 南加 伊利諾州

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