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遊客少給小費被打 官方出手：跟表演者合影不用給

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拉斯維加斯大道上的廣告看板，出現官方電子訊息，提示遊客觀看表演和拍照都毋須付小費...
拉斯維加斯大道上的廣告看板，出現官方電子訊息，提示遊客觀看表演和拍照都毋須付小費。（取材自Las Vegas Food臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

拉斯維加斯在表演者因小費爭議襲擊遊客後，於大道廣告看板宣導合影與觀賞表演不用給小費，並強調小費屬自願而非規定。

拉斯維加斯在近期發生穿著戲服表演者因不滿遊客給予小費太少，而出手襲擊的案件後，當地官員最近發出宣傳訊息，提醒遊客對街頭表演或與卡通人物合影，無需支付小費，而給予小費是出於自願，而非規定。

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，上述的官員提示，是出現於10月16日在拉斯維加斯大道上的廣告看板電子訊息中，提醒遊客小費並非強制。廣告牌上寫著「觀看表演或拍照時，無需支付小費。」

拉斯維加斯的克拉克縣官員表示，這項宣傳並非阻止遊客自願支付小費，只是針對那些向遊客施壓索取小費、或謊稱必須支付小費的表演者。該縣專員Michael Naft說：「這（表演者因小費襲擊遊客事件）不僅對克拉克縣的經濟命脈造成負面影響，而且整個州的稅收基礎，都依賴於拉斯維加斯大道上。」

此前於9月間，在拉斯維加斯的好萊塢星球（Planet Hollywood）渡假村暨賭場外，兩名來自北卡羅來納州的遊客與三名身穿歌舞女郎服裝的女子Jennifer Ortiz合影，其後支付該女演員20元小費。但當這兩名遊客離去時，該表演員Ortiz尾隨其後，索取60至180元的拍照費。雙方發生衝突，最後演變成鬥毆，兩名遊客均受傷。

警方稱，其中一名遊客被擊打超過22次，額頭有道近2吋長的傷口，據稱Ortiz是用高跟靴擊打該名遊客。

Ortiz跟另一名表演者Magdellena Romero同告被捕。Ortiz被控以兩罪，分別為毆打和以欺詐手段獲取少於1200元的金錢。Romero則只被控毆打。

此次事件引發遊客和拉斯維加斯居民在線上熱議，提及有關給予小費的壓力問題。一位Reddit用戶寫道：「好啊，情況已逐漸瘋狂了，很高興他們在那場鬥毆之後，開始嚴厲打擊這種索取小費行為。」

另一位留言者表示，強勢催迫的小費要求問題由來已久，又回憶起自己曾看到一些身著戲服的表演者，如何向遊客施壓來索取金錢。另一些用戶也分享了如何避免與表演者發生糾葛，一位留言者更表示，最好的方法是完全不與這些表演者接觸。

繁華的拉斯維加斯大道上，常有街頭表演、卡通人物合影、大型公共藝術設置等，吸引遊客...
繁華的拉斯維加斯大道上，常有街頭表演、卡通人物合影、大型公共藝術設置等，吸引遊客駐足。（新華社）

精華 FAQ

  • 克拉克縣在拉斯維加斯大道設置廣告訊息，明確告知遊客觀看街頭表演或與卡通人物合影時，不需要支付小費，小費只是自願性質，不是強制規定。

  • 起因是先前有穿著戲服的表演者，因不滿遊客給的小費太少而動手攻擊，造成兩名遊客受傷，事件引發當地對強索小費與暴力衝突的關注。

  • 克拉克縣表示，宣導不是要阻止民眾自願付小費，而是針對那些向遊客施壓索取小費、或謊稱必須付費的表演者，目的是降低衝突並維持觀光環境。

北卡羅來納州 洛杉磯 小費

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