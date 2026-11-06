查帳單才發現 華人住酒店遭冒名用餐 業者提醒常發生

一名華人近日檢查日前去外州的酒店帳單時，發現有人竟然使用自己的房號簽單吃早餐。（讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 有華人入住酒店後發現早餐費被冒名掛帳，業者指出房號外洩與自助入住都增加風險，提醒住客退房前務必核對帳單並及時申訴。

華人 入住酒店，明明沒有吃早餐 ，帳單上卻平白多出20多元的餐費。一名華人近日檢查日前去外州的酒店帳單時，發現有人竟然使用自己的房號簽單吃早餐，讓她相當錯愕：自己沒花的錢，究竟是誰吃了這頓早餐，卻要她來埋單？酒店方面解釋說，這也是為什麼他們會提醒工作人員，不要隨意向他人透露住客房號的原因。但這反而揭開酒店掛帳消費的安全漏洞。

20多元早餐費看似金額不大，卻引出酒店業一個值得關注的問題：如果有人只需要報出房號，甚至加上住客姓氏，就能把餐費記到別人的房間帳單上，那麼住客是否可能在不知情的情況下，替陌生人的消費買單？這類問題並非個案，新聞報導過多宗酒店消費遭冒用的案件，從餐廳用餐簽帳，到度假村飲料、食物及商品消費，都曾出現費用被記到其他住客帳戶的情況。其中一宗案件涉及金額高達2419元，說明酒店帳務遭冒用金額不是幾十元的小意思。

據People網站10月間的一則報導，在佛羅里達Islamorada的Cheeca Lodge & Spa去年發生一起涉嫌消費詐騙事件，一名住客發現房間帳單上出現超過900元未經其同意的消費。調查人員隨後追查出總額約2419元的飲料、食物、衣帽及其他商品消費。警方最終追溯到一名26歲的嫌疑人男子Malachi Ethan Keasler並將其逮捕，他面臨重大盜竊罪、持有他人身分證明罪和詐欺罪指控。

酒店為何發生這類冒名掛帳的情況，旅館業者羅麗惠（Kitty Lo）表示，據她體感觀察，差不多每個月每個旅館都有類似情況發生。酒店常會在記帳消費時詢問客人房號和姓氏，但仍有可能被騙，因為現在部分酒店採用自助入住，住客不一定經過前台，員工也未必有機會當面核實身分。她通常會提醒員工不要隨意透露客人房號，有助於保護住客隱私。同時酒店也會完善簽單核實流程並保留必要交易紀錄，才能減少冒用消費及後續爭議。對住客而言，退房前仔細核對帳單、發現不明消費時立即向酒店提出異議，是保障自身權益的方式。

她表示，酒店除面對有人冒用房號簽單，也時常要處理客人否認消費、向信用卡公司提出爭議款及因服務不滿意而要求退款等問題。依照其經驗，酒店每月都可能遇到多筆類似爭議。當客人向信用卡公司提出爭議時，酒店需要在期限內提交證據，但不可能每次都把監視器錄影交給信用卡公司。像今年獨立日一家五口訂購漢堡，因抱怨等候30分鐘才送到，最後即使已吃完，仍獲得全額退款。這些客人直接向酒店反映未必能退款，但向品牌投訴後，酒店可能就會退錢。