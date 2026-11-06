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「小皇帝」詹姆斯投費城 妻小卻留加州 這原因不願跟去

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NBA超級巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在自由球員市場轉投費城...
NBA超級巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在自由球員市場轉投費城76人隊。圖為他與女兒朱莉（Zhuri）。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

詹姆斯加盟76人後，家人未一同搬往費城，妻子與女兒朱莉仍留在洛杉磯，原因是朱莉不想離開學校、朋友與排球隊。

每日郵報報導，NBA超級巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在自由球員市場轉投費城76人隊，展開人生新篇章，然而他的家人，並未隨他舉家遷徙，而是繼續留在洛杉磯地區。

在效力洛杉磯湖人長達8個賽季後，詹姆斯於今年夏天正式與76人簽約。不過，這名籃球巨星仍保留了在加州購置多年的豪宅，部分家庭成員亦決定留在西岸—其中包括他的妻子薩凡娜（Savannah）與小女兒朱莉（Zhuri）。

薩凡娜近日登上播客節目《Baby, This is Keke Palmer》時，透露朱莉決定留在洛杉磯的原因。

這位NBA傳奇球星的妻子表示：「（朱莉）當時試著理解這件事，她問：『所以，我以後見不到他了嗎？這要怎麼運作？』」

「但我們也跟她說：『你可以換地方上學，我們可以去紐約，也可以去費城。』但她直接回了一句：『呃，不要。』」

歸根結底，這位NBA歷史得分王的12歲女兒，是不願離開學校的朋友以及排球隊的隊友們。

薩凡娜轉述道：「（朱莉說：）『我不想離開學校那麼久，我還是想跟隊友一起打球。』所以她當時的態度就是：『好，我們還是會去看他，我也會有屬於自己的時間，但我依然可以留在這裡，跟朋友和隊友做我想做的事。』」

考量到朱莉未來仍有許多探望父親的機會，選擇留在這個早已建立起歸屬感、有朋友相伴的家園，確實合情合理。

值得一提的是，詹姆斯的家人們很快就能在洛杉磯看到他出賽—今年聖誕大戰，湖人隊將在主場迎戰76人隊，屆時全家便能在主場重聚。

精華 FAQ

  • 根據報導，詹姆斯在今年夏天正式與費城76人隊簽約，從效力8個賽季的湖人轉戰費城，開啟新的職業階段。

  • 家人之所以未隨隊搬遷，是因為部分成員仍希望留在洛杉磯生活，尤其女兒朱莉已在當地建立熟悉的校園與社交圈，不想中斷日常生活。

  • 朱莉表示不想離開學校太久，也想繼續和隊友一起打排球，因此選擇留在洛杉磯，之後再找時間去探望在費城的父親。

費城 加州 NBA

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