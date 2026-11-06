美公民高中生走路上學 遭ICE上銬壓制 致手骨折？

加州聖塔瑪麗亞市一名20歲高中生步行上學途中遭ICE探員上銬帶走，探員確認他是美國公民後將他釋放。圖為示意圖。路透

AI摘要 文章摘要整理： 加州一名20歲美國公民高中生走路上學時遭ICE探員壓制上銬，事後雖被釋放，但家屬與律師指其手腕骨折並已手術，事件引發國會與地方政府要求調查。

加州聖塔瑪麗亞市（Santa Maria）一20歲高中生，日前沿平常的路線走路上學，途中被移民 暨海關執法局（ICE ）探員壓倒在地、上銬帶走。該學生是美國公民 ，探員確認身分後將他釋放。衛報近日披露現場影片及雙方說法。ICE否認學生骨折，但該學生的律師表示，醫院紀錄顯示，他因手腕骨折接受手術。

事件發生於10月21日，當事人Erik Zepeda有影響身體反應及口語溝通障礙。他以書面接受採訪稱，當天和往常一樣走路上學，卻突然被ICE探員撲倒、戴上手銬。他說，以為會被殺，希望其他人別再遭遇同樣的事。

衛報檢視一志工拍攝的行車紀錄器及手機影片。畫面顯示，兩蒙面探員下車後，從背後快步接近走在人行道上的Zepeda。其中一人碰到他的手臂，Zepeda甩開手臂，接著離開鏡頭。下一段影片中，Zepeda已臉朝下趴在草地上，遭兩探員壓制，另有三探員趕到。他隨後被帶上執法車。兩段影片之間有十多秒未拍到，志工表示，這段時間沒有看到Zepeda反抗。

據志工描述，探員開車載Zepeda一段時間後讓他下車。當時他眼部瘀青、手腕劇痛，仍走完剩下約半英里的路程。到校後，校方替他叫了救護車。

ICE表示，探員當時正執行一項針對特定對象的行動，認為Zepeda符合目標人物特徵。ICE稱，Zepeda拒絕服從指令，並握拳擺出對抗姿勢，探員因此將他制伏。ICE否認Zepeda骨折，稱他當時未要求醫療協助。Zepeda的律師則表示，醫院紀錄證實，Zepeda在事後因手腕骨折接受手術。

代表當地的民主黨眾議員Salud Carbajal 10月29日致函國土安全部及ICE，要求全面、透明調查。聖塔瑪麗亞市警局長Christopher Williams表示，調查仍在進行，市警局已將事件通報縣檢察官、加州司法部及國土安全部。

Zepeda的前特教老師Glenn Goldin說，Zepeda去年才鼓起勇氣自己走路上學，一直為能獨立完成這件事感到自豪。事發後，他仍心有餘悸，打算過幾周才回學校。