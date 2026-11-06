華男偷走禮卡又放回貨架 原來在等這一步

爾灣華男Liu Huan涉嫌利用失竊金融卡資料感應付款，購買禮卡及高價電子產品，遭控多項重罪。禮品卡示意圖。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 美國近期揭露兩起跨州禮卡詐騙案，劉歡涉嫌盜用金融卡感應付款購卡，熊亮則偷錄禮卡序號後放回貨架，待顧客充值再盜走資金。

禮卡還沒被顧客買走，卡號就已遭人偷錄，付錢充值後，資金便可能被轉走。近期2起跨州詐騙 案揭露不同手法：一中國籍男子承認偷錄卡號後將禮卡放回貨架；另一南加爾灣 華男，則涉嫌利用失竊金融卡資料付款，購買禮卡及高價電子產品，遭控多項重罪。

據KSL電視台報導，家住爾灣的36歲華男劉歡 （Liu Huan，音譯），11月4日在猶他州第四區法院遭起訴，面臨洗錢、持續參與非法活動、詐欺及非法使用金融卡等重罪指控。

檢方指出，這類「感應支付」（tap-to-pay）詐騙，利用手機電子錢包內儲存的失竊信用卡或金融卡資料，在商店感應付款，費用則記在遭盜用的持卡人帳上。涉案者通常存入多組卡號，分多筆交易購物，每次換用不同卡號。

劉歡會購買禮卡並往其中充值，他再將卡片資料傳給上線，由對方轉走禮卡資金。調查人員懷疑，相關犯罪組織總部設於中國，在加州及紐約設有據點，派人跨州犯案；過去一年，已有數十中國籍人士涉嫌此類詐騙。

檢方指稱，劉歡自10月1日起，曾在猶他州多座城市及其他州感應付款購物。警方逮捕他時，在車內發現數十張購買禮卡的收據、數十張禮卡，以及多件仍裝在原盒內的全新高價電子產品。

他向警方承認，曾從洛杉磯前往猶他州，購買2張合計980元的禮卡，將截圖傳給中國一聯絡人，預計獲得100元報酬。目前案件尚未定罪。

另據密蘇里東區聯邦檢察官辦公室通告，39歲中國籍男子熊亮（Liang Xiong，音譯）同於11月4日，在聖路易（St. Louis）聯邦法院認罪。他先從商店偷走禮卡，移除遮蔽序號的塗層，記下號碼後，再把卡片放回貨架，打算等顧客買卡充值後盜走資金。

認罪協議指出，熊亮今年2月至3月在多地竊取禮卡，並將動過手腳的卡片放回科羅拉多州、愛阿華州及密蘇里州的商店。他3月10日偷走15張亞馬遜禮卡，隔天又將16張先前偷走的蘋果禮卡放回另一家商店，當天遭警方逮捕。

警方在他車內查獲134張遭動手腳的禮卡，若被顧客購買並充值，總金額可達5萬8300元。不過，本案所有禮卡均在顧客購買前追回。

法院文件顯示，熊亮經墨西哥非法入境，政治庇護申請仍待審。他預定2027年2月10日接受量刑，最高面臨10年監禁及25萬元罰款，服刑後可能被遣返。國土安全調查處（HSI）提醒，購買禮卡時應留意卡片是否有遭改動或偽造的跡象。