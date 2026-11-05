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同樣花百元在加州最不值錢 中部相當115元價值

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根據美國經濟分析局（BEA）所公布的最新地區物價資料，統整而成100元在不同州的...
根據美國經濟分析局（BEA）所公布的最新地區物價資料，統整而成100元在不同州的實際購買力地圖。（X/@wallethub）

AI摘要

文章摘要整理：

最新全美排名指出，加州因物價、稅負與公用事業成本偏高，100元僅剩90元購買力，成為全美最不划算的州，南部與中西部州則明顯更有實質價值。

Yahoo新聞網報導，加州儼然已成「鈔票蒸發之地」。

一項最新全美排名揭露，在物價高昂惡名昭彰的「黃金之州」，100元僅能購得等同於90元價值的商品與服務，使該州奪下全美貨幣購買力最低的難堪頭銜。

根據個人理財網站WalletHub發布的最新分析報告，在全美50個州當中，加州墊底排在最後一名。該研究深入檢視了美國民眾辛勤賺取的血汗錢，究竟會因居住地不同而產生多大的購買力落差。

當加州居民眼睜睜看著薪水被高不可攀的房價、雜貨開銷與日常支出蠶食殆盡之際，其他州的居民手上的錢顯然好用得多。

在實質購買力名列前茅的阿肯色州與密西西比州，同樣的100元其價值高達115元，與加州相比竟有25元的驚人落差，且這還尚未計入稅賦抽成。

加州坐擁全美最高、頂階超過13%的州所得稅率，每加侖逾60美分的汽油稅，加上高得令人咋舌的地方銷售稅以及昂貴的水電公用事業費用，使得加州人的薪資在走到收銀台結帳前，其實質價值早就大幅縮水。

購買力排名緊追在阿肯色與密西西比之後的分別為奧克拉荷馬州與愛荷華州（皆為114元），其次是阿拉巴馬州、路易斯安那州與南達科他州（皆為113元）。

加州落入谷底的90元表現，意味著居民的購買力比全美基準水準整整縮水了10%。相較之下，即使是鄰近各州也能提供些許喘息空間：在內華達州，100元能維持正好100元的購買力；在亞利桑納州等同於99元，俄勒岡州則為97元。

綜觀全美，僅有夏威夷的慘澹數字能與加州匹敵，該州100元僅值91元。新澤西州以92元緊隨其後，紐約州與華盛頓州則以93元並列。

各項數據凸顯出全美物價高昂的沿海各州，與南部及中西部物價親民社區之間龐大的經濟鴻溝；在後者地區，日常開銷占家庭預算的比重明顯低很多。

WalletHub在發布附有全美彩色分布圖的社群媒體貼文中，生動總結了此一困境：「你手中的100元，可能比你想像的更經花，但也可能在你脫口說出『結帳』（checkout）前就瞬間蒸發。」對加州居民而言，不幸的是，現實正是後者。

精華 FAQ

  • 報導引述WalletHub分析指出，加州在全美50州中墊底，100元只能買到相當於90元的商品與服務，等於購買力比全美基準少了10%。

  • 阿肯色州與密西西比州並列最佳，同樣100元可購得相當115元的價值；奧克拉荷馬州與愛荷華州則為114元，緊追在後。

  • 加州面臨高房價、雜貨與日常支出，加上頂階逾13%的州所得稅、每加侖逾60美分的汽油稅，以及較高的地方銷售稅和水電費，讓薪資實質價值明顯縮水。

加州 阿拉巴馬州 南達科他州

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