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好市多來電別掛 恐是產品召回通知

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
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Once Upon a Farm品牌Tractor Wheels有機幼兒軟烤點心...
Once Upon a Farm品牌Tractor Wheels有機幼兒軟烤點心，可能對年幼兒童造成噎食風險，正在自願召回。（取自FDA）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多會依會員購買紀錄主動通知召回商品，這次因幼兒點心有噎食風險而來電提醒停止食用並可退款，會員也能上官網查核。

好市多Costco）突然打電話來，不一定是促銷，也可能是提醒家中商品出問題。南加一居民近日收到好市多食品安全語音通知，告知先前購買的幼兒點心正在召回，應停止食用，並可帶回賣場全額退款。這通來電也讓她發現，商品召回除在網站公告，業者還會直接聯繫相關會員。

根據南加居民王女士提供的語音留言，電話開頭便說：「這是好市多食品安全警示。」接著指出，Once Upon a Farm品牌Tractor Wheels有機幼兒軟烤點心，可能對年幼兒童造成噎食風險，正在自願召回。

通知列出涉及的購買期間為2026年1月31日至10月31日，提醒家中若仍有剩餘產品，不要繼續食用，可退回好市多辦理全額退款。留言也提供品牌客服電話及服務時間，最後說明可按星號鍵重新聆聽，方便會員確認資訊。

好市多為何知道誰買過相關商品？關鍵在會員購買紀錄。好市多美國官網隱私政策列明，公司蒐集交易與購買資訊，用途包括提供已購商品的召回通知，以及其他產品相關資訊。

電話通知並非此次才有。今年2月，好市多販售的味之素雞肉炒飯因可能含有玻璃碎片而召回時，夏威夷媒體Hawaii News Now曾報導，部分會員收到電郵，另有人接到電話。好市多美國隱私政策也指出，在緊急情況及急迫的產品召回等情形下，公司可能發送簡訊。

不過，沒有接到電話，不代表買過的商品一定不受影響。會員也可查看好市多官網「召回與產品通知」（Recalls & Product Notices）專區，依商品名稱、貨號、批號或購買期間核對。不同商品可能採取退款、更換或維修等措施，須依個別公告處理。

收到自稱好市多的來電，也不能只憑來電顯示判斷真偽。好市多官網提醒，曾有詐騙者冒用公司名義，以購物卡、旅遊抵用金或客訴部門等說詞索取個資。若對通知有疑問，可自行進入官網查閱公告，或透過官方客服確認。

南加居民收到好市多產品召回語音通知，提醒停止食用先前購買的幼兒點心，並可退回賣場...
南加居民收到好市多產品召回語音通知，提醒停止食用先前購買的幼兒點心，並可退回賣場全額退款。（王女士提供）

精華 FAQ

  • 這通電話是在通知會員，先前購買的 Once Upon a Farm 品牌幼兒點心正在自願召回，因可能有噎食風險，提醒家中若仍有庫存應立即停止食用並可辦理退款。

  • 因為好市多會蒐集會員的交易與購買紀錄，並依隱私政策用於提供已購商品的召回通知，以及其他產品資訊，所以能直接聯繫到曾購買該商品的會員。

  • 會員可自行前往好市多官網的「召回與產品通知」專區，依商品名稱、貨號、批號或購買期間比對；若有疑問，也應透過官方客服確認，避免誤信詐騙來電。

好市多 南加 Costco

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