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自製豆漿 不是所有豆子都一樣 這兩種蛋白含量最高

記者王若然／洛杉磯即時報導
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就營養價值而言，黃豆和黑大豆最合適打豆漿。（示意圖取自Pexels）
就營養價值而言，黃豆和黑大豆最合適打豆漿。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

自製豆漿以黃豆和黑大豆蛋白質最高，且屬完整蛋白；選豆時要分辨中式黑豆與小黑豆，並將豆漿充分煮熟以確保安全。

一杯新鮮磨製、熱呼呼的豆漿，開啟冬日裡的一天，不僅讓人身心滿足，更帶來保護心血管、補充蛋白質等好處。不過在家自製豆漿，不是每種豆子都有相同裨益，想要補充植物蛋白，增進大腦和心臟健康，首選黃豆和黑豆。

早起補充蛋白質，對於一天食慾穩定和身體健康非常重要。根據農業部資料，每100克乾豆中，黃豆和黑大豆有36至40克蛋白質，是所有豆類之首。兩種豆子都是「完全蛋白質」，意思是指含全部九種必需氨基酸，且比例足以滿足人體需要的蛋白質。

不過，黑豆仍需要區分。具有高蛋白的是中式黑豆，即黑大豆或台灣的「青仁黑豆」，內部為黃色或綠色，本質上就是大豆。美國超市常見的是墨西哥小黑豆，屬於菜豆類，內部是白色或乳白色，蛋白質只有黑大豆的一半。

此外，黑豆還具有花青素等植物成分，有助心血管健康和抗氧化、抗發炎。

其他豆類，如鷹嘴豆、綠豆、紅豆等，都屬於中等蛋白含量的豆子，碳水比例較高，適合少量搭配黃豆或黑豆製作豆漿，或偶爾換換口味。其中，鷹嘴豆纖維含量高，綠豆則味道清爽。

選購豆子時是否一定要有機產品？根據Nutrients期刊，喬治亞州大學的研究發現，有機和一般豆子的營養含量沒有明顯差別。乾豆類有豆莢保護，一般農藥殘留通常較低。美國種植的大豆絕大多數為基因改造品種。如果介意，可以買有機或標有「Non-GMO」的豆類。

製作豆漿時，主要以黃豆或黑豆為主要材料，配合少量花生、燕麥、黑芝麻、核桃仁等增加濃稠口感和風味。豆子最好提前泡一晚，泡好後倒掉浸泡水、沖洗乾淨再打。需要特別注意的是，生大豆含有胰蛋白酶抑制劑等成分，喝沒煮熟的豆漿可能引起噁心、嘔吐、腹瀉。用豆漿機的話，選有加熱功能的程序；用一般攪拌機打生漿，要倒入鍋中煮沸後再小火煮5至10分鐘，並留意「假沸」（表面起泡但溫度還不夠），要持續攪拌直到真正滾沸。製作豆漿時不建議加入大量糖，也不建議過濾掉豆渣，這會損失一部分膳食纖維。

根據康健網站，無糖豆漿有諸多好處，包括補充Omega3，增進腦部健康，預防失智，降低血脂；還可以改善心血管，預防高血壓和冠心病；減少更年期不適以及降低血糖，改善、預防糖尿病。

精華 FAQ

  • 黃豆和黑大豆是蛋白質含量最高的豆類，每100克乾豆約有36至40克蛋白質，且屬完整蛋白，能提供人體所需的9種必需胺基酸，最適合拿來做豆漿。

  • 中式黑豆也就是黑大豆或青仁黑豆，內部多為黃綠色，本質上是大豆，蛋白質高；美國常見的小黑豆屬菜豆類，內部白色，蛋白質約只有黑大豆的一半。

  • 豆子最好先泡一晚、洗淨後再打，生豆漿一定要煮沸再小火煮5至10分鐘，避免胰蛋白酶抑制劑造成不適；也不建議加太多糖或過濾掉豆渣。

農業部 蛋白質

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