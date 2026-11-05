原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生
隨台積電移居鳳凰城的太太們，從適應異鄉到開創事業與社群，逐步在美國找到自我價值，也萌生長期定居的念頭。
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隨台積電移居鳳凰城的太太們，從適應異鄉到開創事業與社群，逐步在美國找到自我價值，也萌生長期定居的念頭。
隨著台灣企業持續布局美國，亞利桑納州鳳凰城不僅成為台積電設廠的重要據點，也吸引愈來愈多台灣家庭移居定居。對不少隨著配偶赴美的台積電工程師太太而言，離開熟悉的生活圈，最初或許意味著孤單與適應挑戰，但隨著時間推移，她們逐漸在異鄉找到新的生活節奏與發展機會，甚至從原本的被動適應，到如今打從心底喜歡鳳凰城，萌生長期定居的念頭。
隨著台積電工程師先生從台灣移居鳳凰城已有三年多的李美萱，初到鳳凰城時，並未對當地生活抱持太大期待，也曾因難以融入新環境而感到壓力。然而，經過三年生活，她逐漸發現這座城市蘊藏著許多發展機會，也開始將重心從家庭與人際關係轉向自我成長，進而開創事業，在異鄉闖出一片天地。
她不僅創立「積婆分享社」，串聯鳳凰城當地台灣家庭，提供生活資訊交流與社群支持，也積極參與僑界事務，服務當地台僑。近期，她更與鳳凰城地產經紀Vanessa Malloy及David Huang共同創辦顧問公司Phoenix Turnkey Solutions（PTS），將在地生活經驗、人脈與商務資源延伸至企業服務，協助有意赴美發展的台灣企業降低初期摸索成本，掌握當地市場環境，順利拓展鳳凰城及亞利桑納州市場。
李美萱表示，從協助一個家庭適應生活，到幫助一家企業了解市場，看似不同領域，核心理念卻始終一致，就是希望讓他人少走一些摸索的路。她希望將自己走過的路、累積的經驗與人脈，轉化為其他人可以運用的資源，協助他們更快找到方向，在鳳凰城建立自己的連結。
事實上，李美萱坦言，回顧過去三年在鳳凰城的生活與轉變，連自己都覺得不可思議。她表示，過去在台灣時，生活重心多圍繞著朋友、孩子、丈夫及原生家庭，日常忙於家庭責任與人際往來。
移居鳳凰城後，生活圈與步調隨之改變，讓她有更多時間與自己相處，也開始重新思考人生方向，將重心放在自我成長與事業發展上。如今，她不僅在當地開創自己的事業，夫妻倆也希望未來能長期留在鳳凰城，為小家庭建立穩定的新生活。
另一名隨台積電工程師丈夫移居鳳凰城的林女士，則在當地開設餐廳及飲料店，事業逐漸步上軌道，近期更計畫拓展據點，開設更多飲料店。
林女士分享，移居美國不僅帶來事業發展的新機會，也讓她重新調整與原生家庭的相處模式。她表示，過去在台灣時，家人往來密切，生活中難免需要處理各種家庭事務；來到美國後，彼此保有適當距離，讓她能更專注於自己組成的小家庭與個人生活，反而使與原生家庭的關係更加融洽。
除了家庭生活的轉變，她也認為鳳凰城的生活品質不亞於台灣。相較於台灣悶熱潮濕的氣候，鳳凰城的天氣讓她更感舒適，加上居住空間普遍較大，生活環境簡單。隨著在當地生活的時間拉長，她逐漸適應並愈來愈喜歡這座城市，也因此希望未來能繼續留在鳳凰城工作與生活。
她初到當地時不太能融入新環境，也對生活沒有過高期待；但經過3年多適應後，逐漸看見發展機會，開始把重心放在自我成長與事業發展。 她創立「積婆分享社」串聯台灣家庭，提供生活資訊與支持，並與當地夥伴共同成立Phoenix Turnkey Solutions，協助台灣企業進入鳳凰城市場。 林女士在當地開設餐廳與飲料店，事業逐漸穩定；她也覺得美國與原生家庭保持適當距離，反而讓關係更融洽，加上氣候與居住環境舒適，因此想長住。
精華 FAQ
她初到當地時不太能融入新環境，也對生活沒有過高期待；但經過3年多適應後，逐漸看見發展機會，開始把重心放在自我成長與事業發展。
她創立「積婆分享社」串聯台灣家庭，提供生活資訊與支持，並與當地夥伴共同成立Phoenix Turnkey Solutions，協助台灣企業進入鳳凰城市場。
林女士在當地開設餐廳與飲料店，事業逐漸穩定；她也覺得美國與原生家庭保持適當距離，反而讓關係更融洽，加上氣候與居住環境舒適，因此想長住。
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